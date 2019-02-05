Зачем Японии нужен «мирный договор»

Источник: Завтра @ Анатолий Кошкин

22 января в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Не секрет, что в Японии есть силы, которые требуют все Курильские острова и ещё Южный Сахалин. Есть те, кто хочет получить только Южные Курилы, и лишь незначительное меньшинство соглашается на два острова — Шикотан и Хабомаи, о которых шла речь в Декларации 1956 года, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал передать эти острова Японии после подписания мирного договора.

А сегодня японцы заявляют, что они подпишут мирный договор только после решения вопроса об их суверенитете над всеми четырьмя островами, а именно: Хабомаи, Шикотаном, Кунаширом и Итурупом. При этом надо иметь в виду, что когда Хрущёв соглашался на передачу двух островов, он считал, что это будет дружественный дар Японии, поэтому там и было написано не «возвращение», а «передача»! Японцы же везде пишут «возвращение» (!), но возвращение — это, по сути дела, пересмотр итогов Второй Мировой войны, ибо возвращать можно только чужое, а эти острова входили в состав СССР на законных основаниях.

К тому же Хрущёв хотел этим даром подвигнуть Японию к тому, чтобы она стала миролюбивым, нейтральным государством. Но уже в январе 1960 года правительство Японии заключило военный союз с США, позволяющий использовать территорию японского государства для размещения американских военных баз и других объектов. Естественно, Советский Союз не мог позволить, чтобы американцы получили дополнительную территорию и акваторию для усиления своей группировки, нацеленной на СССР и КНР. 27 января 1960 года японскому правительству была направлена памятная записка, в которой было чётко заявлено, что к вопросу о судьбе Хабомаи и Шикотана можно будет вернуться только после вывода всех иностранных войск из Японии.

И вот теперь, после того как в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Японии подписать мирный договор безо всяких территориальных претензий и условий, в Японии забеспокоились, посчитав это сигналом того, что Москва может вообще прекратить переговоры по данным территориям. После этого японский премьер-министр Синдзо Абэ стал склоняться к тому, чтобы получить хотя бы Хабомаи и Шикотан, якобы отказавшись от Кунашира и Итурупа. Слово «якобы» здесь уместно, поскольку генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга постоянно говорит о базовой японской позиции сохранения всех четырёх островов в своей юрисдикции. Более того, ещё в 2009 году японский парламент законодательно включил эти территории в состав японского государства.

Неудивительно, что японские националистические организации регулярно устраивают «шабаши» перед посольством России в Токио, российскими консульствами в Саппоро, Ниигате, Осаке, перед торговыми представительствами, представительством ИТАР-ТАСС и т.д. Особую активность они проявляют 7 февраля, в День северных территорий, ежегодно отмечаемый в Японии с 1981 года. В этот день чёрные автобусы с громкоговорителями окружают наше посольство, оглашая весь посольский квартал пропагандистскими лозунгами. На бортах их белыми иероглифами написано: «Незамедлительно вернуть все Курильские острова до Камчатки и Южный Сахалин!»

Но в переговорах с Японией многие считают более важной не проблему территорий, а вопрос об усилении экономического сотрудничества между нашими странами. При этом как-то забывают, что Япония — страна, которая, пусть в меньшей степени, чем США и другие, но всё же объявила и не собирается снимать с России экономические и иные санкции. Более того, американские войска до сих пор находятся на территории Японии, где США сейчас разворачивают новые системы ПРО под видом обороны от КНДР, в действительности направленные на Китай и Россию. Кроме того, с согласия американцев восстанавливаются японская армия, флот, авиация, хотя это грубо нарушает Конституцию Японии.

В экономическом плане эта страна переживает далеко не лучшие времена. Конкурентноспособность её товаров падает: то, что производят японцы, гораздо дешевле научились делать в Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии. И японцы просто будут вынуждены развивать экономическое сотрудничество с Россией, без всякого мирного договора, ведь они уже приняли в мае 2016 года план, согласно которому, например, уже были построены теплицы в Приморье, где на химии, гидропонике, а не в грунте, выращиваются японские помидоры — красивые, но невкусные.

Из всего сказанного ясно, что мирный договор нужен Японии только для того, чтобы вписать в него «возвращение» Курильских островов.

Илл. Regnum

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100122