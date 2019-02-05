Пропавшие в глубинах: загадка гибели подлодки В-1

Подлодка «В-1» была передана СССР Великобританией в конце 1943 года. Весной следующего экипаж под командованием героя СССР Израиля Фисановича прибыл, чтобы получить субмарину и перейти на ней в Полярное. Однако в пункт назначения она так и не прибыла.

Местонахождение лодки до сих пор неизвестно. Почему субмарина могла исчезнуть – смотрите в нашем ролике. Подробности на http://tvzvezda.ru





© Фото: sovboat . ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BEUWK5MDzkI