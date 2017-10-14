Могучие Ктоны живут в глубинах Земли

28 февраля 2003 г. на шахте, расположенной близ китайского города Цзиси (провинция Хейлуцзян), произошло обрушение породы. Завал отрезал шахтеров от поверхности. Четырнадцать семей не дождались своих кормильцев после окончания рабочего дня. Была поднята тревога. Эта история наделала много шума, но не сразу, а через пять лет. Почему? Потому что имела неожиданное продолжение. Но обо всем по порядку.

Хозяин шахты первоначально отрицал сам факт катастрофы, но после того, как родственники шахтеров обратились к властям, вынужден был все-таки признать, что четырнадцать горняков на самом деле пропали без вести.



После этого признания были организованы спасательные работы, но они позволили отыскать тела лишь двенадцати человек. Двое, шахтеры по имени Ван Ху и Лао Пен, так и остались за стеной обрушенной породы, разбирать которую было слишком опасно.



Шахту пришлось закрыть, хозяина приговорили к длительному сроку лишения свободы, семьям погибших и без вести пропавших назначили соответствующее вспомоществование.



История была забыта – настолько, насколько может быть забыта подобная трагедия. Прошло пять лет. И вот в 2008 г. Ван Ху вернулся домой. Как это ни печально, но горняка там никто не ждал. За это время изменилось многое: жена его, считая себя вдовой, вышла замуж, старшие дети разъехались…



Несчастный Ван Ху принял случившееся стоически, смог купить новый дом и стал жить, занимаясь огородничеством.



Однако спустя непродолжительное время им заинтересовались правоохранительные органы: получалось, что родные получали компенсацию за его гибель на шахте незаконно. Возник закономерный вопрос – почему Ван Ху не дал о себе знать раньше?



Бывший шахтер заявил, что готов полностью компенсировать произведенные выплаты, а свое отсутствие он объяснил тем, что все эти годы он жил среди могучих ктонов, населяющих глубины земли. Послать оттуда весточку он естественно, был не в состоянии.



Подобное неожиданное и парадоксальное заявление весьма озадачило представителя власти. Кто перед ним? Мистификатор? Жулик? Сбежавший под удобным предлогом из семьи муж? Сумасшедший? Ответов не было.



В итоге власти подумали, что перед ними все-таки сумасшедший, и решением специальной комиссии Ван Ху был направлен на обследование в госпиталь.



После всестороннего и тщательного обследования врачи пришли к выводу, что Ван Ху совершенно здоров, причем не только душой, но и телом, а его рассказ о проведенных годах не более чем фантазия здравого ума.



Ответить на вопрос, зачем бывшему шахтеру вдруг понадобилось так фантазировать, они, естественно, не смогли. Да это и не входило в их задачи.



Не смогли медики пролить свет и на то, где на самом деле пребывал горняк. Что, собственно, опять же и не входило в круг их задач. Не смогли они ответить и на чисто медицинский вопрос, вполне входивший в их компетенцию: почему у горняка не было ни малейших признаков антракоза.



Антракоз – это заболевания легких, присущее практически всем горнякам, работающим более-менее долго. Характеризуется заболевание неуклонным неизбежным прогрессированием и случаев излечения практически не наблюдается.



Пять лет назад у Ван Ху – судя по медицинским обследованиям – была начальная стадия антракоза, и вскоре он должен был расстаться с профессией. Если, конечно, не хотел прожить остаток своей жизни полным инвалидом.



Но у вернувшегося неизвестно откуда Ван Ху не было ни следа легочной патологии! Ни малейшего! Более того, у него оказалось тридцать два зуба.



Хотя – опять же согласно медицинской карте – пять лет назад их у него оставалось всего двадцать пять. Организм Ван Ху по всем параметрам соответствовал возрасту в 26- 28 лет, но на самом деле ему исполнилось 39.



Загадка на загадке! Разгадать их не было никакой возможности, и компетентные органы начали тщательное расследование. Оказалось, что на банковском счету Ван Ху было около сорока тысяч юаней (около шести тысяч долларов по тому курсу), принятых наличными в апреле 2008 г., за две недели до возвращения горняка домой.



Негласный обыск показал, что Ван Ху имел еще более десяти тысяч юаней наличными, и, что особенно настораживало, необработанных изумрудов на сумму более трехсот тысяч юаней (более сорока тысяч долларов).



Исходя из этого у властей возникло предположение, что Ван Ху вовсе не Ван Ху, а… засланный агент иностранной державы. Версия много чего объясняла, но главным возражением было то, что агенту иностранной державы в Цзиси делать было вроде бы нечего, да и вообще, времена традиционных шпионов-резидентов уходят в прошлое: миллионы китайцев ежегодно выезжают за границу и возвращаются назад, потому соперничающие спецслужбы имеют возможность набирать агентуру менее экзотическим способом.



В результате дальнейшего расследования выяснилось также, что деньги Ван Ху получил в результате продажи необработанных изумрудов ювелиру в Шанхае – собственно, об этом рассказал сам горняк, ничего не скрывая, спецслужбы лишь проверили правдивость его показаний. На вопрос, где он их взял, Ван Ху отвечал, что добыл их во время пребывания у Могучих Ктонов.



Опять эти ктоны! Результат “фантазии здорового ума” – по заключению медиков? Но от “фантазии ума” ни денег, ни изумрудов не получишь. Получается, что кто-то там под землей на самом деле, что ли, живет?! Пришлось спецслужбам тщательно изучать историю, рассказанную, а потом и собственноручно записанную Ван Ху.



Если коротко, то она сводилась к следующему: в результате катастрофы Ван Ху и Лао Пен вдвоем оказались отрезанными не только от поверхности, но и от остальных товарищей.



Около трех суток с достаточными запасами воды, но практически без еды они ждали помощи, но не слышали никаких признаков спасательных работ. А работы в это время и не велись, поскольку хозяин шахты пытался замять дело и никому ничего не сообщал.



Страдая от недостатка пищи, они решили исследовать старинные ходы, ведущие в глубину разработок – вдруг они смогут вывести на поверхность? В крайнем случае, вдруг там кто-то когда-то оставил что-то типа консервов. Или чего-нибудь еще съедобного.



Один из этих ходов, пользовавшийся дурной репутацией, привел их к горизонту, работы на котором не велись уже более тридцати лет – из-за полного истощения угольного пласта.



Пройдя по этому ходу, они нашли еще один ход. Но вот незадача – он вел он не на поверхность, а в глубину. На всякий случай они решили исследовать и его. А чем еще заниматься? Сидеть и ждать неизвестно чего неизвестно сколько и сходить с ума?



И вот там, в глубине, на них напали странные люди – ктоны. Несмотря на то, что самый высокий ктон едва доходил Ван Худо пояса (рост горняка – метр шестьдесят два), оба горняка были повержены и пленены. Зато их накормили досыта – и повели дальше, вниз, в Царство Ктонов.



Как глубоко они спустились, можно было только предполагать. Ван Ху не может утверждать наверное, но считает, что глубина составляет около пятнадцати километров. Вопреки господствующим в геологии теориям, температура на этой глубине была сносной, а воздух – чистым.



И было относительно светло. Объясняется это тем, что там, в глубине, существует система полостей в виде линз, связанных между собою ходами. Линзы эти до трех тысяч шагов в поперечнике и более трехсот метров в высоту.



Своды полостей днем излучают слабое оранжевое свечение (возможно, индуцируемое потоком особой солнечной энергии, проникающие в толщу земной коры). Если привыкнуть к такому не сильному, в общем-то, освещению, то можно прекрасно ориентироваться и даже читать.



Результатом их похода вглубь земной породы были огромные пещеры. В этих огромных пещерах располагаются селения ктонов, подземного народа. В одной пещере живет до тысячи человек – а то, что ктоны относились к человеческому виду, Ван Ху не сомневается.



По принципу английской поговорки, которая гласит, что если что-то выглядит как кошка, ходит как кошка, мяучит как кошка, то, скорее всего, это кошка и есть. Ктоны выглядели как люди и все у них было, как у людей. Только маленьких.



Среди ктонов Ван Ху вместе с Лао Пеном и провели пять лет. Язык ктонов совершенно не походит на китайский, однако прост в изучении, и вскоре пленники вполне сносно могли объясняться с окружающими.



Как только двое горняков смогли изъясниться с подземным народом, то сразу выяснилось, что их вовсе не считали пленниками. Ктоны искренне и горячо полагают, что жизнь на поверхности есть великое несчастье, и потому приняли Ван Ху и его товарища за беглецов, ищущих проход в лучший мир. И действительно, ктоны не знали ни голода, ни болезней.



Питались они плесенью, в изобилии произрастающей в пещерах. Подземная плесень, по словам Ван Ху, обладает своеобразным, не лишенном приятности вкусом, но самое главное то, что она чрезвычайно полезна.



И он, и Лао Пен очень быстро почувствовали прилив умственных и физических сил, у обоих произошла смена зубов – дело для ктонов обычное: зубы у подземного народа меняются каждые двадцать, двадцать пять лет на протяжении всей жизни, которая редко бывает короче двухсот лет, а вот длиннее, и много длиннее – часто.



Ктоны несмотря на свой маленький по человеческим меркам рост прекрасно сложены, физически средний ктон не слабее среднего мужчины с поверхности. Из разных видов плесени ктоны изготавливают ткань и прочную бумагу, на которой пишут.



Знают ктоны и металлургию, однако железом пользуются редко, у них больше в ходу бронза, серебро и золото. Ктоны не признают роскоши и обходятся минимумом вещей, с которыми обращаются весьма бережно и аккуратно.



Так как Ван Ху и Лао Пэна никто пленниками не считал, жили они полноправной жизнью, через некоторое время обзавелись женами, а затем и потомством. В принципе, их все устраивало, но Ван Ху затосковал по солнцу.



Ктоны неназойливо отговаривали его от возвращения на поверхность, но удерживать не стали. Проводники-добровольцы довели его до одной из Великих Китайских Пещер, где находится лаз, связывающих царство Ктонов с поверхностью. Кстати, царство – это в буквальном смысле, потому что строй у ктонов монархический.



Все вышеизложенное – лишь небольшая часть повествования Ван Ху. После этого рассказа бывшего горняка объявили сумасшедшим, однако заключили не в провинциальную лечебницу, а поместили… на военную базу, что само по себе совершенно необычно и заставляет предположить: китайские власти отнеслись к рассказу Ван Ху гораздо более серьезно, чем заслуживают “фантазии здорового разума”.



Что касается реакции ученых на эту историю, то мнения разделились. Одни считают, что Ван Ху просто пересказал своими словами один из мифов о подземной цивилизации, которые присутствуют у разных народов. Например, миф о гномах.



Другие – что китаец случайно открыл потерянную земную или же неизвестную инопланетную цивилизацию.



Вообще же сторонников и противников существования подземной жизни очень много. Ни одна сторона еще не добилась какой-либо серьезной победы в подтверждение своей версии.



А тот факт, что Ван Ху находится сейчас на военной базе, говорит о том, что китайцы явно принадлежат к сторонникам теории. Как и ученые Третьего Рейха, которые в 1942 г. организовали под патронажем Гиммлера и Геринга масштабную экспедицию под землю в обстановке строжайшей секретности.