Протоиерей Ткачёв. Кризис православия. Ребрендинг РПЦ. Что делать?
21:19. 8 февраля 2019 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал: brahman
Протоиерей (полковник) Ткачёв. Кризис православия. Ребрендинг РПЦ. Что делать?
Протоиерей (полковник) Ткачёв. Кризис православия. Ребрендинг РПЦ. Что делать?
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Что делать? Отобрать все льготы, пусть платят налоги с доходов, на имущество и на землю.
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Что им делать? Каяться перед славянами за кровавое крещение Руси и насаждение чуждого по духу и мировоззрению иудо-христианства, за то, что просто нагло спёрли у славян термин “Православие”…
Христианская религия, претендуя на богословскую монополию не оставляет права другим верованиям на самобытность и проявление, но при этом покоится на основе которую заложили эти первичные верования.
Основное чувство по отношению к Богам: у древних римлян – уважение, у христиан – это страх, у славян – любовь. Славяне не скулили и не вымаливали у Богов прощение за имеющиеся или несуществующие грехи, подаяние или спасение. Если славяне чувствовали свою вину, то они искупали её не молитвами, а конкретными делами. Славяне жили своей волей, но и стремились согласовывать свою волю с волей Богов.
Исконная Вера славян не разъединяла, не заставляла, как это рекомедовано в библии,- «возненавидеть отца своего и мать свою», а воспитывала культ равенства и терпимости.
Славянское ведичество – это не религия с ее догматами, закостенелыми во времени правилами и борьбой с наукой. Это путь. Путь Защиты, путь Истории, путь Культуры и Развития. Славянский ведизм – это стройная система взглядов, которая пронизывала жизнь праславянского общества, решала возникающие мировоззренческие вопросы, определяла коллективные приоритеты и вытекающие из них духовные и приоритетные установки поведения людей.
В каждом очередном воплощении Дивье тело (Душа) Человека растёт и совершенствуется духовно-нравственными победами над стихией скота в себе. Управляет этим процессом Всевышний Прародитель при помощи Родных Богов и Предков. Они создают Живе жизненные ситуации, в которых она при помощи своих тел, перечисленных выше, в том числе и Дивьего, обретает эти победы…
А сами иудохристианские и мусульманские (арабо-иудейские) религии, в том числе и сам иудаизм, исчезнут, так как они исчерпали свою миссию.
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Надо заканчивать этот тысячелетний бизнес-проект.