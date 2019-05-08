1945. Знамя Победы
08:45. 8 мая 2019 Просмотров - 35 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Советские солдаты поднимают красный флаг на вершину здания Рейхстага в Берлине, 2 мая
Советский флаг развевается над разрушенным городом
Фотограф Марк Редькин на крыше Рейхстага, Берлин, 2 мая
2 мая 1945 года. Красный флаг развевается над Рейхстагом, когда русские танки проходят через Берлин
Построение частей 5-й армии было организовано в честь снятия Знамени Победы с Рейхстага
Церемония снятия Знамени Победы перед разрушенным зданием рейхстага
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
С наступающим Вас Главным Праздником – с Днём Победы!
* Победы Нашей Великой Родины(СССР)над нацизмом!
* Победы Нашего Советского Народа!
Слава Великой Победе!
Слава Вождю Товарищу Сталину и ВСЕМУ руководящему,
ТОГДАшнему командному составу – ВСЕХ уровней!
*** СССР(= Народ)+ Сталин + Красное Знамя Победы = Победа!
Уважаем!Чтим!Помним,Гордимся – никогда НЕ забудем!!!
“““““““““““““““““““““““““
_Любой Парад,в честь Великой Победы – Должен проводиться
ПОД…Красным Знаменем Победы,под портретами Сталина И -
главнокомандующих ТЕХ Победных времён!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “
_БЕЗ того Красного Знамени Победы и без портретов Сталина,
как и Тех Главнокомандующих – это УЖЕ НЕ парад А…
а какое-то ПРОПАГАНДИСТСКОЕ шествие идущих,в “память”о чём…
Без Сталина и Главнокомандующих “ЭТО” – тВОРение…ИХ…
+ + + + + + + + + + + + + + + +
_Особенно ОПАСНО(преступно) – это если “НА” Память о Великой
Победе – НЫНЕ “одеют”…религиозный “ХОМУТ”!ЛЖЕ-религии!
STOP – религиозному МРАКОБЕСИЮ,стремящемуся “ПРИМАЗАТЬСЯ” к
Победе Советского – Светского народа(в Большинстве своём)!!!
““““““““““““““““““`
Ещё раз с Праздником Победы Всех Вас!
Здравомыслия Вам и Здоровья! С Днём Победы!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-5-19.