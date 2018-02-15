Разорение промышленности – это потеря государственности.
Запуск Элоном Маском ракеты "Фолкон" (а не "Фэлкон"!) типа "Хэви" (тяжелая) очень больно ударило по самолюбию русских. Мне ссылки на репортаж приходили даже ночью. Факт остается фактом: частник на деньги бюджета США создал эффективную ракету грузоподъемностью в 63,8 тонн (вывод на опорную орбиту в 200 км). А РФ - ни фига показать не может, кроме старого (1965 г.) "Протона" с втрое меньше грузоподъемностью. Даже перспективная "Ангара-7", запоздавшая на 20 лет - это лишь 35 тонн нагрузки.
Теперь вокруг Солнца летает электромобиль "Тесла", транслируя песни рокера Боуи - "Майор Том" 1969 года и "Звездный человек" (1972). Впрочем, они мне тоже нравятся.
Ну, попробуйте теперь запускать в космос корабли и АМС с помощью никому не нужных спортивных "пирамид" в Сочи. Или с помощью "Зенит-Арены".
Если бы эти средства (более 90 млрд. долларов) были вложены в создание передовой космической техники, русские могли бы создать новый носитель. Да покруче, чем у Маска. С возвращаемой первой ступенью, которая садилась бы в планирующем полете, на раскладных крыльях. (Не нужно было бы тратить на посадку драгоценного ресурса двигателя).
Кстати, Америка-то прославилась запуском не только "Фолкона Хэви", но и легкого, дешевого носителя "Электрон" компании "Спейслэб". Так что даже рынок запусков янки могут у РФ отобрать. Рынок-то спутников они давно уж отобрали.
Удивляетесь, почему в Эрэфии нет футуристических ракет-носителей?
Но вы же вложили триллионы рублей в пинание мяча и в этот хренов профессиональный спорт! Мало того, вы уничтожили Филевский завод Центра имени Хруничева, важнейший центр ракетостроения. Пускаете его земли под застройку. И уже не при Ельцине, замечу.
Уже ПОСЛЕ Ельцина вы убили проект шестиместного крылатого корабля "Клипер". Затормозили проект межорбитального буксира. Замотали проекты "Воздушный старт" и многоразового корабля воздушного запуска (Лозино-Лозинский, НПО "Молния"). В космосе вы инициативу утратили полностью. Профукав 20 с лишним лет.
Но зато сколько дворцов построили! И стадионов для пинания мяча наемными футболерами, каждый из которых получает бешеные деньги. Один безмозглый футболист - как сотня космических конструкторов.
СССР был космической державой. Мы - держава КОМИЧЕСКАЯ. Мафиозное квазиговсударство, ухватившее ядерно-ракетный потенциал разрушенного Советского Союза. Кстати, Маск на разработку своего "Тяжелого сокола" потратил денег втрое меньше, чем вы - на громождение "Зенит-Арены" в Питере.
***
Вице-премьер Шувалов, известный своим высоким интеллектом и афористичными выражениями, заявил: мол, русские талантливее американцев. И у нас, де, скоро появится свой Маск.
Потенциально у нас этих масков много. У нас до всякого Маска были свои гении-космостроители: Королев, Челомей, Лозино-Лозинский, Глушко. Проблема заключается в том, что для появления своего Маска (а вернее - нового Королева) нужно, чтобы в стране не было Шувалова и ему подобных. Ну тех, кто возит собачек корги на своих личных самолетах.
Вы, расейские варвары (варвары вторичные, выживающие из ума старики, впадающие в детство и упрощение) только разрущали. Максов "Фолкон Хэви" не превосходит пока по нагрузке ракету Вернера фон Брауна "Сатурн-5" (140 тонн нагрузки, вывод станции "Скайлэб" в 77 тонн на околоземную орбиту, полеты к Луне). Он не превосходит и советскую ракету "Энергия" (100 тонн, 1987 г.), производство которой вы полностью утратили.
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Даже в Сирии (якобы витрине небывалой мощи российского оружия) видна ваша отсталость. Вы посылаете в облет позиций боевиков старый советский штурмовик Су-25, даже не модернизированный до уровня Су-39 (о нем журнал "Военный парад" писал еще в 1999 г.). И теряете и самолет, и пилота-героя от огня одного ПЗРК. Значит, никаких современных систем подавления ГСН ПЗРК у вас нет. Да и какого хрена в облет позиций бородатых пошел одиночный штурмовик? Где ваши беспилотные самолеты с оружием на борту? Ударные БПЛА-дроны?
Их нет в "сколенподнятой". 10 лет, как нет. Воюющие в "Вагнере" ребята рассказывают мне, как американцы патрулируют сирийские пространства с помощью высотных БПЛА. Их даже с земли не видно - только инверсионные следы на высоте выше 10 км их выдают. И то, как дроны "Глобал Хок" (Глобальный ястреб) делают противозенитные маневры. (Потолок "ястребов" - до 20 км).
Эй, придурки сановные! Янки не рискуют потерей пилотов. Их БПЛА обнаруживают цели - и моментально наводят на них удары ракет или самолетов. Адресные. Точные. Для того, чтобы снеси сарай в Сирии или тачанку с пулеметом, им не нужно тратить архидорогие ракеты типа наших Х-555 или Х-101 или "Калибра", сжигая миллионы долларов в пересчете. У них ведь есть и дешевые ударные дроны-БПЛА, которые тоже можно роем отправить на атаку засеченной цели, не теряя при этом драгоценных летчиков.
Как вы ни надували сирийскую авантюру, и в ней видна отсталость Эрэфии, вынужденной тратить на поражение целей архидорогие КР там, где янки обходятся копеечными затратами. Вы и войну-то ведете чудовищно затратно, забивая гвозди микроскопом.
Теперь над вами измываются даже китайцы. Мол, у КНР есть вооруженные БПЛА дальнего действия (патрулируем и бьем в случае надобности), а у Эрэфии - нет. И какой болван вообще послал в разведку старый штурмовик?
http://svpressa.ru/war21/article/192341/
В 2015-м году Рой ТВ снял передачу о том, что РФ могла бы давно обзавестись ударными дронами оперативно-тактического уровня.
С тех пор пошел ТРЕТИЙ год. Ударных дронов в ВС РФ нет до сих пор. Семьдесят с лишним лет назад советские русские за такой строк с нуля создавали новые виды передовой техники. Русские СССР могли совершать подобное и в 1960-е, и в 1970-е, и даже в восьмидесятые годы.
Нынешние россиянцы могут лишь трещать пропагандой. Прогрессирующее отставание РФ даже от Китая становится просто очевидным.
"Низшие народности вымирают при соприкосновении с высшими. Им суждено
рано или поздно, послужив человечеству, исчезнуть... Чем полнее будет
население Земли, тем строже будет отбор лучших, сильнее их размножение и
слабее размножение отставших. В конце концов последние исчезнут...".
Это - Константин Циолковский…
ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ ТЯЖЕЛЫЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ?
…Глобальная война станет космической войной. Разведывательные платформы позволят Америке постоянно следить за глобальным театром боевых действий, видя его целиком. Космос обеспечивает линию прямого наблюдения и надежную связь. Поэтому управление боевыми действиями переместится в космос. На разном расстоянии от планеты появятся космические станции– командные платформы, которые станут управлять роботизированными системами на суше и на море. С помощью орбитальных команд они будут уклоняться от нападения врага, вести боевые действия и атаковать неприятельские платформы.
Чтобы ослепить врага, нужно будет разрушить его космическую систему слежения, позволяющую выбирать цели для ударов.
Придется уничтожать его системы навигации, связи и другие устройства, размещенные на орбите. Таким образом, уничтожение спутников станет важнейшей целью войны XXI века.
Стало быть, космические платформы придется защищать. Одним маневром не обойтись: маневр уведет систему на ненужную орбиту. Значит, придется создавать боевые группы спутников, часть из которых будут (как в морском авианосном соединении) защитниками основных платформ. Защитники должны будут блокировать вражеские лазерные лучи или нападать на чужие космические аппараты.
Для ремонта этих спутников придется держать в космосе бригады ремонтников-людей. Их орбитальные станции тоже придется защищать.
Борьба за ближний космос станет такой же насущной необходимостью, как и борьба за моря сейчас и в прошлом. Геостационарная орбита особенно важна – за нее будут драться. Огромное значение приобретут базы на Луне: оттуда хорошо управлять операциями околоземных спутниковых группировок. Лунные базы также получат оборонительное оружие.
Битвы будут идти за господство на низких орбитах, в геостационарном пространстве, в точках либрации (точки «висения» между Землей и Луной) и на поверхности Луны. Ночное светило с площадью, примерно равной площади Африки, станет седьмым материком Земли. Никакие запреты на космическую гонку вооружений не помогут. Контроль над морями станет полностью зависеть от контроля над космосом: спутники будут постоянно отслеживать вражеские корабли и наводить на них свое оружие.
Настанет время роботизации: автоматических летательных аппаратов, ремонтных спутников-автоматов, «разумных» торпед. Наконец, на земле появятся и новые гоплиты: пехотинцы-роботы и люди в тяжелых боевых костюмах. Чтобы управлять всем этим, снова потребуется космос.
Стратегия США будет заключаться в уничтожении всех летательных аппаратов, способных угрожать стране, в том числе– и аппаратов в космосе. Далее – в систематических неядерных ударах по остальным элементам военного могущества противника и по экономически важным сооружениям. Далее – в высадке ограниченного контингента наземных войск, сопровождаемых боевыми роботизированными системами.
Над всем этим будут висеть «боевые звезды» США: не только глаза, уши и ударная сила государства, но и командные центры флота спутников, центры управления их бортовыми системами. «Боевые звезды» станут командовать космическими пусковыми установками, которые будут наносить ракетные удары по наземным целям и по другим орбитальным объектам. И чтобы разрушить военную мощь США, сначала придется сбить их «боевые звезды».
Какими они будут? Защищенные, большие платформы с экипажами из десятков и даже сотен астронавтов. От лазеров их оборонит многослойная обшивка. Чужие космические истребители или ракеты «космос– космос» такие военные космические станции смогут бить издали, используя чувствительные локаторы, боевые лазеры и ракетные установки.
Главная «боевая звезда» будет висеть на геостационарной орбите над экватором, над точкой у берегов Перу. Вторая – над Папуа – Новой Гвинеей. Третья – над африканской Угандой.
В то же время у США появится флот гиперзвуковых боевых летательных аппаратов, способных за час достичь любой части света, оставаясь неуязвимыми для сверхзвуковых зенитных ракет и ракет «воздух – воздух». Гиперзвуковые беспилотные ударные аппараты смогут с поразительной точностью поразить любую цель – и вернуться назад. Само собой, их наведение на цель и управление полетом требует космических систем. Тех же «боевых звезд». Скорость гиперзвуковых беспилотников (ГБПЛА) позволит творить чудеса. ГБПЛА с скоростью в 8-10 тысяч км/час, стартуя с восточного побережья Соединенных Штатов, сможет поразить цель в Европе всего за полчаса. Аппарат, обладающий скоростью в 20 тысяч км/час, быстро достигнет любой точки планеты. С таким оружием американцам не нужны будут огромные армии.
Но самым впечатляющим космическим оружием станут микроволновые излучатели космического базирования, способные уничтожить любую цель на Земле. Ядерно-ракетное оружие опустится на два уровня вниз, став архаикой столетней давности. Господство в космосе и гиперзвуковые ударные системы займут место оружия высшего ранга, нейтрализующего прежний ядерно-ракетный арсенал…
Вы думаете, мы цитируем некую научно-фантастическую книгу времен золотого периода НФ1940-1960-х? Ничуть не бывало. Это – из книги-прогноза «Следующие сто лет» (2009 г.) Джорджа Фридмана. Главы авторитетной «фабрики мысли» США – «Стратфора».
…Луна как площадка для отработки элементов марсианской экспедиции станет хорошей «легендой» для военной лунной программы. РФ покинет «высшую лигу» космических игроков к 2030 году. Американские спутниковые группировки различного назначения создадут «космические облака» в ближней (100-2000 км) и средней (2000-20 000 км от Земли) операционных зонах.
К 2035 году появятся боевые скафандры для военных космонавтов и средства индивидуального передвижения в космосе. В 2040-х американцы научатся уничтожать из космоса наземную инфраструктуру и боевую технику мощными электрическими разрядами через сверхдлинные проводящие лазерно-плазменные каналы. Танки и прочая боевая техника будут плавиться, как воск, металлические каркасы наземных сооружений – разрушаться, коммуникации – выходить из строя.
В середине этого века вспыхнет первая мировая космическая война между США и Китаем. В ней применят лазерное и пучковое оружие, космические перехватчики, стартующие и возвращающиеся назад по-самолетному.
А это– прогноз профессора Юрия Батурина («Популярная механика», сентябрь, 2010 г.).
Еще одну картину будущих войн с использованием неядерного космического оружия рисует в своем романе «Флешбэк» (2009 г.) Дэн Симмонс. Итак, герои книги – в подбитой бронемашине. На них наступают пехота и танки противника. И обреченный, казалось бы, экипаж вызывает удар с орбиты, передавая координаты для его нанесения.
«…Шесть удлиненных предметов, размером и формой напоминающих телеграфные столбы, неслись с орбиты со скоростью в восемь раз больше скорости звука.
Мини-беспилотник, который описывал все более широкие круги в тысяче футов над ними и высвечивал три танка при помощи лазеров, испарился в первые секунды взрыва. Но те, что были дальше, включили свои передатчики и начали передавать изображения трех грибовидных облачков, одновременно записывая их для будущих исследований. Те слились в одно большое облако: сжимаясь, расправляясь и снова сжимаясь, оно устремилось в стратосферу.
Танки испарились мгновенно. Сотни пехотинцев… – все, кто находился в радиусе двух километров от трех взятых под прицел и разом уничтоженных танков, – попали в зону действия ударной волны. Ударная волна – воздушный вихрь – швырнула их на сто с лишним метров сквозь полные пыли небеса. Никто, похоже, не выжил…
…Ник вслед за Сато спустился по пандусу на землю, покрытую коркой, которая ломалась и хрустела под ногами. Не осталось ни травинки – все сгорело в пламени.
– Ядерные заряды? – выдавил из себя Ник.
– Нет-нет, – ответил Сато по закрытой двусторонней связи. – Чисто гиперкинетическое оружие. С орбиты. Там многие сотни ждут вызова. Здесь использовались только шесть. Никаких боеголовок. И, конечно, никакой радиоактивности. Простое превращение скорости в энергию. В огромную энергию…
…Орбитальное боевое копье. Очень простая вещь и очень полезная для вот таких сражений малыми силами, когда обычной воздушной поддержки оказать нельзя…»
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Вот автор страху нагнал. Конечно, почти всё пропало. И американцы не покупают пока наши двигатели. Но при любом раскладе, Россия хоть и топчется, но не стоит на месте. Может шапки запасает?
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Бла, бла , бла и ничего более! Только в космос летаете на русских кораблях и станция живёт только благодаря России! Все эти бредни то что США будут в космосе лидерами, да мы знаем Голливуд это сила. А на деле авиация у вас ******! Танки ещё большее ******! Солдаты так это все видели их взятыми в плен иранцами и как обгадились после того как сушка слегка порезвилась над супер непотопляемым боевым кораблём США. Так что мечтайте дальше!
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Чё-то ильфа с петровым вспомнил – нью-васюки и т.д. А про мегаспортпроекты всё верно – забить бы их кому-то во что-то.
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Автору срочно бросить читать фантастику. Средства защиты гораздо дешевле и эффективней. “Фолкон” очередной голливудский проект, видимо на “Звездные войны” больше денег не дают.
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Не будьте наивными! Никакая “Тесла” нигде не летает. Это такая же брехня, как и посадка на Луну. В условиях отсутствия атмосферы покрышки, во-первых, взорвались бы, во-вторых воспламенились бы вместе с пластиком и кожаным салоном от жёсткого излучения. И краска тоже не радовала бы своим глянцем. Очередная имитация благополучия, отвлекающая от огромных проблем в реальности.
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ну а хули “МЫ” до сих пор им, эти самые двигатели продаём? Партнеров подводить не хорошо?! Простите, но с тем уровнем образования, который есть сейчас плюс культивирование заведомо беЗполезных даже не навыков а куеты- рисование 3Д пластиком разной куйни, типа птичек или котика из Шрека, мы на выхлопе получим феерических долбо*бов. Зайдите в любую школу, посчитайте соотношение мальчиков и девочек и Вы поймете-будущее уже проиграно…
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Илон Маск обычный пиарщик.
Наши ученые никогда ни чего ради рекламы (как он) не делали – все было по делу.
А у него – во первых, не все так гладко прошло, не все сработало так как должно было.
“Теперь вокруг Солнца летает электромобиль “Тесла”, транслируя песни рокера Боуи – “Майор Том” 1969 года и “Звездный человек” (1972)” – и это цель запуска?! И что с того, что грузоподъемность ого-го? Что он вывел на орбиту? Взял бы лучше кучу спутников для дела, больше пользы было бы…
Посмотрим что Илонушка дальше делать будет – дальнейшие дела покажут…;))
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От того, что удалили коммент, количество глупости не уменьшилось.
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Вы себя к кому, из ниже перечисленных, относите ?
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Москва может купить земли Центра Хруничева под реновацию .
https://realty.ria.ru/realtynews/20180119/1512913910.html
Территория Центра Хруничева уходит под застройку.
https://msk-horoshevka.livejournal.com/667845.html
Итак, вслед за Мневниковской поймой уходят под застройку две трети от огромной территории когда-то крупнейшего алмаза в короне оборонной и космической промышленности страны – легендарного Филёвского завода, ныне – ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Филёвской пойме.
Ракетный завод Хруничева разгонят, а землю продадут под сауны, массажные салоны, офисы коммерсантов.
Банк получил права на использование с 2017–2018 годов около 100 га (из занимаемых сейчас заводом 144 га) земли в Филевской пойме, которые оформлены в залог по кредиту на 37 млрд рублей.
http://izvestia.ru/news/599043
Жилье вместо космоса.
Так, в сентябре 2014 года агентство РИА «Новости» передавало, что общая площадь ракетно-космического завода сократится со 140,6 га в 2014 году до 52 га в 2018-м, то есть уменьшится на 63%. После этого ряд СМИ сообщили, что по инициативе Внешэкономбанка, который является кредитором ГНПЦ имени Хруничева, на его территории воздвигнут жилой комплекс площадью 1 млн кв. м.
https://www.gazeta.ru/social/2016/11/22/10359323.shtml#page1
В стране так много тупых ?
Или наглых, бессовестных троллей ?
Хотя, одно другое не отменяет.
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Езжай в Фили и посмотри сам.
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” ..Банк получил права на использование с 2017–2018 годов около 100 га (из занимаемых сейчас заводом 144 га) земли в Филевской пойме….”
Сейчас начало какого года ?
Похоже, тупых всё же больше.
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Вот чем нелепее аргументы против Путина, тем скорее в них верят. Аж страшно делается. От многоразовых ступеней отказались ещё в СССР. Это как промежуточное решение между обычной ракетой и челноком. Так что никакое самолюбие у русских не задето. Может у не русских? Сочи 2014 начинался не в 2014 году, а в июне 2006 года. С тех пор прошло не 20 “профуканых” лет, а 12 лет. Бало ясно, что будет и майдан, и Сирия и к ним надо было подготовиться. Надо было улучшить жизненный уровень людей, за счёт ресурсов и накопить резервный фонд России. А теперь представим, что мы отказались в 2006 году от Сочи 2014 и стали открыто заниматься разработкой перспективных систем вооружения и космической отрасли. Представляете санкции в 2006 году? Сосед в Египет успел скататься, а я нет. Долой санкции! Россия – это Европа! Свободу Березовичу!
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Вы когда зарабатываете столько, что остаются излишки. И вы знаете, что через 5-ть лет ваш заработок может прекратиться. У вас есть два варианта.
1. Складывать в кубышку – даст возможность прожить после краха темы несколько лет, ну а дальше, как получится.
2. Вложить в себя, получить новые знания, освоить новую профессию, открыть новое предприятие. И, соответственно, когда старая тема заглохнет, вы спокойно начинаете зарабатывать на новой стезе.
))) Человек, которого все знают.))
Вы тогда не написали, поскромничали видать. Вас знают как кого ?
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Автор похоже курнул что то. Но то как долго строился космодром восточный и как быстро разрушаются НИИ, а их земли и имущество растаскивается, не внушает оптимизма по поводу дальнейшего лидерства. Уже сейчас сплошные аварии при пусках. Специалисты и ученые утекают. Платить нужно людям, а не воровать.