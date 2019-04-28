Около кино

1955. Сцена из комедии В.С. Розова «В добрый час» в постановке Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой1960. Актриса Государственного академического Малого театра СССР Э.А. Быстрицкая у входа в Малый театр1961. Сцена из спектакля Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова «Стряпуха замужем». Ю.В. Яковлев1964. Сцена из спектакля московского театра Сатиры «Клоп»; в роли Присыпкина – А.А. Миронов1966. Актёр С.Ю. Юрский (портрет)1966. Во время съемок художественного фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»1970-е. Заслуженный артист РСФСР С.Ю. Юрский (портрет)1971. Э.А. Быстрицкая в костюме и гриме донны Анны из спектакля «Каменный хозяин» в Малом театре1972. Г.М. Вицин выступает на театрализованном кинопредставлении «Товарищ кино»1972. Кинорежиссёр А.А. Тарковский на съёмочной площадке художественного фильма «Солярис».1972. Кинорежиссёр А.А. Тарковский на съёмочной площадке художественного фильма «Солярис»1973. На съёмочной площадке художественного фильма «Зеркало»1974. Л.И. Гайдай в зрительном зале дворца им. В.И. Ленина. Азербайджанская ССР, г. Баку1980-е. Г. Данелия на съемочной площадке1980-е. Е.А. Моргунов и А.Д. Ларионова на одном из мероприятий. Москва.1980. Народный артист РСФСР А.А. Миронов на встрече со зрителями1982. Г.М. Вицин во время выступления в Московской ветеринарной академии им К.И. Скрябина1983. Е.А. Моргунов и актриса Гюльшен Бубикоглу (Турция) в дни работы XIII Московского международного кинофестиваля. 07-21.07.1983. На съёмочной площадке художественного фильма «Сказка странствий»1985. Участники XIV Московского международного кинофестиваля на прогулке. Актёры В.Б. Носик и Н.Э. Андрейченко1988. Ю.В. Яковлев на прогулке1990-е. Е.А. Моргунов1997. На съёмочной площадке художественного фильма «Ретро втроём»1998. Премию за личный вклад в театральное искусство Ю.В. Яковлеву вручает режиссёр Э.А. Рязанов

Источник: https://humus.livejournal.com/6591573.html