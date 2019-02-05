Открытое обращение Президиума движения «Патриоты Великого Отечества» к Президенту РФ В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Стремление к справедливости является одной из главных отличительных черт человека Русского мира вне зависимости от его национальной принадлежности. Другой подобной чертой является стремление жить коллективом, предпочтение интересов общины своим собственным узкоэгоистическим интересам.

Русский человек не может спокойно взирать на творящуюся несправедливость, он готов помогать и бороться за правду, не получая при этом никакой материальной выгоды.

Вот уже скоро пять лет, как на Донбассе идет кровопролитная война. Тысячи, десятки тысяч жертв, разбитые дома, искалеченные судьбы. Российское государство под вашим руководством оказывает гуманитарную, материальную и дипломатическую помощь Донбассу. Не будь этой поддержки – народ Донбасса не смог бы устоять, несмотря на весь свой героизм и самоотверженность, на готовность добровольцев из России пожертвовать жизнью и здоровьем для помощи донбассцам.

Время летит быстро – военный конфликт приобрел все черты затяжного, Минские договоренности постоянно нарушаются теми, кто захватил власть в Киеве на волне государственного переворота. Отстаивая свое право на свободу, направо говорить, писать и думать на родном языке, жители Донбасса пять лет живут на войне.

Они живут надеждой. Но эта надежда стала угасать, уменьшаться, несмотря на всю, оказываемую ДНР и ЛНР помощь и поддержку.

Мы обращаемся к вам, Владимир Владимирович, не только, как к гаранту Конституции, но и как к русскому человеку, офицеру, отцу.

Дайте жителям Донбасса надежду! Она вселит в них новые силы, одновременно уменьшив силы противостоящих Донбассу, а значит и России, сил.

Дайте жителям Донбасса российское гражданство! Всем тем, кто под обстрелами не отрекся от своей большой Родины, кто взял оружие, чтобы защитить свою семью. Тем, кто в подвалах сидит уже несколько лет, но не хочет сдаваться. Тем, кто трудится, несмотря на потери и смерть, ежедневно продолжающую свою страшную жатву.

Этот шаг будет положительно воспринят не только на Донбассе, где все его давно ждут, но и в самой России. Там живут люди одной с нами крови, одной веры. Наши родственники, друзья, знакомые и родители. Это один с нами народ, а значит, все жители Донбасса имеют полное право быть гражданами России! Они гордятся Россией, а Россия может и должна гордиться ими. В тяжелейшее время испытаний Донбасс показал свой характер и стойкость.

Предоставление российского гражданства жителям Донбасса явится важным шагом к окончанию войны, вселит надежду в друзей России и уныние в ее врагов. Мы уверены, что подобный шаг явится прочной платформой, для заключения нового общественного договора между властью и обществом, наподобие Крымского консенсуса, который на сегодня уже исчерпан. Уважение к позиции Кремля от предоставления российского гражданства жителям Донбасса неизмеримо вырастет не только в мире, но, что ещё важнее, внутри нашей страны, а значит, ситуация внутри России станет стабильнее.

Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

А.Б. Карасёв

В.П. Обозный

А.С. Петрунин

Н.В. Стариков

Е.Г. Хазанов

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100194