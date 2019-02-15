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Около кино

10:35. 15 февраля 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва,
1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва

1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва,
1955. Актер театра и кино Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва

1958. Надежда Румянцева на футбольном матче. 12 сентября
1958. Надежда Румянцева на футбольном матче. 12 сентября

1959. Французская актриса Марина Влады на кинофестивале
1959. Французская актриса Марина Влади на кинофестивале

1961. Актриса Элина Быстрицкая на пресс-конференции в Лондоне в качестве гостя Британского общества советской дружбы, 16 мая
1961. Актриса Элина Быстрицкая на пресс-конференции в Лондоне в качестве гостя Общества британско-советской дружбы, 16 мая

1961. Иннокентий Смоктуновский на встрече в Москве,
1961. Иннокентий Смоктуновский на встрече в Москве

1963. Режиссер Лариса Ефимовна Шепитько, Москва
1963. Режиссер Лариса Ефимовна Шепитько, Москва

1968. Михаил Ульянов (Митя Карамазов) и Кирилл Лавров (Иван Карамазов) на съемочной площадке кинофильма «Братья Карамазовы». 24 апреля
1968. Михаил Ульянов (Митя Карамазов) и Кирилл Лавров (Иван Карамазов) на съемочной площадке кинофильма «Братья Карамазовы». 24 апреля

1974. Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 21 сентября
1974. Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей (слева) и Олей во время загородной прогулки. 21 сентября

1977. Николай Петрович Караченцов.Москва
1977. Николай Караченцов. Москва

1981. Исполнитель главной роли в фильме «Тегеран-43» Игорь Костолевский. 20 июля
1981. Исполнитель главной роли в фильме «Тегеран-43» Игорь Костолевский. 20 июля

1987. Владимир Меньшов и Жерар Депардье.
1987. Владимир Меньшов и Жерар Депардье

1987. Олег Басилашвили в кругу семьи — с женой Галиной Мшанской и дочерьми Ольгой и Ксенией. 7 августа
1987. Олег Басилашвили в кругу семьи — с женой Галиной Мшанской и дочерьми Ольгой и Ксенией. 7 августа

1988. Михаил Кокшенов обучается верховой езде у Маирбека Тетова. 6 июля
1988. Михаил Кокшенов обучается верховой езде у Маирбека Тетова. 6 июля

Источник: https://humus.livejournal.com/6466218.html

Метки: movies, искусство, история, Россия, фото
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