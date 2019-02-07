Причины смягчения японской позиции

Публицист, журналист Анатолий Вассерман в разговоре с Baltnews.lt отметил, что смягчение позиции Токио может быть связано с заявлением МИД России о том, что Япония должна признать результаты Второй мировой войны, и только на основе этих результатов возможны переговоры:

“Японские политики оказались перед выбором: либо продолжать прежнюю линию, но тогда рано или поздно найдется даже среди них кто-то, желающий указать коллегам, что они просто портят перспективы самим себе, либо пытаться найти какую-то новую риторику”.

Вассерман напомнил, что Советский Союз в декларации 1956 года потребовал не только признания результатов Второй мировой войны, но и признания самой Японии собственного нейтралитета:

“По декларации 1956 года Япония должна была сперва заключить мирный договор с Советским Союзом, причем не просто мирный, а содержащий отказ Японии от участия в каких бы то ни было союзах, направленных против СССР, и отказ от самой возможности предоставления своей территории для каких бы то ни было иностранных баз. Только при этих условиях Советский Союз соглашался в знак доброй воли отдать Японии принадлежащие ему остров Шикотан и группу скал “Плоские”, по-японски Хабомаи”.

Однако после заключения соглашения Японии с США о безопасности и взаимопомощи, по которому Япония предоставляла свою территорию под американские военные базы, Советский Союз заявил, что в таких условиях декларация лишается своей силы, подчеркнул Вассерман:

“Сейчас переговоры ведутся на условиях отказа Японии, по сути, от военного союза с США. Сейчас, учитывая, насколько ослабли США, я вовсе не исключаю, что Япония согласится на такой вариант рано или поздно. Я очень надеюсь, что изменения в риторике японских политиков – прощупывание почвы на предмет того, возможна ли такая переориентация. В конце концов, РФ в Сирии доказала, что может обеспечить безопасность всех желающих не хуже, чем США, более того, даже, наверное, лучше”.

Второй момент – выгода сотрудничества Японии с Россией в экономической сфере. Анатолий Вассерман указал, что японская экономика пребывает в кризисе, который был порожден США и их требованием резко поднять курс валюты в Японии:

“Тем самым они фактически заблокировали японский экспорт. Российская Федерация, насколько я помню, никогда и ни от кого ничего подобного не требовала. Поэтому Японии сейчас чисто в экономическом смысле, очевидно, выгодней связываться с нами, чем с американцами”, – резюмировал Вассерман.

Источник – https://baltnews.lt/

Источник: https://vassermans.ru/com/prichiny-smyagcheniya-yaponskoj-pozicii/