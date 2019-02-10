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Неправильные протесты на Гаити

22:31. 10 февраля 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:


Товарищи обращают внимание, что на расположенном недалеко от Венесуэлы острове Гаити, где нет никакого социализма, а есть только чистый и незамутненный капитализм по заветам "чикагской школы", уже несколько дней идут протесты с кучей пострадавших, в том числе и погибших.
Никто из Вашингтона нового президента рескриптом из Овального кабинета не назначает, санкции против Гаити не вводят, интервенцией не угрожают, про "ответственное международное сообщество" и близко не вспоминают.
Хотя казалось бы – местное население требует отставки правительства, которое разворовало гуманитарную помощь, погрязло в коррупции и тотальной неспособности хоть как-то улучшить жизнь людей находящихся на грани выживания.
Люди забросали камнями дом президента страны и устроили погромы в островной столице. В Вашингтоне даже не почесались на тему установления "настоящей демократии" на Гаити. Ну а что, больших месторождений нефти на Гаити нет, да и те ресурсы, которые есть, и так под контролем американских ТНК.
Ну а то, что народ бузит, так мало ли кто где бузит, мы Венесуэлой заняты.













































"Эффективный капитализм"

Подробнее о генезисе протестов на Гаити можно почитать вот здесь https://lytkin-pavel.livejournal.com/1023364.html

Зато президент Гаити Жовенель Моиз вполне рукопожат в лучших домах.






С руководителем администрации Трампа генералом Келли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4768971.html

Метки: гаити, империализм, капитализм, США, южная америка
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