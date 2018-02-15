Разорение промышленности – это потеря государственности.

Запуск Элоном Маском ракеты "Фолкон" (а не "Фэлкон"!) типа "Хэви" (тяжелая) очень больно ударило по самолюбию русских. Мне ссылки на репортаж приходили даже ночью. Факт остается фактом: частник на деньги бюджета США создал эффективную ракету грузоподъемностью в 63,8 тонн (вывод на опорную орбиту в 200 км). А РФ - ни фига показать не может, кроме старого (1965 г.) "Протона" с втрое меньше грузоподъемностью. Даже перспективная "Ангара-7", запоздавшая на 20 лет - это лишь 35 тонн нагрузки.

Теперь вокруг Солнца летает электромобиль "Тесла", транслируя песни рокера Боуи - "Майор Том" 1969 года и "Звездный человек" (1972). Впрочем, они мне тоже нравятся.

Вы, расейские варвары (варвары вторичные, выживающие из ума старики, впадающие в детство и упрощение) только разрущали. Максов "Фолкон Хэви" не превосходит пока по нагрузке ракету Вернера фон Брауна "Сатурн-5" (140 тонн нагрузки, вывод станции "Скайлэб" в 77 тонн на околоземную орбиту, полеты к Луне). Он не превосходит и советскую ракету "Энергия" (100 тонн, 1987 г.), производство которой вы полностью утратили.

Потенциально у нас этих масков много. У нас до всякого Маска были свои гении-космостроители: Королев, Челомей, Лозино-Лозинский, Глушко. Проблема заключается в том, что для появления своего Маска (а вернее - нового Королева) нужно, чтобы в стране не было Шувалова и ему подобных. Ну тех, кто возит собачек корги на своих личных самолетах.

Уже ПОСЛЕ Ельцина вы убили проект шестиместного крылатого корабля "Клипер". Затормозили проект межорбитального буксира. Замотали проекты "Воздушный старт" и многоразового корабля воздушного запуска (Лозино-Лозинский, НПО "Молния"). В космосе вы инициативу утратили полностью. Профукав 20 с лишним лет. Но зато сколько дворцов построили! И стадионов для пинания мяча наемными футболерами, каждый из которых получает бешеные деньги. Один безмозглый футболист - как сотня космических конструкторов. СССР был космической державой. Мы - держава КОМИЧЕСКАЯ. Мафиозное квазиговсударство, ухватившее ядерно-ракетный потенциал разрушенного Советского Союза. Кстати, Маск на разработку своего "Тяжелого сокола" потратил денег втрое меньше, чем вы - на громождение "Зенит-Арены" в Питере. ***

Но вы же вложили триллионы рублей в пинание мяча и в этот хренов профессиональный спорт! Мало того, вы уничтожили Филевский завод Центра имени Хруничева, важнейший центр ракетостроения. Пускаете его земли под застройку. И уже не при Ельцине, замечу.

Если бы эти средства (более 90 млрд. долларов) были вложены в создание передовой космической техники, русские могли бы создать новый носитель. Да покруче, чем у Маска. С возвращаемой первой ступенью, которая садилась бы в планирующем полете, на раскладных крыльях. (Не нужно было бы тратить на посадку драгоценного ресурса двигателя). Кстати, Америка-то прославилась запуском не только "Фолкона Хэви", но и легкого, дешевого носителя "Электрон" компании "Спейслэб". Так что даже рынок запусков янки могут у РФ отобрать. Рынок-то спутников они давно уж отобрали.

Чем ответить? Видимо, запустить на орбиту сочинский стадион с бюстом Самого. С трансляцией песен то ли Кобзона, то ли писклявых педиков с "Муз ТВ". Правда, запускать нечем. Сколько Кремль вломил денег в свои никому не нужные "имиджевые" мегапроекты? В саммит АТЭС, в Сочи и футбольную мундиаль? 90 млрд. долларов. Если считать с грядущей ненужной универсиадой в Красноярске - и того больше.

Можете ли вы что-то создать взамен? Или в очередной раз произведете терабайты трескучей пропаганды о "вставании с колен"?

***

Даже в Сирии (якобы витрине небывалой мощи российского оружия) видна ваша отсталость. Вы посылаете в облет позиций боевиков старый советский штурмовик Су-25, даже не модернизированный до уровня Су-39 (о нем журнал "Военный парад" писал еще в 1999 г.). И теряете и самолет, и пилота-героя от огня одного ПЗРК. Значит, никаких современных систем подавления ГСН ПЗРК у вас нет. Да и какого хрена в облет позиций бородатых пошел одиночный штурмовик? Где ваши беспилотные самолеты с оружием на борту? Ударные БПЛА-дроны?

Их нет в "сколенподнятой". 10 лет, как нет. Воюющие в "Вагнере" ребята рассказывают мне, как американцы патрулируют сирийские пространства с помощью высотных БПЛА. Их даже с земли не видно - только инверсионные следы на высоте выше 10 км их выдают. И то, как дроны "Глобал Хок" (Глобальный ястреб) делают противозенитные маневры. (Потолок "ястребов" - до 20 км).



Эй, придурки сановные! Янки не рискуют потерей пилотов. Их БПЛА обнаруживают цели - и моментально наводят на них удары ракет или самолетов. Адресные. Точные. Для того, чтобы снеси сарай в Сирии или тачанку с пулеметом, им не нужно тратить архидорогие ракеты типа наших Х-555 или Х-101 или "Калибра", сжигая миллионы долларов в пересчете. У них ведь есть и дешевые ударные дроны-БПЛА, которые тоже можно роем отправить на атаку засеченной цели, не теряя при этом драгоценных летчиков.

Как вы ни надували сирийскую авантюру, и в ней видна отсталость Эрэфии, вынужденной тратить на поражение целей архидорогие КР там, где янки обходятся копеечными затратами. Вы и войну-то ведете чудовищно затратно, забивая гвозди микроскопом.

Теперь над вами измываются даже китайцы. Мол, у КНР есть вооруженные БПЛА дальнего действия (патрулируем и бьем в случае надобности), а у Эрэфии - нет. И какой болван вообще послал в разведку старый штурмовик?

http://svpressa.ru/war21/article/192341/

В 2015-м году Рой ТВ снял передачу о том, что РФ могла бы давно обзавестись ударными дронами оперативно-тактического уровня.

С тех пор пошел ТРЕТИЙ год. Ударных дронов в ВС РФ нет до сих пор. Семьдесят с лишним лет назад советские русские за такой строк с нуля создавали новые виды передовой техники. Русские СССР могли совершать подобное и в 1960-е, и в 1970-е, и даже в восьмидесятые годы.

Нынешние россиянцы могут лишь трещать пропагандой. Прогрессирующее отставание РФ даже от Китая становится просто очевидным.

"Низшие народности вымирают при соприкосновении с высшими. Им суждено

рано или поздно, послужив человечеству, исчезнуть... Чем полнее будет

население Земли, тем строже будет отбор лучших, сильнее их размножение и

слабее размножение отставших. В конце концов последние исчезнут...".

Это - Константин Циолковский…

ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ ТЯЖЕЛЫЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ?

…Глобальная война станет космической войной. Разведывательные платформы позволят Америке постоянно следить за глобальным театром боевых действий, видя его целиком. Космос обеспечивает линию прямого наблюдения и надежную связь. Поэтому управление боевыми действиями переместится в космос. На разном расстоянии от планеты появятся космические станции– командные платформы, которые станут управлять роботизированными системами на суше и на море. С помощью орбитальных команд они будут уклоняться от нападения врага, вести боевые действия и атаковать неприятельские платформы.

Чтобы ослепить врага, нужно будет разрушить его космическую систему слежения, позволяющую выбирать цели для ударов.

Придется уничтожать его системы навигации, связи и другие устройства, размещенные на орбите. Таким образом, уничтожение спутников станет важнейшей целью войны XXI века.

Стало быть, космические платформы придется защищать. Одним маневром не обойтись: маневр уведет систему на ненужную орбиту. Значит, придется создавать боевые группы спутников, часть из которых будут (как в морском авианосном соединении) защитниками основных платформ. Защитники должны будут блокировать вражеские лазерные лучи или нападать на чужие космические аппараты.

Для ремонта этих спутников придется держать в космосе бригады ремонтников-людей. Их орбитальные станции тоже придется защищать.

Борьба за ближний космос станет такой же насущной необходимостью, как и борьба за моря сейчас и в прошлом. Геостационарная орбита особенно важна – за нее будут драться. Огромное значение приобретут базы на Луне: оттуда хорошо управлять операциями околоземных спутниковых группировок. Лунные базы также получат оборонительное оружие.

Битвы будут идти за господство на низких орбитах, в геостационарном пространстве, в точках либрации (точки «висения» между Землей и Луной) и на поверхности Луны. Ночное светило с площадью, примерно равной площади Африки, станет седьмым материком Земли. Никакие запреты на космическую гонку вооружений не помогут. Контроль над морями станет полностью зависеть от контроля над космосом: спутники будут постоянно отслеживать вражеские корабли и наводить на них свое оружие.

Настанет время роботизации: автоматических летательных аппаратов, ремонтных спутников-автоматов, «разумных» торпед. Наконец, на земле появятся и новые гоплиты: пехотинцы-роботы и люди в тяжелых боевых костюмах. Чтобы управлять всем этим, снова потребуется космос.

Стратегия США будет заключаться в уничтожении всех летательных аппаратов, способных угрожать стране, в том числе– и аппаратов в космосе. Далее – в систематических неядерных ударах по остальным элементам военного могущества противника и по экономически важным сооружениям. Далее – в высадке ограниченного контингента наземных войск, сопровождаемых боевыми роботизированными системами.

Над всем этим будут висеть «боевые звезды» США: не только глаза, уши и ударная сила государства, но и командные центры флота спутников, центры управления их бортовыми системами. «Боевые звезды» станут командовать космическими пусковыми установками, которые будут наносить ракетные удары по наземным целям и по другим орбитальным объектам. И чтобы разрушить военную мощь США, сначала придется сбить их «боевые звезды».

Какими они будут? Защищенные, большие платформы с экипажами из десятков и даже сотен астронавтов. От лазеров их оборонит многослойная обшивка. Чужие космические истребители или ракеты «космос– космос» такие военные космические станции смогут бить издали, используя чувствительные локаторы, боевые лазеры и ракетные установки.

Главная «боевая звезда» будет висеть на геостационарной орбите над экватором, над точкой у берегов Перу. Вторая – над Папуа – Новой Гвинеей. Третья – над африканской Угандой.

В то же время у США появится флот гиперзвуковых боевых летательных аппаратов, способных за час достичь любой части света, оставаясь неуязвимыми для сверхзвуковых зенитных ракет и ракет «воздух – воздух». Гиперзвуковые беспилотные ударные аппараты смогут с поразительной точностью поразить любую цель – и вернуться назад. Само собой, их наведение на цель и управление полетом требует космических систем. Тех же «боевых звезд». Скорость гиперзвуковых беспилотников (ГБПЛА) позволит творить чудеса. ГБПЛА с скоростью в 8-10 тысяч км/час, стартуя с восточного побережья Соединенных Штатов, сможет поразить цель в Европе всего за полчаса. Аппарат, обладающий скоростью в 20 тысяч км/час, быстро достигнет любой точки планеты. С таким оружием американцам не нужны будут огромные армии.

Но самым впечатляющим космическим оружием станут микроволновые излучатели космического базирования, способные уничтожить любую цель на Земле. Ядерно-ракетное оружие опустится на два уровня вниз, став архаикой столетней давности. Господство в космосе и гиперзвуковые ударные системы займут место оружия высшего ранга, нейтрализующего прежний ядерно-ракетный арсенал…

Вы думаете, мы цитируем некую научно-фантастическую книгу времен золотого периода НФ1940-1960-х? Ничуть не бывало. Это – из книги-прогноза «Следующие сто лет» (2009 г.) Джорджа Фридмана. Главы авторитетной «фабрики мысли» США – «Стратфора».

…Луна как площадка для отработки элементов марсианской экспедиции станет хорошей «легендой» для военной лунной программы. РФ покинет «высшую лигу» космических игроков к 2030 году. Американские спутниковые группировки различного назначения создадут «космические облака» в ближней (100-2000 км) и средней (2000-20 000 км от Земли) операционных зонах.

К 2035 году появятся боевые скафандры для военных космонавтов и средства индивидуального передвижения в космосе. В 2040-х американцы научатся уничтожать из космоса наземную инфраструктуру и боевую технику мощными электрическими разрядами через сверхдлинные проводящие лазерно-плазменные каналы. Танки и прочая боевая техника будут плавиться, как воск, металлические каркасы наземных сооружений – разрушаться, коммуникации – выходить из строя.

В середине этого века вспыхнет первая мировая космическая война между США и Китаем. В ней применят лазерное и пучковое оружие, космические перехватчики, стартующие и возвращающиеся назад по-самолетному.

А это– прогноз профессора Юрия Батурина («Популярная механика», сентябрь, 2010 г.).

Еще одну картину будущих войн с использованием неядерного космического оружия рисует в своем романе «Флешбэк» (2009 г.) Дэн Симмонс. Итак, герои книги – в подбитой бронемашине. На них наступают пехота и танки противника. И обреченный, казалось бы, экипаж вызывает удар с орбиты, передавая координаты для его нанесения.

«…Шесть удлиненных предметов, размером и формой напоминающих телеграфные столбы, неслись с орбиты со скоростью в восемь раз больше скорости звука.

Мини-беспилотник, который описывал все более широкие круги в тысяче футов над ними и высвечивал три танка при помощи лазеров, испарился в первые секунды взрыва. Но те, что были дальше, включили свои передатчики и начали передавать изображения трех грибовидных облачков, одновременно записывая их для будущих исследований. Те слились в одно большое облако: сжимаясь, расправляясь и снова сжимаясь, оно устремилось в стратосферу.

Танки испарились мгновенно. Сотни пехотинцев… – все, кто находился в радиусе двух километров от трех взятых под прицел и разом уничтоженных танков, – попали в зону действия ударной волны. Ударная волна – воздушный вихрь – швырнула их на сто с лишним метров сквозь полные пыли небеса. Никто, похоже, не выжил…

…Ник вслед за Сато спустился по пандусу на землю, покрытую коркой, которая ломалась и хрустела под ногами. Не осталось ни травинки – все сгорело в пламени.

– Ядерные заряды? – выдавил из себя Ник.

– Нет-нет, – ответил Сато по закрытой двусторонней связи. – Чисто гиперкинетическое оружие. С орбиты. Там многие сотни ждут вызова. Здесь использовались только шесть. Никаких боеголовок. И, конечно, никакой радиоактивности. Простое превращение скорости в энергию. В огромную энергию…

…Орбитальное боевое копье. Очень простая вещь и очень полезная для вот таких сражений малыми силами, когда обычной воздушной поддержки оказать нельзя…»