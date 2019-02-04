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Появилось изображение первого гиперзвукового российского космического дрона

07:02. 4 февраля 2019 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:
Появилось изображение первого гиперзвукового российского космического дрона | Русская весна

В распоряжении РИА Новости появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.

На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении, также имеющемся в распоряжении РИА Новости, показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов.


© Фото: предоставленно компанией «ИСОН»
Летательный аппарат МЛД

Ранее в Фонде «Сколково» РИА Новости сообщили, что разрабатываемый компанией «ИСОН» в интересах «Роскосмоса» многоразовый летный демонстратор оснащен собственной двигательной установкой для разгона до требуемых скоростей и использует на начальном этапе полета самолет-носитель. Это делает его многоразовым и дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки.

Как сообщил агентству генеральный директор АО «ИСОН» Юрий Бахвалов, для производства данного летательного аппарата будут использоваться только серийные комплектующие российского производства, а двигатель беспилотник получит от разгонного блока «Бриз-М» — 14Д30.

Собеседник сообщил, что использовать аппарат для ударных целей не планируется. А отвечая на вопрос о том, будет ли предлагаться этот беспилотник на экспорт, отметил, что «на сегодняшний день планируются проведения экспериментов в интересах зарубежных заказчиков».

«В 2023 планируется проведение пяти летных испытаний опытного образца с использованием самолета-носителя, которым будет М-55 «Геофизика», — сказал Бахвалов, говоря о сроках реализации данного проекта.


© Фото: предоставленно компанией «ИСОН»
Схема полета МЛД

Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 километров при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан на не менее чем 50 полетов.

На стадии разработки с 2015 года по 2017 год к проекту было привлечено 25 миллионов рублей частного инвестора Корпорации «Проект-техника», а также был получен грант от Фонда «Сколково» в размере 30 миллионов рублей. В данный момент идет активная подготовка к выполнению второй стадии работ, стоимость которой составит 280 миллионов рублей.

В дополнение к гранту Фонда «Сколково», объем которого может составить 120 миллионов рублей, компания планирует привлечь средства соинвесторов в объеме 160 миллионов рублей. В настоящий момент имеется частный соинвестор с объемом финансирования 80 миллионов руб.

В рамках проекта в 2017–2018 годах была разработана программа аэродинамических испытаний, изготовлена аэродинамическая модель, которая прошла испытания в аэродинамических трубах на скоростях до 4 махов.

Помимо лицензии «Роскосмоса», был получен международный сертификат системы менеджмента качества на разработку и создание ракетно-космической техники.

Предполагается, что в ходе реализации второй стадии испытаний (2019–2021 годы) будет разработана техническая документация на летательный аппарат, наземный комплекс и макеты для испытаний, подготовлено производство, изготовлен макет и проведены динамические испытания. В третью стадию (2021–2023 годы) войдут изготовление макетов и проведения испытаний с ними, подготовка летной базы и самолета-носителя, изготовление штатного летательного аппарата и проведение пяти летных испытаний с использованием самолета-носителя.

Корпорация «Проект-техника» занимается производством специализированной мобильной техники и электротехники. Продукция корпорации представлена в 21 стране мира как самостоятельные изделия и комплексы, либо в составе комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По отдельным видам инициативно разработанных изделий корпорация является единственным поставщиком Министерства обороны РФ.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1549252776

Метки: Новости
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