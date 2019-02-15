Около кино

1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва1958. Надежда Румянцева на футбольном матче. 12 сентября1959. Французская актриса Марина Влади на кинофестивале1961. Актриса Элина Быстрицкая на пресс-конференции в Лондоне в качестве гостя Общества британско-советской дружбы, 16 мая1961. Иннокентий Смоктуновский на встрече в Москве1963. Режиссер Лариса Ефимовна Шепитько, Москва1968. Михаил Ульянов (Митя Карамазов) и Кирилл Лавров (Иван Карамазов) на съемочной площадке кинофильма «Братья Карамазовы». 24 апреля1974. Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 21 сентября1977. Николай Караченцов. Москва1981. Исполнитель главной роли в фильме «Тегеран-43» Игорь Костолевский. 20 июля1987. Владимир Меньшов и Жерар Депардье1987. Олег Басилашвили в кругу семьи — с женой Галиной Мшанской и дочерьми Ольгой и Ксенией. 7 августа1988. Михаил Кокшенов обучается верховой езде у Маирбека Тетова. 6 июля

Источник: https://humus.livejournal.com/6466218.html