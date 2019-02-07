Главная » Мировоззрение, Политика

Причины смягчения японской позиции

21:10. 7 февраля 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Публицист, журналист Анатолий Вассерман в разговоре с Baltnews.lt отметил, что смягчение позиции Токио может быть связано с заявлением МИД России о том, что Япония должна признать результаты Второй мировой войны, и только на основе этих результатов возможны переговоры:

“Японские политики оказались перед выбором: либо продолжать прежнюю линию, но тогда рано или поздно найдется даже среди них кто-то, желающий указать коллегам, что они просто портят перспективы самим себе, либо пытаться найти какую-то новую риторику”.

Вассерман напомнил, что Советский Союз в декларации 1956 года потребовал не только признания результатов Второй мировой войны, но и признания самой Японии собственного нейтралитета:

“По декларации 1956 года Япония должна была сперва заключить мирный договор с Советским Союзом, причем не просто мирный, а содержащий отказ Японии от участия в каких бы то ни было союзах, направленных против СССР, и отказ от самой возможности предоставления своей территории для каких бы то ни было иностранных баз. Только при этих условиях Советский Союз соглашался в знак доброй воли отдать Японии принадлежащие ему остров Шикотан и группу скал “Плоские”, по-японски Хабомаи”.

Однако после заключения соглашения Японии с США о безопасности и взаимопомощи, по которому Япония предоставляла свою территорию под американские военные базы, Советский Союз заявил, что в таких условиях декларация лишается своей силы, подчеркнул Вассерман:

“Сейчас переговоры ведутся на условиях отказа Японии, по сути, от военного союза с США. Сейчас, учитывая, насколько ослабли США, я вовсе не исключаю, что Япония согласится на такой вариант рано или поздно. Я очень надеюсь, что изменения в риторике японских политиков – прощупывание почвы на предмет того, возможна ли такая переориентация. В конце концов, РФ в Сирии доказала, что может обеспечить безопасность всех желающих не хуже, чем США, более того, даже, наверное, лучше”.

Второй момент – выгода сотрудничества Японии с Россией в экономической сфере. Анатолий Вассерман указал, что японская экономика пребывает в кризисе, который был порожден США и их требованием резко поднять курс валюты в Японии:

“Тем самым они фактически заблокировали японский экспорт. Российская Федерация, насколько я помню, никогда и ни от кого ничего подобного не требовала. Поэтому Японии сейчас чисто в экономическом смысле, очевидно, выгодней связываться с нами, чем с американцами”, – резюмировал Вассерман.

Источник – https://baltnews.lt/

Причины смягчения японской позиции

Источник: https://vassermans.ru/com/prichiny-smyagcheniya-yaponskoj-pozicii/

Метки: комментарий
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хотел ли Сталин столкнуть США с Японией?
... ноября «новые предложения» предусматривали некоторое смягчение японской позиции по спорным вопросам и даже..., конечно, не может рассматриваться как причина войны. Утверждение о том, что...
Новости Украины и Новороссии 13 января 2016
...контроль границы. Тупик полнейший. Причины тупика вполне понятны - ...вряд ли можно ожидать смягчения американской позиции как по Сирии, ...аналогичные поражению в русско-японской войне. Поэтому сценарий ...смогут лишь 50% всходов. Причина этому — сухая осень ...
Станут ли русские Курилы вновь разменной монетой?
...на переговорах в Нагасаки. Японский автор объясняет позицию представителей Эдо следующим образом...и то, что предпринятое Путятиным смягчение ранее заявленных территориальных условий заключения..., кроме случаев, когда по причине крайней нужды судно не будет...
Ричард Вернер: Институт продуктивного кредита — единственный смысл экономики
...Вернер утверждал, что Центробанки «количественным смягчением» стали называть наращивание денежной массы...очень важная причина, опираясь на которую, мы утверждаем, что японская модель ...промышленной страной в Азии, уступая позицию только самой Японии. Основные ...
Порошенко в Вашингтоне — жди очередной «поддержки»
..., что утвердится позиция американского госсекретаря, призывавшего к смягчению в США», —...судьбе членов экипажа японского контейнеровоза и о причинах столкновения. Контейнеровоз... сообщений о причинах аварии пока нет, японская общественная вещательная ...
Преступления США в Японии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке
... одной из причин вмешательство англоамериканцев, ведь именно они «научили плохому» японский народ... в лобовых атаках на укрепленные позиции южан при Колд-Харборе он... сделать то, что могла, для смягчения жестокостей, вытеснения циничных мерзостей рабства...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>