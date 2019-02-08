Что происходит в организме при разном уровне алкоголя в крови

Что именно происходит с телом при разном количестве промилле алкоголя в крови, и как это на нас влияет? Разобраемся с профессором Янне Толструпа, руководителем исследованиями в датском Государственном институте здравоохранения и в том числе изучает связь алкоголя и здоровья.Начнем с самого начала и поговорим, что, собственно, такое алкоголь.Если речь идет о пригодном для питья алкоголе, то его молекула называется этанол, но есть и много других форм алкоголя, которые лучше ко рту не подносить. Например, метанол — отличное топливо — или гликоль, который выполняет роль антифриза в машинах.Алкоголь — тот, который можно пить, — это совершенно естественная органическая молекула, которая, например, возникает в процессах ферментации. Например, в результате брожения пива или вина, но также и в природе, скажем, когда начинают гнить упавшие на землю фрукты.Это значит, что в природе в принципе есть алкоголь, и очень многие животные научились его перерабатывать.«Поскольку алкоголь встречается в природе, у всех млекопитающих есть энзимы, которые могут расщеплять алкоголь. Это касается и мышей, и лошадей, и людей. Однако энзимы не способны расщеплять алкоголь с той скоростью, с какой мы, люди, порой его пьем, поэтому мы и пьянеем», — объясняет Янне Толструп.Когда люди пьют алкоголь, он расходится по жидкостям организма, а значит, попадает и в кровь.Алкоголь не откладывается в жировой ткани и костях, и, когда мы говорим о наличии его промилле в крови, мы имеем в виду то, на какую долю жидкости тело сейчас состоит из потребленного алкоголя. Если у вас, например, одно промилле алкоголя в крови, это значит, что одна тысячная доля всех жидкостей вашего организма — алкоголь.Таким образом, в нашей крови по-разному возникают промилле алкоголя. Например, после бокала пива у высокого мужчины весом 120 кг будет меньше промилле в крови, чем у мужчины весом 60 кг.Общая разница в процентном содержании жира между мужчинами и женщинами также означает, что среднестатистическая женщина получит больше промилле алкоголя, выпив бокал пива, чем мужчина, даже если они весят одинаково.«Поскольку у женщин меньше жидкости, в которой может накапливаться алкоголь, когда они пьют, промилле у них также еще и растут быстрее», — объясняет Янне Толструп.Итак, давайте поговорим о промилле.Рождественский обед начался, и первый глоток пива уже во рту.Пиво прекрасно идет к маринованной селедке, и, поскольку Карл из отдела продаж продолжает говорить тосты, бутылка пустеет, прежде чем пиво успевает нагреться.По мере того как первая бутылка пива попадает в организм и распределяется по его жидкостям, у большинства людей количество промилле алкоголя в крови преодолевает границу в 0,2.

Тогда, по словам Янне Толструпа, можно увидеть первое воздействие алкоголя.

«Одно из первых проявлений — глаза начинают хуже приспосабливаться к переходу от яркого освещения к полутьме. Как правило, алкоголь оказывает ингибирующий эффект на сигнальные пути мозга, из-за чего человек также медленнее насыщается чем бы то ни было, когда пьет, — говорит Янне Толструп. — Я уверен, что тут происходит то же самое, что и с сигнальными путями, которые отвечают за реакцию глаз на смену освещения от яркого к темному, поэтому мы и видим такой эффект».

Вести машину, имея больше 0,5 промилле в крови, незаконно

Первое рождественское пиво быстро исчезло, и бухгалтер Рут настаивает, что достать шнапс никогда не бывает слишком рано.

Молодой стажер Петер кричит «Пей до дна!», и вот уже, как по мановению волшебной палочки, исчезает и шнапс.

Резкий вкус шнапса лучше всего забить парой основательных глотков нового пива, так что, пока вся компания берется за рыбное филе с домашним соусом ремулад, промилле продолжают расти.

Очень быстро они проходят границу, после которой нельзя садиться за руль — 0,5 — и берут курс на новую отметку в 0,8.

При промилле около 0,8 скорость реакции замедляется, вот почему садиться за руль, выпив больше одного пива, — плохая идея. К тому же это незаконно.



Из-за алкоголя люди становятся излишне самоуверенными

Время реакции — не единственное, на что влияют промилле, близкие к единице.

Одно американское исследование несколько лет назад продемонстрировало, что с каждым выпитым стаканом осторожность человека падает.

В ходе исследования ученые просили американских таксистов проехать между конусами на испытательном треке, причем расстояние между конусами становилось все меньше и меньше. При этом некоторые водители принимали алкоголь, а другие — нет. Важно упомянуть, что, само собой, эти водители не работали ни в этот день, ни в следующий.

Результаты исследования показали, что водители с одним или больше промилле алкоголя в крови были более самонадеянны и охотнее рисковали, оценивая, проедет ли их машина между конусами.

Из-за этого некоторые конусы у них стали плоскими.

«Когда человек пьет, его готовность рисковать увеличивается. Он чувствует себя неуязвимым и готов пойти на разные авантюры. Речь идет не только об автомобиле, но вообще о поведении в городе, например, когда нужно познакомиться с девушкой в баре или с парнем на танцполе», — объясняет Янне Толструп.

«Конечно, мы не утверждаем, что человек сразу направит свою машину под откос, но он становится немного смелее и начинает рисковать, а это плохо сочетается с вождением машины».

Разница в опьянении при разном количестве промилле в крови

Но вернемся к рождественскому обеду.

Сельдь исчезла со стола, и ее место заняло свиное жаркое.

Еды оказалось слишком много, и лучше запить ее бокалом красного вина, хотя молодой стажер Петер считает, что сначала надо опустошить бутылку шнапса.

Когда пара бокалов красного вина присоединяется в крови к компании пива и шнапса, промилле взлетают еще выше.

С промилле где-то между 1 и 1,5 способность человека к концентрации начинает падать, и история Рут о погибшей кошке не может удержать внимание слушателей.

Язык ее начинает казаться слишком большим и заплетается во рту, а способность ровно держаться на ногах изменяет ей по пути в туалет, так что остальным приходится помочь ей снова подняться на ноги.

Но не на всех промилле в 1,5 действует одинаково. Петер все еще сохраняет ясность рассудка и может сохранять баланс, стоя на одной ноге, тогда как совсем молодой девушке на другом конце стола, похоже, вообще не стоило пить последний бокал шнапса.



«То, как на человека влияют промилле в 1,5, зависит от того, насколько он привык пить. Если человек пьет часто, организм компенсирует действие алкоголя, и, чтобы опьянеть, ему нужно выпить гораздо больше. Кроме того, человек чувствует себя менее пьяным, если до этого у него в крови было больше промилле, а теперь их количество снизилось до 1,5. Если же эта цифра поднимается с более низкой отметки, ощущение опьянения сильнее», — объясняет Янне Толструп.

Три промилле заставят вас наделать в штаны

Свиное жаркое, уже изрядно разоренное, все еще на столе, когда приносят миндальный рис (традиционный датский десерт в виде сладкой рисовой каши с миндалем и корицей — прим. перев.).

Начальник и секретарша удалились в комнату с ксероксом, а оставшаяся компания набросилась на портвейн.

Благодаря комбинации рождественского пива, шнапса, красного вина и портвейна промилле в крови перевалили за два и быстро приближаются к трем.

К этому времени рождественский обед становится уже не таким веселым, потому что промилле в крови гостей достигли того уровня, когда человек, по словам Янне Толструпа, начинает полностью терять контроль.

Люди писают в штаны или засыпают. Некоторые делают и то и другое одновременно.

«Если дошло до этого, вам явно давно уже пора перестать пить», — предостерегает Янне Толструп.

Больше трех промилле могут быть опасными

Если компания не сумела остановиться вовремя, то сейчас-то уж точно пора отставить бокалы в сторону.

Когда промилле в крови преодолевают отметку в три и начинают стремиться к четырем, празднование Рождества становится просто опасным.

Люди теряют сознание, а промилле в районе 4 для большинства людей означает смертельную опасность.

Это объясняется тем, что алкоголь может воздействовать на центры в мозгу, которые отвечают за дыхание, даже когда мы без сознания, и если эти центры оказываются настолько оглушены, что перестают выполнять свою жизненно важную функцию, человек умирает.

«К счастью, это случается довольно редко, потому что, когда мы так много пьем, нас обычно тошнит. Но бывали случаи, когда человек пил очень быстро, и промилле у него в крови поднимались настолько стремительно, что он падал без сознания и переставал дышать. Есть примеры, когда люди выживали с 4,5 или даже больше промилле в крови, но такое возможно, только если вы привыкли много пить», — рассказывает Янне Толструп.

Рождественский обед заканчивается, люди бредут к такси и едут домой. Завтра их ждет похмелье, как моральное, так и физическое.

Вероятно, это на самом деле хитрый естественный способ организма заставить нас пить меньше.

Вот что случается при разном количестве промилле алкоголя

0,2 — глазам становится труднее адаптироваться к переходу от света к темноте

0,5 — больше нельзя водить машину в Дании

0,8 — скорость реакции замедляется, зато смелость растет

1,5 — трудно сохранять баланс, концентрация ухудшается

2-3 — вы засыпаете и, возможно, писаете в штаны

более 3 промилле опасны для жизни, вы можете перестать дышать

Как рассчитать, сколько у вас промилле в крови

В среднем алкоголь распределяется на 60% массы тела у женщин и на 70% массы тела у мужчин. Как правило, считается, что алкоголь перерабатывается со скоростью 0,15 промилле в час. Для приблизительного подсчета промилле используется следующая формула:

Для женщин:

Алкоголь в граммах / (вес в килограммах x 60 %) = промилле

Для мужчин:

Алкоголь в граммах / (вес в килограммах x 70 %) = промилле

Пример:

Мужчина весом 80 кг выпивает пять бутылок пива (что соответствует пяти порциям алкоголя по 12 грамм). Всего он принимает 12×5 = 60 грамм алкоголя. Расчет проводится соответственно:

Алкоголь распределяется на 80 килограмм x 70 % = 56 килограмм от массы тела.

Концентрация алкоголя в крови тогда получается: 60 грамм / 56 килограмм = 1,07 грамм / килограмм = 1,07 промилле.

Эта формула позволяет лишь очень приблизительно оценить промилле алкоголя в крови.

Самые высокие промилле

Существует ряд научных статей об очень высоких промилле в крови людей. Например, у одной тайской женщины зафиксировали 13,5 промилле. От этого она и умерла.

Согласно другой статье, один мужчина из Ирландии выжил после 15 промилле алкоголя в крови.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8276359.html