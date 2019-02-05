Обнародованы новые координаты магнитных полюсов

1 февраля 2019-го года Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA – федеральное ведомство США, которое занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов) обнародовало долгожданные точные обновленные координаты магнитных полюсов:

-158.597 86.201 2015.000

-166.069 86.388 2016.000

-173.848 86.505 2017.000

178.368 86.555 2018.000

170.875 86.543 2019.000

163.901 86.479 2020.000

А вот так NOAA представляло себе движение полюсов в 2015-м году:

199.975 86.289 2015.000

193.710 86.395 2016.000

187.413 86.455 2017.000

181.245 86.471 2018.000

175.346 86.448 2019.000

169.818 86.391 2020.000

В графической интерпретации процесс можно посмотреть здесь, перемещая слайдер внизу экрана:



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Шесть лет назад, то есть еще в далеком 2012-м году на основании этой карты NOAA было сделано видео, которое потом всех очень сильно напугало:

Видео наглядно показывает как само движение магнитных полюсов, так и скорость этого движения. И при просмотре видео даже на глаз заметно, что после 2000-го года полюса не просто перемещаются, а буквально скачут, то есть движение резко ускоренное, быстрое.

Через два года ситуация со смещением полюсов только ухудшилась, на основании чего ведущие геофизики мира стали колотить в барабаны тревоги. В частности, в 2014-м году Scientific American сообщил, что если ранее магнитное поле планеты ослаблялось на 5% в столетие, то на 2014-й год эта скорость минус 5% за десять лет. И эта ситуация говорит о неминуемом тотальном магнитном сдвиге, в ходе которого планета на какое-то время вообще потеряет магнитное поле.

Ситуация была настолько серьезная, что такая не менее серьезная организация как Пентагон заказала геофизикам и военным специальное исследование, в задачу которого входила оценка угрозы от этого катастрофического события.

И оценки были самые мрачные, поскольку даже кратковременная потеря планетой магнитного поля оставит мир без электричества – Солнце уничтожит не просто всю электронику, а сгорят даже трансформаторы и провода.

Все это было, подчеркиваем, в 2015-м году, когда, в соответствии с прогнозами, магнитный полюс должен был смещаться со скоростью порядка 5 градусов в год. Однако, как оказалось, за 2018-й год он прыгнул на целых 8 градусов.

Как геофизики на пальцах показали военным США – смена полюсов приведет мир к технологической катастрофе, погрузив Землю в XIX век всего за пару часов.

Прогнозы биологов были еще более пугающие, поскольку многие факты указывают на то, что память разумных существ каким-то образом связана с магнитным полем Земли. Отсюда, при смене полюсов есть большая вероятность того, что всей планете одномоментно будут отформатированы мозги (подробнее об этом в нашем материале Что о смене полюсов забыли рассказать геофизики?).

К большому счастью для всех – и прогнозы военных США, и прогнозы биологов на сегодняшний день пока лишь теория, поскольку у человечества опыта смены полюсов как бы нет и что будет на самом деле никто не знает. Однако, про то как образуется магнитное поле более или менее известно: оно образуется за счет потоков расплавленного металла в ядре Земли. Поэтому, если полюса стали скакать на 8 градусов в год – это говорит о том, что в планетарном ядре тоже начались песни и пляски.

Другими словами в ядре появился какой-то новый мощный поток, который распространяется на огромный сектор этой раскаленной подземной сферы. А это уже ситуация, когда планетарные баланс становится нестабильным и итогом чего станет скольжение литосферы по мантии, которое будет выглядеть как перемещение на тысячи километров всех континентов.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/obnarodovany_novye_koordinaty_magnitnykh_poljusov/2019-02-04-63019