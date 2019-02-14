Росгвардия – железный щит для нашей власти ?
Интересно, что еще не так давно в повседневных политических спорах обсуждались вопросы падения рейтинга власти, каких-то кадровых перестановок и т.п.
Сегодня же все актуальней становится тема грядущих массовых протестов и способности Путина противостоять им силовым путем.
Не дай, конечно, Бог – но от реальности, как и от судьбы, не деться никуда.
И вот кто-то говорит, что стоит только главе Росгвардии Виктору Золотову, как гоголевскому капитан-исправнику, послать одну свою фуражку на сборище оппозиционеров – и все тотчас разбегутся.
Кто-то, напротив, полагает, что наши гвардейцы трусливо побегут от массовых камней протеста.
Я служил во внутренних войсках (нынешняя Росгвардия) – и моё мнение таково: у власти будет очень короткий период для силового подавления протестов.
И если они разрастутся, сделать уже нельзя будет ничего.
Дело в том, что выведение именно вооружённых сил на борьбу с восставшей улицей у нас доселе применялось крайне редко – в отличии от западных стран.
У этого много причин, одна и главных –традиционное отношение народа к военным как к своим защитникам.
Во время моей армейской службы учений по разгону демонстраций, по разделению толпы на секторы и нейтрализации зачинщиков беспорядков не проводилось вовсе.
И сегодня если такие учения происходят, о них сразу гневно трубят все СМИ.
Каждый факт заказа для Росгвардии новых бронетранспортёров, поливочных машин и систем акустического подавления для разгона митингов вызывает громкие скандалы.
И военным приходится оправдываться за это так или иначе.
В целом же можно сказать, что Росгвардия как раньше не умела разгонять митинги, так не умеет и сегодня.
Главное же – не хочет.
В моё время мысль о том, что "нельзя бить дубинками своих матерей" крепко сидела среди простых солдат – и сейчас ничего не изменилось в этом плане.
Примерно так же обстоит дело и с полицией: никто из полицейских и бойцов ОМОНа не побежит разгонять демонстрации на своей земле.
Пример – декабрь 2008 года в Приморье, когда местная милиция отказалась бить своих земляков, восставших против повышения пошлин на иномарки.
Тогда властям пришлось привозить туда полицейских из Москвы.
Или недавняя история в Ингушетии, когда местные силовики вовсе встали на сторону протестующих против изменения границ с Чечней…
Да, можно предположить, и то с большой натяжкой, что в случае массовых протестов во Владивостоке туда снова пошлют московских парней.
В восставшую Москву – чеченских силовиков, в Калининград – пермяков и так далее.
Но все это может сработать, лишь если суть протестов в каждом регионе будет своя, не близкая приезжему десанту. То есть растолкать приморцев, бузящих по непонятному москвичам поводу, московские бойцы еще смогут.
Но если проблема будет общей – скажем, повышение цен, которое коснётся всех и каждого, в том числе самих силовиков – это уже совсем другой табак.
Дальше важен и такой момент как массовость мероприятий.
Легко разогнать одну, ну две тысячи человек. С тремя тысячами уже сложней работать, с десятью – очень сложно.
Разогнать двадцать тысяч без жертв, неизбежных в давке, невозможно; а к тридцати или пятидесяти тысячам силовики уже просто так не подступятся – против такой массы людей можно идти только с оружием.
Но отдадут ли власти приказ на его применение? Очень сомневаюсь.
И дело тут даже не в их гуманности, а в том, что следом придётся удерживать ситуацию введением чрезвычайного положения и военными сверхмерами.
А это может сработать лишь в случае, если есть один, ну два очага народного недовольства, как было в 93-м. А если их множество?
И тут еще вопрос в том, трезво ли оценят ситуацию сами генералы?
В этом контексте я с ужасом вспоминаю генерала Золотова, рассуждавшего о своих 350-и тысячах штыков так, словно речь о покорном стаде, готовом по первому окрику дуть в любую сторону.
Если не один он мыслит таким образом, нас вполне может ждать серьёзная беда: военные просто расколются на куски, получив приказ, скажем, разгонять с оружием то или иное собрание.
И неизвестно, кого окажется тогда больше – сторонников Кремля или Навального.
Причём не факт, что последние побегут под знамёна главного оппозиционера всея Руси.
Может статься и так, что образуют по южноамериканскому образцу свою вольную дивизию – в ходе чего одна военная хунта станет сменять другую
.Если здраво рассуждать, сегодня лучший выход для власти – пойти навстречу обществу, отменив все озлившие его инициативы вроде повышения налогов и пенсионного возраста.
Отказаться хотя бы от части никчемных, но бесящих народ дворцов и яхт, начать реальную борьбу с коррупцией.
Воспользоваться, одним словом, оставшимся кредитом общественного доверия для восстановления утерянного реноме.
Но как это часто бывает, самый выгодный и спокойный сценарий оказывается самым нереалистичным...
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Рабочий класс уничтожен вместе с заводами, страна наполнена барыгами и блогерами.
О каких массовых выступлениях может быть речь? Школьники получили доступ к порнохабу и успокоились. Пенсионеры получают пенсию.
Кровавые мечты бывшего служащего внутренних войск Михаила Полякова несбыточны. Единственное,в чём он прав, толпа 50 тысяч человек опасна, они же друг друга потопчут. Хулиганьё будет переворачивать и жечь машины, бить стёкла, а провокаторы кидать камни и стрелять в росгвардейцев.