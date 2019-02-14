Вассерман о конфликте Бера и Друзя

Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. По его версии, Друзь, ставший символом интеллектуальных игр, просил его раскрыть список вопросов с правильными ответами одной из грядущих передач с его участием в обмен на 3 миллиона рублей. В свою очередь Друзь утверждает, что все было с точностью до наоборот и Бер сам предложил ему эту сделку, на которую Друзь не собирался соглашаться. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст считает, что эта история выглядит как личный конфликт. Новость стала поводом для обсуждения честности интеллектуальных ТВ-шоу как таковых. «Сноб» поговорил с одним из заслуженных телевизионных «умников» Анатолием Вассерманом о том, что скандал вокруг Друзя означает для всего мира интеллектуальных телевизионных программ.

Пост Ильи Бера, где он разместил расшифровку записанных на диктофон разговоров с Александром Друзем, во время которых магистр “Что? Где? Когда?” пытается купить ответы на вопросы одной из игр.

На американском телевидении пару раз случались такие скандалы. Эти скандалы портили репутацию не только участников, но и передачи в целом. Это знают все в игровой тусовке, поэтому я совершенно уверен, что у Бера не было причин безосновательно публиковать такое, но я также уверен, что Друзь, зная опыт зарубежных интеллектуальных игр, вряд ли поверил бы, что с ним могут пойти на такой сговор, поэтому получается, что не было ни у одной из двух сторон причин сознательно подставлять другую. Все, что я могу предположить, что, возможно, имело место какое-то элементарное недопонимание в разговоре, которое каждый воспринял по-своему и стал действовать в надежде уличить другого, исходя из этого недопонимания. Это единственное, что можно предположить, не обвиняя никого в прямом злом умысле. А прямой злой умысел должны устанавливать не комментаторы вроде меня, а специально обученные люди, называемые следователями.

Я сам не раз участвовал в передаче “Кто хочет стать миллионером?” и точно знаю, что никто ничего мне никогда не подсказывал. Я лично знаком с Ильей Бером главным редактором передачи “Кто хочет стать миллионером?” и совершенно уверен в его безукоризненной честности. Должен также сказать, команда, где Бер играет в спортивной, не телевизионной версии “Что? Где? Когда?”, сейчас одна из сильнейших.

Спортивное “Что? Где? Когда?” устроено таким образом, что возможности несанкционированного доступа к вопросам там нет. Зато есть множество способов выявить попытки его получить. Я уверен, что Бер о таком жульничестве даже не думает, как и я. У Друзя же достаточно сложная и не очень надежная репутация в этом спорте. Я не могу исключить достоверность оглашенного Бером, но, конечно, как говорится, свечку не держал и не могу никого ни в чем однозначно обвинять.

От основных интеллектуальных телевизионных игр отпочковалось мощное спортивное движение. В спортивном “Что? Где? Когда?” команды соревнуются не с авторами вопросов, а между собой, отвечая одновременно на одни и те же вопросы. У кого больше правильных ответов, тот сильнее. Если у каких-то команд одинаковое число правильных ответов, тогда результат подсчитывают на основе статистики ответов и дополнительных показателей, характеризующих разные стороны игры. Саму идею таких дополнительных показателей придумали еще в 1989 году братья Латыповы. Они же предложили первый такой показатель: способность отвечать на особо сложные вопросы. Позднее Нурали Латыпов на основе этой идеи разработал самостоятельную игру. Ее одобрил покойный Владимир Яковлевич Ворошилов (первый ведущий, автор и режиссер телеигры “Что? Где? Когда?”. Прим. ред.), но, к сожалению, не успел запустить.

По таким правилам неплохо было бы провести нечто вроде объединительного турнира с участием звезд всех интеллектуальных ТВ-игр и лидеров соответствующих спортивных турниров. Конечно, это не сможет ни доказать, ни опровергнуть обвинение, выдвинутое в адрес Александра Друзя, но сможет показать, в какой мере он может реально претендовать на то, чтобы выиграть.

В данный момент в спортивном “Что? Где? Когда?” команда, где играет Друзь, находится, если не ошибаюсь, где-то в четвертом десятке всемирного рейтинга и заметно отстает от команды, где играю я. Команда Ильи Бера, насколько я знаю, уже пару лет держится в первой пятерке. Это, с моей точки зрения, тоже в какой-то мере показывает, что у Бера нет особых причин выходить за рамки спортивного понимания интеллектуальных игр.

Конечно, 3 миллиона рублей, стоящие на кону передачи “Кто хочет стать миллионером?”, это достаточно много, но, насколько я знаком с уровнем оплаты участников и сотрудников разных телепередач, у меня появилось ощущение, что и для Друзя, и для Бера эта сумма не настолько велика, чтобы стоило ради нее портить себе репутацию.

Источник – https://snob.ru/

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-o-konflikte-bera-i-druzya/