Около кино
10:35. 15 февраля 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва
1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва
1958. Надежда Румянцева на футбольном матче. 12 сентября
1959. Французская актриса Марина Влади на кинофестивале
1961. Актриса Элина Быстрицкая на пресс-конференции в Лондоне в качестве гостя Общества британско-советской дружбы, 16 мая
1961. Иннокентий Смоктуновский на встрече в Москве
1963. Режиссер Лариса Ефимовна Шепитько, Москва
1968. Михаил Ульянов (Митя Карамазов) и Кирилл Лавров (Иван Карамазов) на съемочной площадке кинофильма «Братья Карамазовы». 24 апреля
1974. Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 21 сентября
1977. Николай Караченцов. Москва
1981. Исполнитель главной роли в фильме «Тегеран-43» Игорь Костолевский. 20 июля
1987. Владимир Меньшов и Жерар Депардье
1987. Олег Басилашвили в кругу семьи — с женой Галиной Мшанской и дочерьми Ольгой и Ксенией. 7 августа
1988. Михаил Кокшенов обучается верховой езде у Маирбека Тетова. 6 июля