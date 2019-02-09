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Почти все продукты питания заточены на то, что бы сделать нас онкобольными и бесплодными.

19:48. 9 февраля 2019 Просмотров - 867 Нет комментариев Опубликовал:

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Со слов хирурга – стоматолога: Я работаю хирургом стоматологом в районной поликлинике и принимаю в день от 20 до 50 человек.

Когда вы покупаете своим детям продукты из Макдональдса, сладкие газированные напитки, чипсы, сухарики и полуфабрикаты, то вы делаете их клиентами онкоцентра.

Ко мне приводят детей у которых в три года нет здоровых зубов. Раньше бы это была катастрофа, а сейчас сплошь и рядом.
Раньше была развита промышленность, сейчас производство автоматизировано и роботизировано.

Мы переходим на новый технологический уклад, в котором люди лишнее звено.

Что бы выжили ваши дети, нужно очень включать мозги. Любой поход в магазин может быть причиной серьёзного заболевания вас и ваших детей.

Исключите из вашего рациона следующие продукты :

1). Все полуфабрикаты. Все полуфабрикаты напичканы глутоматом натрия. Глутамат натрия это специально разработанная соль, которая делает любую еду вкусной и аппетитной. Чем больше ребёнок ест глутамат натрия тем больше он гиперактивный. Ребёнок должен быть спокойным.

 Родители не понимают отчего он гиперактивный и неусидчивый и обращаются к невропатологу, который прописывает седативные препараты , которые делают детей вялыми.


2). Никогда не покупайте продукты с низкой жирностью.
Не бывает сметаны 15 % или 2о % .
Не бывает молоко низкой жирности и масло ниже 82 % .
Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло .
Чем жирнее творог, сметана, молоко, глазированные сырки и сливочное масло, тем оно натуральней.
Настоящая натуральная сметана всегда выше 25%.
Всё, что ниже жирностью все генно – модифицированное или попросту ГМО.

3). Никогда не смотрите по телевидению, что говорит Малышева. Она работаник спецслужб.
То, что она говорит, сделайте наоборот и вы будете правы.( на 5 – ой мин).

4). Дрожжевой хлеб, булочки, пирожки и вообще всё что содержит дрожжи – это медленный яд.
Напеките блинов, оладий, сделайте лепёшки бездрожжевые впрок, научитесь печь сами или покупайте только бездрожжевой хлеб или батоны.
Слава богу бездрожжевой хлеб в булочных магазинах бывает.

5). Многие покупают курицу или цыплёнка, или окорочка, потому что это самый дешёвый продукт.
Не покупайте курицу, в ней много гормонов и антибиотиков. Она ими вся напичкана.
Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к онкозаболеваниям. У девочек в 6, 7 лет начинает расти грудь. Не должно быть такого. Девочка начинает развиваться с 13 лет.
Это не дети индиго, это гормоны, которые содержаться в курице.
Чем больше употребляет ребёнок курицу, тем быстрее он покрывается волосяным покровом, а у девочек растёт грудь. Но это не показатель здоровья, а показатель того, что внутри разрушается имунитет.

Я бы вообще запретил глутамат натрия, запретил ГМО.
ГМО приводит мышей в первом поколении к онкологии, а третьего поколения вообще нет. Они становятся бесплодными.

Каждая вторая беременная у нас в роддомах заканчивает или выкидышем или плохо развивающей беременностью, то есть гиппоксией внутри матки.

То есть недостатком кислорода.
И об этом молчание. Всё нам хиханьки да хаханьки, смотрим КАМЕДИ КЛАБ или другие глупые передачи, и не замечаем того, что нас истребляют.

И люди сами принимают в этом участие, потому что не хотят узнавать правду

• о продуктах,
• о прививках,
• о зомбирование через телевидение,
• об алкоголизме.

ИТАК:

Не покупайте никогда самое дешёвое.
Всё самое дешёвое – это пальмовое масло, которое перерабатывается только при температуре 38 градусов.
Так как температура тела в среднем у человека 36,6, то пальмовое масло оседает на стенках сосудов и приводит к инсультам и инфарктам.

Покупайте у фермеров. Там всё натуральное, или питайтесь крупами , макаронами и нерафинированным растительным маслом.

Жир не вреден, жир необходим для мозгов, мембраны, гормоны ферменты это жир. Не бойтесь жира.

Не покупайте дешёвых продуктов с пальмовым маслом.

Соевое молочко, обезжиренный творог, курочку бройлерную дешёвые сосисочки, колбаска – всё это сплошная химия.

Сейчас почти все продукты питания заточены на то, что бы через несколько лет сделать нас и наших детей онкобольными или бесплодными. 

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8261443.html

Метки: геноцид, здоровье
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