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Чудеса советского синематографа

10:36. 13 февраля 2019 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:
Железный человечек танцует "Яблочко", 1946г., "Союздетфильм"



Год выпуска: 1946, киностудия "Союздетфильм"
Режиссёры: Иван и Владимир Никитченко
Художники: Иван и Владимир Никитченко
Оператор: Михаил Кириллов
В ролях: Давид Ашкенази (пианист), Владимир Зернов (матрос)

"Оптические перекладки" – научно-исследовательская работа, известная лишь среди специалистов киноиндустрии. Ролик используется в качестве учебного пособия для студентов ВГИК и ГИТР. Его полная версия для обычных зрителей никогда не публиковалась. Он демонстрирует уникальный принцип создания спецэффектов, разработанный братьями И.С. и В.С.Никитченко на киностудии "Союздетфильм" в 1945 году, при участии мастеров А.Э.Авика, Е.Н.Царевского, А.А.Дюбакова. Главным оператором проекта стал легендарный кинооператор Михаил Николаевич Кириллов. На съемку ролика у создателей ушел примерно год. Сцены снимались отдельно, пленка проявлялась, затем при помощи специальной аппаратуры отдельные "куски" изображения проецировались на экран, куски – вплоть до мелких деталей- совмещались. Полученную картинку из совмещенных кадров переснимали с экрана на другую видеокамеру. Процесс повторялся, пленка проявлялась, проецировалась на экран, и вновь совмещалась с другими деталями, и вновь переснималась на видеокамеру с экрана.


Об актерах:

Давид Ашкенази – Знаменитый советский эстрадный пианист, концертмейстер и композитор.В послевоенные годы был аккомпаниатором Рашида Бейбутова, Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной, Марка Бернеса, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Марины Гордон. Народный артист России (1996). Отец пианиста и дирижёра Владимира Ашкенази.

Владимир Зернов – Один из первых русских степистов. Первые свои номера (имелся и номер "Яблочко") он поставил еще вовремена НЭПа. Начинал выступать со старшим братом. Много позже работал в Московском ансамбле эстрадного танца «Семья Зерновых», педагогом в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. Считается легендарным балетмейстером, воспитавшим плеяду талантливых учеников – Аркадия Насырова, Владимира Кирсанова, Олеко Абдуллаева, Сергей Скоробогатова и других.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8307915.html

Метки: 1946, история, кинематограф, кино
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