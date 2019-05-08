Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

1945. Знамя Победы

08:45. 8 мая 2019 Просмотров - 35 Один комментарий Опубликовал:



Советские солдаты поднимают красный флаг на вершину здания Рейхстага в Берлине, 2 мая




















Советский флаг развевается над разрушенным городом


Фотограф Марк Редькин на крыше Рейхстага, Берлин, 2 мая


2 мая 1945 года. Красный флаг развевается над Рейхстагом, когда русские танки проходят через Берлин


Построение частей 5-й армии было организовано в честь снятия Знамени Победы с Рейхстага


Церемония снятия Знамени Победы перед разрушенным зданием рейхстага

Источник: https://humus.livejournal.com/6611389.html

Метки: война, Германия, история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как водружали Знамя Победы
...путь знаменосцам, рассказал, как водружали Знамя Победы. "Отец часто вспоминал, как ... сложность", — рассказывает Сьянов младший. Знамя Победы над Берлином Он вспоминает, как...Сьянов получил приказ доставить Знамя Победы на Парад Победы. Самолет со Знаменем ...
Красное знамя и рейдерский захват памяти
...водруженный в центре вражеского логова.Знамя Победы, взвившееся над Рейхстагом, стало... установлено, что: «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его...что такое – красное знамя Победы. Его, это знамя, выбеленное солнцем в походах...
То самое Знамя
...парады, главным символом которых было Знамя Победы. Сегодня хотелось бы вспомнить об...майора В.М. Шатилова. Знамя Победы, Красное знамя Военного совета 3-й ударной... полка, взявшего рейхстаг и водрузившего Знамя Победы, полковника Зинченко, Фёдора Матвеевича. ...
Победа!
...1945 г.4. Знамя Победы на поверженном Рейхстаге ... с однополчанами празднуют Победу в окрестностях немецкого городка...Архиповым. Авторское название — «Победа!».77. Солдаты, штурмовавшие Рейхстаг...МПВО поздравляют с днем Победы артистку, лауреата Государственной ...
Про Знамя Победы в Волгограде
... копии оригинального Знамени Победы.Смотрим статью 2 ... копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы.То есть....Вот это же знамя с парада на ... в 2011 году, знамя еще было таким каким.... - В ближайшее время Знамя отдадут на реконструкцию. Так...
Красный цвет - цвет Победы.
... продаётся всевозможная атрибутика ко Дню Победы: пилотки со звёздочками, всевозможные флажки... и смыслы. И воинские знамена Великой Отечественной, и Знамя Победы и "Серп и... Молот" это СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ Советского Народа...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1283 845
    Valeriy Bondarik 8 мая 2019 в 9:12

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    С наступающим Вас Главным Праздником – с Днём Победы!
    * Победы Нашей Великой Родины(СССР)над нацизмом!
    * Победы Нашего Советского Народа!
    Слава Великой Победе!
    Слава Вождю Товарищу Сталину и ВСЕМУ руководящему,
    ТОГДАшнему командному составу – ВСЕХ уровней!
    *** СССР(= Народ)+ Сталин + Красное Знамя Победы = Победа!
    Уважаем!Чтим!Помним,Гордимся – никогда НЕ забудем!!!
    “““““““““““““““““““““““““
    _Любой Парад,в честь Великой Победы – Должен проводиться
    ПОД…Красным Знаменем Победы,под портретами Сталина И -
    главнокомандующих ТЕХ Победных времён!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “
    _БЕЗ того Красного Знамени Победы и без портретов Сталина,
    как и Тех Главнокомандующих – это УЖЕ НЕ парад А…
    а какое-то ПРОПАГАНДИСТСКОЕ шествие идущих,в “память”о чём…
    Без Сталина и Главнокомандующих “ЭТО” – тВОРение…ИХ…
    + + + + + + + + + + + + + + + +
    _Особенно ОПАСНО(преступно) – это если “НА” Память о Великой
    Победе – НЫНЕ “одеют”…религиозный “ХОМУТ”!ЛЖЕ-религии!
    STOP – религиозному МРАКОБЕСИЮ,стремящемуся “ПРИМАЗАТЬСЯ” к
    Победе Советского – Светского народа(в Большинстве своём)!!!
    ““““““““““““““““““`
    Ещё раз с Праздником Победы Всех Вас!
    Здравомыслия Вам и Здоровья! С Днём Победы!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 08-5-19.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)