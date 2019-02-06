Без дома, нормальной зарплаты и перспектив: как выживают сотрудники военного коммунального сектора?

СМИ не раз уже писали о трудных условиях работы сотрудников военных коммунальных служб и котельных. На этот раз пострадал московский персонал ФГБУ «ЦЖКУ» - людей выселяют из аварийного общежития прямо на улицу.



Работники коммунальной структуры Минобороны, проживающие в общежитиях на Большой Пироговской в Москве, в начале февраля были выселены из аварийных зданий – их в скором времени должны снести. Жить большинству людей негде, а предоставлять другое жилье «ЦЖКУ» не собирается.

Одна из жительниц, Светлана Якушева проработала уборщицей в Минобороны почти два десятилетия: за это время успело поменяться несколько управляющих компаний, в том числе пропала разорившаяся «Славянка», однако проблем с жильем до этих пор не возникало. Документа с датой окончания предоставления услуг размещения у женщины нет, но в одном из договоров прописано, что пока Якушева работает на силовые структуры, то право на жилье все-таки имеет. Сейчас работница фактически осталась на улице – ее комната в аварийном доме опечатана. Без крыши над головой остались также ее супруг и сын.

В подобном положении оказались все жильцы, проживающие в злополучных общежитиях Минобороны. Без крова оставили приставы и многодетную мать Светлану Климову, младшему из детей которой всего полтора месяца, а старшему – 13 лет. «Завтра суд решит мою судьбу и судьбу моих четверых детей. Либо мне дадут отсрочку, чтобы я могла найти другое жилье, либо меня просто выкинут на улицу. Буду жить на лестничной клетке общежития, больше мне идти некуда», - поделилась Климова с журналистами.

Впрочем, найти в столице квадратные метры по таким ценам сотрудники вряд ли смогут. Например, за одну комнату семья из трех человек платила примерно 8 тысяч рублей в месяц. При этом зарплаты персонала «ЦЖКУ» едва дотягивают до прожиточного минимума. «Если собираетесь идти в эту компанию, будьте готовы работать почти даром. Зарплаты в этой конторе не превышают 15 тысяч! Как на эти деньги выжить?» - задал риторический вопрос на одном из сайтов-отзовиков Владимир.

За откровенно низкую зарплату, которую получают люди с задержками, приходится терпеть неблагоприятные условия труда. Не так давно кочегары из Троицкого на Сахалине рассказали о том, что вынуждены дышать продуктами горения из-за отсутствия вытяжек. Перчатки, спецодежду и мыло сотрудники покупают за свой счет – в компании денег на это нет.



Их коллеги из Забайкалья перечисляют все те же проблемы, отмечая, что компенсации за вредность производства становятся все меньше. Отдохнуть или помыться людям, обслуживающим теплообъекты, также негде. При этом силовики экономят на всем, в том числе на персонале: на смены выходят значительно меньше операторов, чем того требует элементарные правила безопасности.

Несмотря на неблагоприятные трудовые условия, сотни сотрудников коммунальных структур, среди которых слесари, сантехники, уборщицы, дворники и кочегары, вынуждены продолжать работать в сфере военного ЖКХ. И если в больших городах ситуация с поиском вакансий немного лучше, то в малых населенных пунктах другой работы порой фактически нет.

https://antijob.tf/black_list/fgbu__czhku_/

