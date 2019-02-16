Компьютеры будущего и смерть корпорации Intel. Правдозор
17:47. 16 февраля 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
Как изменится компьютерный мир. Предсказание банкротства intel.
Автор https://vk.com/pravdozor
Как изменится компьютерный мир. Предсказание банкротства intel.
Автор https://vk.com/pravdozor
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Забытая реальность
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