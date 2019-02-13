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1970-е. Советские города на фотографиях Марка Степановича Редькина

19:44. 13 февраля 2019 Просмотров - 282 Нет комментариев Опубликовал:


1971-1972. В магазине
1971-1972. Мурманск. В магазине


1971-1972. Мурманск. В магазине


1971-1972. Мурманск, На лыжной прогулке


1971-1972. Мурманск – столица Заполярья. Сотрудник ГАИ


1971-1972. Главная улица


1971-1972. Мурманск. В детском саду


1971-1972. Мурманск. Зимняя рыбалка


1971-1972. Мурманск. Кадеты Мурманского мореходного училища


1971-1972. Мурманск. Одинокая сосна


1971-1972. Мурманск. Рыбзавод, Готовая продукция


1971-1972. Мурманск. Семьи встречают рыбаков на причале


1970-е. Новгород. Памятник Тысечалетие России


1970-е. Новороссийск. Малая Земля


1970-е. Новороссийск. Памятник защитникам города


1970-е. Новороссийск. Центральная площадь


1970-е. Новороссийск. Центральная площадь


1970-е. Новороссийск

Источник: https://humus.livejournal.com/6463814.html

Метки: история, Мурманск, Новгород, новороссийск, Россия, фото
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