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Голые короли. Светозар (Игорь Яцков)

14:36. 13 февраля 2019 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:

Голые короли.
Светозар (Игорь Яцков)

“В этой программе я говорю о королях Российского шоу бизнеса, о том, как изобретаются современные песни. О том, как нас водят за нос и мы этому аплодируем.
Говорю о том, что только опираясь на нашу национальную идентичность, и используя современные технологии звукозаписи, мы можем возродить нашу культуру и самобытность, а не бездарно копировать западные образцы.”

С уважением Светозар.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBpRvOrmP1M

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