Как “Новая Газета” приняла участие в “пропутинской атаке”
18:06. 15 февраля 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Занятная история про "Новую Газету", шведскую прессу, свободу слова и операцию Integrity Initiative.
Если помните, одним из основателей "Левого Фронта" был Алексей Сахнин (на фото во время задержания в Москве), который после протестов в Москве в 2012 году эмигрировал в Швецию. Вот как он сам это описывает.
Родился в Москве в начале 80-х. Родители были частью той перестроечной волны, которая накрыла, а потом и перевернула нашу страну. С 10-летнего возраста меня водили на все мыслимые демонстрации в защиту демократии, поэтому не увлечься политикой было нельзя. Но когда «демократия» победила, как и многие в нашей стране, я не мог в ней не разочароваться. И от политики перейти к истории. Закончил истфак, защитил диссертацию – о главных героях русской политической истории, большевиках. С 2005 был и остаюсь одним из основателей и координаторов «Левого фронта». После 6 мая 2012 начались приключения, и я вынужден был уехать в Швецию. Продолжаю писать статьи и книги, меняю работы – от исследователя в университете до матроса на корабле.
С тех пор Сахнин живет в Швеции и попутно ведет колонки на нескольких российских оппозиционных ресурсах. В общем ничего необычного.
Но дальше интересней.
Еще в прошлом году, когда хакеры "Анонимус" начали выкладывать в сети документы операции Integrity Initiative связанной с операциями Британии по манипулированию общественным мнением и политиками в странах Евросоюза (несколько подборок документов выкладывал у себя, например https://colonelcassad.livejournal.com/4772413.html).
Проживающий в Швеции Сахнин в соавторстве с шведским журналистом и режиссером Йоханнесом Вальстремом решил написать на эту тему статью в "Новую Газету", опираясь на свой опыт проживания в Швеции и борьбы за демократические права в России.
Статья называлась "Вас заставят поменять свое мнение" https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/05/79440-vas-zastavyat-pomenyat-svoe-mnenie и описывала принципы работы британской манипулятивной программы в шведских СМИ, которые Сахнин сам видел, проживая в Швеции. Сахнин и Вальстрем с опорой на факты начали критиковать устройство шведских медиа пронизанных пропагандой и системами контроля. Отдельно остановились на личности доктора Мартина Крага, который в рамках шведского кластера операции Integrity Initiative регулярно набрасывал про зловредное российское влияние в Швеции. Как пишет по этому поводу Сахнин: Человек, имевший соответствующие секретные контакты с финансируемой иностранным правительством организацией, ведущей пропагандистскую работу в его собственной (формально суверенной и независимой) стране, выступает экспертом по вопросам иностранного вмешательства и пишет доклады об иностранных агентах, пишущих в шведских СМИ.
Мартин Краг.
Рассматривая далее механизмы действия программ манипуляции, Сахнин и Ваольдстрем делают вывод, что: И тут круг замыкается. Потому что проблема, которую решают разведчики с шотландской мельницы, — это не угроза, которую русский авторитаризм несет западным демократиям. Нет, проблема в том, что у Запада нет собственного Путина. И это именно тоска по собственному Путину легко превращает защитника демократии и свободы от покушений иностранных агентов в оплачиваемого агента иностранного правительства, который пытается тайно манипулировать демократическими процессами в своей собственной стране.
В общем, все это достаточно очевидные вещи, которые понятны любому, кто беспристрастно оценит факты деятельности в рамках операции Integrity Initiative. С учетом массы публикаций в отечественной и зарубженой прессе по данным документам, эту статью могли бы просто не заметить, хотя за публикации об усилении фашизма на Украине, Сахнина уже объявляли "агентом ГРУ".
Но дальше больше.
Видимо, на ресурсах вроде "Новой Газеты" поднимать подобные "еретические" темы запрещено, ибо тема манипуляции западным обществом должна быть табуирована даже для оппозиции и борцов за свободу и демократию, так как система координат добро-зло должна быть неизменна, а все что противоречит этой картине либо замалчивается, либо объявляется происками авторитарных режимов, либо же информационно глушится другими темами.
Последовала примечательная тирада от Шеховцова, где Сахнина уехавшего из России в связи с оппозиционной деятельностью, обвинили в том, что он…"агент Кремля" и "левый экстремист", Вальстрем – "антисемит и сын еврея-антисемита Шамира, а "Новая Газета", как главная цитадель печатного либерализма, "приняла участие в пропутинской атаке".
Особенно умилило про "Академического исследователя", который столь неудачно для него засветился в "шведской кластере" операции Integrity Initiative.
Причины такой реакции можно поискать в биографии Шеховцова.
Украинский политолог и публицист, специалист по ультраправым и автор работ об их предполагаемых связях с Россией, а также статей о современном фашизме и религиозном экстремизме. Кандидат политических наук.
Под влиянием бомбардировок Югославии НАТО стал увлекаться неоевразийством. В 2005–2006 годах — являлся координатором Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) в Севастополе, однако покинул организацию из-за перемены в политических взглядах и стал работать вместе с политологом Андреасом Умландом, критикуя ЕСМ.
В 2010 году в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук по теме «Новые праворадикальные партии в современных европейских странах: причины электоральной поддержки».
В 2010–2012 годах — приглашённый научный сотрудник «Группы исследований радикализма и новых СМИ» (англ. Radicalism and New Media Research Group) Нортгемптонского университета.
С 2015 года — ассоциированный научный сотрудник общественной организации «Институт евроатлантического сотрудничества. В ходе работы зарекомендовал себя как сторонник Европейского Союза, НАТО и демократии, а также — как критик идеологии неоевразийства.
Его ранние работы публиковались российским информационно-аналитическим центром «Сова» и британским антифашистским журналом Searchligh. Также является автором статей в журнале Foreign Affairs (издание Совета по международным отношениям), на веб-сайте openDemocracy, веб-сайте Совета по этике в международных отношениях, Фонда Карнеги и веб-сайте Аспенского института. Главный редактор книжной серии «Исследования ультраправых» (англ. Explorations of the Far Right ) в издательстве ibidem-Verlag и член редакционного совета электронного научного журнала «Фашизм. Журнал сравнительных исследований фашизма» (англ. Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies).
С такой чудесной биографией не трудно предположить, что один участник операции Integrity Initiative защищает своего коллегу, который столь неудачно засветился в рассекреченных документах.
Но и это еще не все. На статью Сахнина последовала реакция и в Швеции, где несмотря на его оппозиционные взгляды и деятельность, его тоже обозвали "агентом Кремля", что опять же намекает на международный характер этой сети, которая пытается воспрепятствовать распространению материалов о своей деятельности, как в Швеции, так и в России.
"Журналистка" Карин Олсон набросилась на упомянутое издание Aftonbladet, которое ретранслирует "кремлевскую пропаганду" и пиарит "путинского агента Сахнина".
В раскрутке материала принял участие и небезызвестный Карл Бильдт и целый ряд других спикеров постоянно озвучивающих тему "российской угрозы Швеции".
Согласно опусу Олсон, Сахнин и Вальстрем в интересах Кремля порочат "честного объективного исследователя российской подрывной деятельности" Мартина Крага, который грудью ложится на пути российской пропаганды из Russia Today и других источников, направленных на отвращение Швеции от демократии.
Агентов ГРУ вербуют через показ по Russia Today.
Вальстрема она обвиняет в публикациях о влиянии Израиля на шведскую политику, прикрывая отсутствие содержательой аргументации дежурным обвинением в антисемитизме, работе с Ассанжем и Викиликс (ересь!), а также информационной деятельности, которая более влиятельна в Швеции, чем Russia Today.
Обвинения в работе Крага на иностранную (британскую) разведку отметаются тем, что документы были обнародованы на сайте для утечек секретных документов "возможно" (хайли лайкли) связанным с Россией, а раз так, то и обсуждать нечего. Сам Краг отрицает свою работу на иностранное правительство, хотя документы говорят об обратном.
В конце Олсон жалуется, что шупальца российской пропаганды протянулись в Швецию и бедного несчастного Крага порочат публично в шведских изданиях, а также в российских свободных СМИ в интересах Кремля. Краг самый стойкий борец с российским влиянием, которое разумеется представляют Вальстрем и Сахнин, и которые совершили атаку на демократию через "Новую Газету" и через шведское издание Aftonbladet. Сама статья полностью здесь https://www.expressen.se/kultur/aftonbladet-agnar-sig-at-ren-smutskastning/?fbclid=IwAR0N3cdRkS17w0bwd2FNWeKFHIBynokpSh3WsEC6ZawYA_ZS9pY0lc6FcQg
Публицист Исраэль Шамир. Самый известный еврей критикующий Израиль и идеологию сионизма.
В Aftonbladet опубликовали отповедь, отдельно посмеявшись над призывами прекратить публиковать Вальстрема на том основании, что он сын Исраэля Шамира, указав на то, что почему защитники Крага вместо обсуждения содержания документов о британских агентах на шведской земле, обсуждают родственные связи Вальстрема. Сын не должен отвечать за отца, лучше ответьте на вопросы про Крага и вообще, насколько надо быть невежей, чтобы обозвать "Новую Газету" лояльным Кремлю изданием. Отмечается, что британцы относятся к утечке документов всерьез, но в Швеции многие не хотят касаться этой темы, так как Британия принадлежит к "правильной стороне", и обвинения в адрес которой могут привести к появлению ярлыков о "сотрудничестве с Россией". Если ты критикуешь подобные методы работы, то ты можешь рассматриваться как потенциальный агент Кремля.
Особенно конец удался Они хвалят себя за то, что они либералы, но методы их работы обычно нелиберальны.
Отповедь вот здесь https://www.aftonbladet.se/kultur/a/XwX77x/karin-olssons-utbrott-doljer-sakfragan
В общем, забавная история, когда публикация секретных британских документов потянула за собой целый клубок в разных странах и Алексей Сахнин со своей статьей мог на собственном примере еще раз убедиться, что "проблемы с демократией и свободой слова" есть не только в России, особенно если начинаешь задавать неудобные вопросы тем, кому их задавать не положено в мире свободы и демократии.
Ждем новые документы по "русскому кластеру".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4780653.html