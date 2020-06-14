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Неправильная парковка у ресторана “Венди”

11:12. 14 июня 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Атланте вспыхнули беспорядки после вчерашнего убийства полицией при задержании некоего Райшарда Брукса 27 лет. Брукс спавший в своей машине в состоянии опьянения сопротивлялся аресту и пытался отобрать у полицейского электрошокер, после чего и был застрелен. Пока Брукс помирал на асфальте, полицейские вместо оказания помощи просто стояли рядом. Вина Брукса состояла в том, что машина в которой он спал, неправильно стояла на парковке рядом с рестораном "Венди". Ну и само собой Брукс был чернокожим, у которого было трое детей.
Протесты быстро переросли в погромы. Искомый ресторан "Венди" естественно был сожжен. Теперь проблемы с неправильной парковкой будут его наименьшей проблемой.
После этого 1 полицейский причастный к убийству был уволен, еще 1 отправлен в отпуск. Начальник полиции Атланты подал в отставку. 36 человек участвовавших в беспорядках с сожжением ресторана "Венди" арестованы.














Гаррет Рольфе застреливший Брукса. Уже уволен.


6 сотрудников полиции Атланты будут привлечены к ответственности за жестокость при подавлении беспорядков в Атланте в субботу.


Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс. Подала в отставку.


Убитый Райшард Брукс.































Протесты в Атланте продолжаются и сейчас. Убийство Брукса очевидно подогреет ситуацию с протестами против расизма и полицейской жестокости в Атланте и не только.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5946800.html

Метки: атланта, Видео, полиция, протесты, США, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2857 2127
    Игорь 14 июня 2020 в 15:21

    Что одним негативом народ не кормить другое напишем. Есть в нашем городе татарский богатырь Артем Хайбулин. Как положено всем богатырям ********* страшный. Работал охраником в магазине видео. Ночью с напарником спал зашла проверка идиотов с той же фирмы связала напарника налипла на Артёма. Артем даже во сне встал вместе с контроллерами на спине после чего они благополучного успели убежать из магазина. Другой раз Артем спал на проходной ТЭЦ тоже в охране работал. Пришли рабочие утром мастер перелез через забор разбудил Артема и тоже успел убежать. Надо
    Артема как брата послать в туда для воспитания копов.

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