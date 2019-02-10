Переворот в Венесуэле. Расистский аспект
16:10. 10 февраля 2019 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Интересная ремарка на тему того, почему для переворота в Венесуэле был выбран именно Гуайдо.
Расизм и борьба за Венесуэлу
Попытка американского переворота в Венесуэле касается не только нефти и общего империализма США. Это попытка вернуть определенный тип людей к власти. Тот же тип людей, которые правят в Вашингтоне.
Nation описывает, как США уже давно финансировал и манипулировал оппозицией в Венесуэле. Случайный парень Хуан Гуайдо, который претендует на пост президента, был создан посредством этого процесса:
Как Вашингтон финансировал контрреволюцию в Венесуэле
Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо происходит из правого, поддерживаемого США студенческого движения, которое пыталось подорвать правительство Уго Чавеса https://colonelcassad.livejournal.com/4742843.html.
Бывший член USAID/OTI, который помог разработать американские усилия в Венесуэле, сказал, что "цель состояла в том, чтобы у вас были тысячи юношей, школьников и студентов, которые были бы в ужасе от этого индейского парня во власти".
Они должны были быть идеалистами. Быть «испуганными» тем, что у власти «похожий на индейца» Уго Чавес, что не кажется «идеалистическим». Хотя можно назвать это расизмом. Многие из этих белых, состоятельных, обученных в США ребят из колледжа объединяются политикой в правых партиях. Они хотели взять власть. Но продать одного из них в качестве лидера страны, в которой большинство является метисами, было проблемой. Чтобы решить эту проблему, случайный парень, хотя его знали только 20% венесуэльцев, был выбран, чтобы возглавить попытку государственного переворота инициируемого США:
Фигура по имени Хуан Андрес Мехия была бы следующей в очереди, но по причинам, которые ясны только сейчас, был выбран Хуан Гуайдо.
«Существует классовая аргументация , объясняющая рост Гуайдо», – заметил Венесуэльский аналитик Секера. «Мехия – высший класс, она училась в одном из самых дорогих частных университетов Венесуэлы и не может быть легко продана широкой публике так, как Гуайдо. С одной стороны, у Гуайдо есть общие черты метисов, как у большинства венесуэльцев, и он больше похож на человека из народа.
Гуаидо – замена. Его выбрали, потому что он был похож на большинство людей в стране.
Две фотографии ниже демонстрируют, какую роль играет этот вопрос в конфликте в Венесуэле.
В настоящее время Венесуэла состоит из двух собраний, которые претендуют на право принимать законы. В 2015 году оппозиция получила большинство в Национальном собрании, первоначальном парламенте Венесуэлы:
Однако венесуэльский Верховный суд запретил четырем законодателям занимать свои места, в то время как он расследовал обвинения в фальсификации выборов. В результате, только 163 из 167 законодателей были приведены к присяге 5 января. На следующий день трое оппозиционных депутатов были приведены к присяге в связи с протестами представителей меньшинства законодательного органа, которые объявили о своем намерении оспорить этот шаг.
Верховный суд Венесуэлы тогда постановил, что Национальное Собрание проявило неуважение к суду. Этот шаг создал политический тупик. Для ее решения президент призвал к избранию Конституционного собрания. Его основная задача – рассмотреть конституционные изменения. Но это также может отменить законодательство, принимаемое Национальным собранием. Верховный суд принял решение. Национальное собрание, председательство в котором Гуайдо взял на себя в начале этого года, является лишь второстепенным парламентом.
Существует визуальная разница между двумя собраниями.
Оппозиционное Национальное собрание.
Лояльное Конституционное собрание.
Богатые в Венесуэле – в подавляющем количестве белые люди. Они долго правили страной. Большинство метисов – бедные. Уго Чавес привел их к власти. Белые люди хотят вернуть власть.
Этот очевидный расистский аспект конфликта отсутствует в общем освещении проблемы. Это проявляется только в опубликованных видео.
Расовый конфликт, конечно, не уникален для Венесуэлы. В США, особенно при Трампе, расизм также распространен. Я полагаю, что это является подсознательной причиной, по которой правящий класс США объединяется в усилиях по смене режима в Венесуэле.
https://www.moonofalabama.org/2019/02/racism-and-the-fight-over-venezuela.html
Автор также мог развить тему, указав на то, что основные протесты в Каракасе проходят в богатых районах с превалирующим белым населением, в то время как митинги в поддержку чавистов легко собираются в бедных районах, где большинство составляют метисы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4767904.html
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Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.
Увидел, осбенно – фрагменты, и текст глазами –
убедился, поверил. Но проблема – то капитализма.
В СССР все было наоборот – в нац.республиках
(Средняя Азия, Кавказ, Молдавия, Украина)
правили национальные кадры, белые (русские)
ходили в заместителях и помощниках.
И то было правильно: старший брат тянул за уши
отставшие народы к свету (делился счастьем).
J UDOV