Долголетие племени хунза: в 65 рожают, до 160 лет живут

Долину реки Хунза расположенную вблизи Индии и Пакистана называют «оазис молодости». Так в чем же ее секрет? Дело в том, что здесь живут люди, длительность жизни которых доходит до 120 лет. Они редко болеют и молодо выглядят. Долголетие Хунз ставит в тупик многих ученых. Здесь люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми и не стареют к 40-50-годам. Удивительно и то, что местное население внешне очень похоже на европейцев.Существует легенда, согласно которой, расположенное здесь небольшое горное государство основала группа воинов армии Александра Македонского (во время индийского похода). Хунзакуты живут вблизи трех самых высоких горных систем: Гималаи, Гиндукуш и Каракорум.Hunza находится в ведении пакистанского Министерства по делам Кашмира и северных территорий. Одной из основных достопримечательностей Хунзы является ледник, по которому спускается в долину холодная река.На многочисленных террасных полях выращиваются, абрикосы, овощи и конопля, которую здесь не столько курят, как добавляют как приправу.Хунзакуты говорят на языке бурушаски (изолированный язык, не состоит в родстве не с одним из известных языков).Хунзы исповедуют Исмаилизм, один из самых мистических и загадочных в религии. Здесь вы не услышите обычных призывов к молитве. Потому что молитва – это личное дело и время каждого человека.ЗдоровьеХунзам вовсе несложно искупаться в ледяной воде даже при морозе – 15 °C и до 100 лет играть в подвижные игры. В 40-лет женщина у них выглядит как девушка, а в 60 лет сохраняет стройную фигуру и грацию. В 65 лет хунзянки еще рожают. Летом хунзы едят сырые фрукты и овощи, зимой – вяленые абрикосы и пророщенные зерна, сушенный овечий сыр.У жителей есть период, когда фрукты еще не созрели – он называется «голодным источником» и продолжается от двух до четырех месяцев. В эти дни они едят мало и раз в день пьют настой из кураги. Сей пост строго блюдут.Шотландец доктор Мак Каррисон, написавший о «Счастливой долине», заметил, что там потребляют белок, но совсем мало.В книге Ralph Bircher «Хунза – люди, которые не знают болезней» отмечены основные преимущества модели питания в данной стране:– в первую очередь оно вегетарианское;– сырые продукты;– ежедневный рацион насыщен овощами и фруктами;– продукты натуральные, без химии;– спиртное и деликатесы употребляют крайне редко;– умеренно потребляют соль;– используют продукты, которые вырастили в своей стране;– систематические периоды голодания.Способ питания здесь имеет решающее значение.В апреле 1984 г. одна из азиатских газет сообщила о хунзакуте Саиде Мобуде, прибывшем в аэропорт Лондона. Мобуд вызвал недоумение у сотрудников аэропорта, когда показал паспорт. Согласно документу, он был рожден в 1823 г. и ему – 160 лет. Мулла, который прибыл вместе с Саидом, заметил, что тот обладает не только отличным здоровьем, но и разумом.Местные жители не скрывают свой секрет долголетия: будьте вегетарианцами, работайте, непрерывно двигайтесь и не меняйте ритм жизни, тогда вы проживете до 120-150, пишет издание earth-chronicles.com.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/dolgoletie_plemeni_khunza_v_65_rozhajut_do_160_let_zhivut/2019-02-13-63929