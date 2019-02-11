Сорок лет назад Иран был самой развитой страной Ближнего Востока. Но после Исламской революции прозападный курс объявили позорным, женщин облачили в хиджаб, контрацептивы запретили, «врагов Аллаха» уничтожали. Как революция изменила Иран — в материале РИА Новости.

Восточный вестерн

До февраля 1979 года персидская экзотика сочеталась с удобствами европейской цивилизации. Тегеран сравнивали с Парижем, Лондоном и Мадридом.

Любили иранскую столицу и за то, что она всегда шла в ногу со временем. Последние книжные и музыкальные новинки, мировые театральные и кинематографические премьеры — все это тоже дореволюционный Иран.



Иранская актриса Форузан на обложке журнала Ettelaat Haftegi, 1971 год © Фото: public domain

Если сегодня сложно представить местную женщину с непокрытой головой, то сорок лет назад это воспринималось как норма. Иранки считались самыми эмансипированными на Востоке. В моде были европейские платья, мини-юбки, брюки и даже открытые купальники. Девушки без стеснения носили эти наряды в общественных местах, включая городские пляжи, дискотеки, рестораны.

Исламский обычай закрывать лицо от посторонних считался моветоном и давно ушедшим в историю анахронизмом.

Иранки охотно пользовались косметикой, делали модные прически, позировали порой в откровенных нарядах для журналов мод. Вполне нормальным было увидеть жительницу Тегерана с бокалом вина или закуривающую сигару в мужской компании.

Энергоресурсы в руках американцев

Прозападный курс Иран взял в середине прошлого века. Возглавивший тогда страну молодой шах Мохаммед Реза Пехлеви решил, что дальнейшее развитие страны невозможно без модернизации. Реформы монарха поддержали Великобритания и США. Англичан и американцев привлекали иранские нефть и газ, и они сами искали дружбы с шахом.



Шах Мохаммед Реза Пехлеви с супругой перед посадкой в самолет в аэропорту Мехрабад в Тегеране, Иран. 16 января 1979 года © AP Photo

Нефть дорожала, иностранные инвестиции в иранскую экономику росли. Разработку и добычу энергоресурсов шах в конце концов полностью передал в руки западных держав. Это еще больше укрепило их лояльность к иранской монархии.

По мере расширения экономических связей усиливалась и политическая взаимозависимость. Поддержка США помогала шаху обогащаться и закручивать репрессивные гайки в стране.

Американцам был крайне важен такой влиятельный партнер на Ближнем Востоке, как Иран.



Вход на территорию посольства США в Тегеране. 1980 год © AP Photo

Сейчас в это трудно поверить, но после создания в 1948 году государства Израиль единственным в регионе, кто установил с Тель-Авивом дипломатические отношения, был Тегеран.

«Шах ушел, имам пришел»

Но пока столичная богема перенимала западный стиль, страна продолжала жить по многовековым исламским устоям. Трущобы, нищета и отсутствие каких-либо перспектив — такова была иранская реальность за пределами крупных городов.

Единственное, на что уповали в бедных районах, — это торжество справедливости, обещанное исламом. Надо строго следовать предписаниям Корана. А отступников от норм шариата — и прежде всего шаха Пехлеви — Аллах накажет по всей строгости.

Заставить иранского монарха отказаться от прозападного курса в 1952 году попытался демократически избранный премьер-министр Мохаммед Моссаддык. Он национализировал нефтяные компании, разорвав с возмущенными британцами дипломатические отношения.

Премьер призвал шаха отойти от власти. Но вмешались американцы и силой сместили Моссадыка с поста главы правительства. Вся власть снова сосредоточилась в руках шаха Пехлеви. Однако протестные настроения усилились.



Солдаты тушат баррикады в Тегеране, Иран. 29 декабря 1978 © AP Photo / Aristotle Saris, File

Непреклонным авторитетом для большинства иранцев в тот период был имам Сейид Рухолла Мусави Хомейни. В 1962 году он возглавил демонстрации духовенства против так называемых Белых реформ шаха. Реформы все же были запущены, а Хомейни арестовали и выслали во Францию. Но даже из-за рубежа он продолжал выступать против шаха.

Прологом иранской революции послужила антиправительственная демонстрация в городе Кум в январе 1978 года. Силовое подавление протеста усилило массовое недовольство. Бунты с требованием отставки монарха охватили всю страну и не прекращались целый год. Имамы только подливали масла в огонь. Под давлением толпы Пехлеви покинул страну. Больше в Иране он не появился.



Иранцы приветствуют аятоллу Хомейни в Тегеране. 2 февраля 1979 © AFP 2019 / Gabriel Duval

Зато в начале февраля 1979-го вернулся Хомейни, которого уже давно именовали высшим почетным званием шиитских богословов — аятоллой. В аэропорту его встречали, как национального героя. Толпа, не переставая, скандировала: «Аллах велик! Шах ушел, имам пришел».

Под знаменами исламского проповедника объединились все политические движения страны.

Десять дней продолжались столкновения между «хомейнистами» и лояльными шахскому режиму силами. Решающие бои начались 9 февраля. Когда к революционерам массово присоединились военные, исход противостояния был предопределен. Одиннадцатого февраля иранская монархия пала, и власть перешла к аятолле Хомейни. С этого момента государство официально именуется Исламской Республикой Иран.

Два дня спустя аятолла выступил с поздравительной речью. Революцию он назвал «большой победой с малыми потерями». В столкновениях погибли около тысячи человек.

Спрячься в хиджаб или будешь избита

Вскоре приняли новую конституцию, закрепившую власть за духовным лидером. При этом все демократические атрибуты — парламент, президент, всенародные выборы — сохранялись.



Женщина на демонстрации у посольства США в Тегеране © AFP 2019 / Staff/Epu

Через год Хомейни издал указ об исламской культурной революции, положивший начало охоте на ведьм.

Суть документа заключалась в том, чтобы все граждане вернулись к нормам ислама. Инакомыслящих следовало строго наказывать.

Первыми «эффект ислама» почувствовали женщины. Европейские наряды и макияж попали под запрет. К этому были готовы не все. Несколько раз иранки выходили на марши протеста. В мини-юбках, джинсах, обтягивающих кофтах, с непокрытой головой они толпой шли по центральным улицам Тегерана и требовали от новых властей права самостоятельно определять гардероб.



Иранские женщины, одетые в традиционном и западном стиле, в Тегеране. 12 марта 1979 © AP Photo / Richard Tomkins

Однако женщин встречала разъяренная толпа исламских консерваторов. Они двигались навстречу с дубинками, камнями и скандировали: «Либо хиджаб, либо удары по голове». Силы были не равны. Протестующие либо покинули страну, либо смирились.

«В некоторых обществах женщины могут предаваться наслаждениям наравне с мужчинами. Но это не про Иран. Мы строим другое общество. Никто не против профессиональной деятельности женщин, но одеваться они должны пристойно, как того требует наша религия.

Ислам помогает нам очищать грешных и наказывать тех, кто развращает женщин и молодежь. Злодеев следует уничтожать с корнем, как сорняки», — объяснил аятолла Хомейни суть исламской культурной революции в одном из интервью европейским журналистам.

Однако некоторые продолжали сопротивляться. Весной 1980 года за отказ покрыть голову платком казнили Фаррухру Парсу — министра образования при правлении шаха. Она всю жизнь боролась за права женщин и не изменила себе даже после победы Исламской революции. В вынесенном ей новыми властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха».

«Я врач и не боюсь смерти. Смерть — не более чем мгновение. Я готова умереть, но не жить в позоре и насильно укрытой в покрывало. Я не надену чадру и не шагну назад в историю», — написала Парса в прощальном письме детям.



Фаррухру Парса © Фото: public domain

Вскоре ввели запрет на контрацептивы, что резко повысило рождаемость в стране. Семьям, которые не могли прокормить больше трех детей, предложили процедуру стерилизации. Но все продолжали восхвалять рахбара.

«О, Хомейни! Ты — отражение света Бога!» — твердили СМИ.

Под запретом аятоллы

Мальчиков и девочек теперь учили отдельно. Главный предмет в школе — ислам. Западная музыка, театр, кинематограф объявлены тлетворными, разлагающими иранскую самобытность. Скромность во всем — вот главный лозунг исламских властей. В эфире радиостанций и на телевидении основная тема — религия. Пять раз в день по всей стране звучит намаз.



Тегеран, женская семинария © РИА Новости / Р. Мангасарян

Американские фильмы под запретом, жесткий контроль над СМИ. Надзором за культурой, наукой и образованием занимается специально созданное Бюро по борьбе с непристойностями. Алкоголь вне закона. Зато разрешено многоженство.

За нарушение норм шариата полагаются телесные наказания и даже казнь. За пять послереволюционных лет казнили сорок тысяч «врагов Аллаха».

Отголоски революции

Антиамериканизм был одной из основных движущих сил революции. Но американцы не сразу придали этому значение. В Вашингтоне полагали, что наладят контакт и с исламским режимом аятоллы. Однако с западным влиянием в Иране было надолго покончено.

Сегодняшнее неприятие Вашингтоном режима аятолл и постоянно вводимые санкции иранцы объясняют событиями сорокалетней давности. В Тегеране уверены, что американцы до сих пор воспринимают иранскую революцию как национальное унижение. Восставшие в те дни требовали от США вернуть сбежавшего шаха на родину. В Вашингтоне отказали, объяснив, что шах и так неизлечимо болен.

В результате разъяренная толпа ворвалась в посольство США и захватила 66 сотрудников. Это произошло в ноябре 1979-го. Заложников удерживали больше года. Операция по их спасению провалилась. Дипломатические отношения были разорваны. В Тегеране уверены, что нынешнее американское давление — месть Белого дома за события тех дней.



Рынок в Тегеране. Иран © РИА Новости / Андрей Стенин

В современном Иране едва ли что-то напоминает о проамериканском курсе, которым страна следовала с середины двадцатого века до февраля 1979-го.

Между мечетью и западным понятием о свободе страна выбрала первое. Стоит ли придерживаться этого выбора и сегодня — вопрос, на который иранцам еще предстоит ответить.

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Галия Ибрагимова