Виталий Сундаков. Тезисы к размышлению

Что сделал Меркушкин на посту губернатора Самарской области? Область обнищала и стала дотационном регионом. В 2015 году внешний долг области составил более 56 млрд рублей. Пышным цветом расцвела коррупция и нецелевое расходование госсредств (наших с вами ...
Вот теперь пятая колонна точно повесится. Вчера на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым Владимир Путин согласился с внесением в российское законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положения о ...
Уже скопилось достаточно информации о крайнем потопе, которую собирали энтузиасты по крупицам. Можно уже делать некоторые выводы, так сказать, в первом приближении. На абсолютно голом энтузиазме люди собирали по крупицам информацию о картинах, проводя ...