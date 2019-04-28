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Около кино

09:42. 28 апреля 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:



1955. Сцена из комедии В.С. Розова «В добрый час» в постановке Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой


1960. Актриса Государственного академического Малого театра СССР Э.А. Быстрицкая у входа в Малый театр


1961. Сцена из спектакля Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова «Стряпуха замужем». Ю.В. Яковлев


1964. Сцена из спектакля московского театра Сатиры «Клоп»; в роли Присыпкина – А.А. Миронов


1966. Актёр С.Ю. Юрский (портрет)


1966. Во время съемок художественного фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»


1970-е. Заслуженный артист РСФСР С.Ю. Юрский (портрет)


1971. Э.А. Быстрицкая в костюме и гриме донны Анны из спектакля «Каменный хозяин» в Малом театре


1972. Г.М. Вицин выступает на театрализованном кинопредставлении «Товарищ кино»


1972. Кинорежиссёр А.А. Тарковский на съёмочной площадке художественного фильма «Солярис».


1972. Кинорежиссёр А.А. Тарковский на съёмочной площадке художественного фильма «Солярис»


1973. На съёмочной площадке художественного фильма «Зеркало»


1974. Л.И. Гайдай в зрительном зале дворца им. В.И. Ленина. Азербайджанская ССР, г. Баку


1980-е. Г. Данелия на съемочной площадке


1980-е. Е.А. Моргунов и А.Д. Ларионова на одном из мероприятий. Москва.


1980. Народный артист РСФСР А.А. Миронов на встрече со зрителями


1982. Г.М. Вицин во время выступления в Московской ветеринарной академии им К.И. Скрябина


1983. Е.А. Моргунов и актриса Гюльшен Бубикоглу (Турция) в дни работы XIII Московского международного кинофестиваля. 07-21.07.


1983. На съёмочной площадке художественного фильма «Сказка странствий»


1985. Участники XIV Московского международного кинофестиваля на прогулке. Актёры В.Б. Носик и Н.Э. Андрейченко


1988. Ю.В. Яковлев на прогулке


1990-е. Е.А. Моргунов


1997. На съёмочной площадке художественного фильма «Ретро втроём»


1998. Премию за личный вклад в театральное искусство Ю.В. Яковлеву вручает режиссёр Э.А. Рязанов

Источник: https://humus.livejournal.com/6591573.html

Метки: movies, искусство, история, Россия, фото

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