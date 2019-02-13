1970-е. Советские города на фотографиях Марка Степановича Редькина
19:44. 13 февраля 2019 Просмотров - 282 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1971-1972. Мурманск. В магазине
1971-1972. Мурманск. В магазине
1971-1972. Мурманск, На лыжной прогулке
1971-1972. Мурманск – столица Заполярья. Сотрудник ГАИ
1971-1972. Главная улица
1971-1972. Мурманск. В детском саду
1971-1972. Мурманск. Зимняя рыбалка
1971-1972. Мурманск. Кадеты Мурманского мореходного училища
1971-1972. Мурманск. Одинокая сосна
1971-1972. Мурманск. Рыбзавод, Готовая продукция
1971-1972. Мурманск. Семьи встречают рыбаков на причале
1970-е. Новгород. Памятник Тысечалетие России
1970-е. Новороссийск. Малая Земля
1970-е. Новороссийск. Памятник защитникам города
1970-е. Новороссийск. Центральная площадь
1970-е. Новороссийск. Центральная площадь
1970-е. Новороссийск