1970-е. Советские города на фотографиях Марка Степановича Редькина

1971-1972. Мурманск. В магазине1971-1972. Мурманск. В магазине1971-1972. Мурманск, На лыжной прогулке1971-1972. Мурманск – столица Заполярья. Сотрудник ГАИ1971-1972. Главная улица1971-1972. Мурманск. В детском саду1971-1972. Мурманск. Зимняя рыбалка1971-1972. Мурманск. Кадеты Мурманского мореходного училища1971-1972. Мурманск. Одинокая сосна1971-1972. Мурманск. Рыбзавод, Готовая продукция1971-1972. Мурманск. Семьи встречают рыбаков на причале1970-е. Новгород. Памятник Тысечалетие России1970-е. Новороссийск. Малая Земля1970-е. Новороссийск. Памятник защитникам города1970-е. Новороссийск. Центральная площадь1970-е. Новороссийск. Центральная площадь1970-е. Новороссийск

Источник: https://humus.livejournal.com/6463814.html