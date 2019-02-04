Пещерные города. Временные жилища во время потопа
09:24. 4 февраля 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Зачем древние жители Крыма и других мест вырубали в скалах помещения – однозначного ответа нет даже у историков. Есть официальное мнение, примерно приближенное к логическим рассуждениям. По распространенному мнению, основные их назначения из разряда: предположим все, в чем есть логика. А именно: монастыри, склепы, усыпальницы, стойла для скота, склады, подвалы. Как видно, жилища в этом списке отсутствуют. Ну, не логично жить в пещерах на отвесных склонах, когда можно построить дом на поверхности.
А что, если все-таки это были жилища? Вынужденные. По какой причине люди их делали в горной породе, а тем более на отвесных склонах у высоких обрывов? От чего-то спасались? Об этом поговорим далее, а пока давайте посмотрим, что из себя представляют пещерные города…
Пещерные города Крыма
Пещерный город Мангуп-Кале. Помещения, вырубленные в отвесных склонах
Пещерный город “Чуфут – Кале”
Пещерный город Крыма – Эски-Кермен
Приличный объем выбранной породы
В случае с этим местом в Чуфут-Кале можно предположить, что это были хранилища продовольствия, склады в породах, где более-менее всегда одинаковая температура. Или склад пороха – для безопасности жителей крепости.
Но это не единственное место. Возможно, крепость построили позже, приспособив часть пещер.
Пещерный город Бакла́ в Крыму. Подробнее
1. Как строили пещерные города?
Есть вот такая аналогия:
Если предположить, что порода в те времена была еще не окаменевшей, а представляла из себя полурыхлую, полупластичную массу, то вырубить помещение, пещеру можно одному человеку чуть ли не за один день. Благо, отвалы далеко носить не нужно – все скидывается вниз.
Пудотский камень в месторождениях глинистых пород около С-Петербурга, который каменеет на воздухе и из которого много чего там построено – тому подтверждение.
Т.е. такая ситуация, когда древние не вырубали долотом в известковой породе, а выгребали полупластичный полурыхлый грунт – вполне возможна.
Другое подтверждение этому – следы на стенах в пещерных городах:
В твердой породе такие борозды делать незачем. А вот, если порода была мягкой, и ее выбирали инструментом, типа кирки – то все становится понятным.
Источник
***
Другое место, где в аналогичных условиях находится пещерный город:
Вардзиа – пещерный город в регионе Самцхе-Джавахети, в Грузии.
Фотографии с блога
Помещения как и в Крыму находятся на отвесной стене
Постройку города приписывают царице Тамар, но первые пещеры были созданы в правление её отца Георгия III (1156 – 1184). Далее при царице Тамар строительство происходило в несколько этапов до 1205 года.
Здесь внутренние своды обработаны более качественно, чем крымские
Два вида кладки по уровню исполнения как машинная и ручная обработка блоков
***
Пещерный город в Китае
Лоян – древний центр Восточной империи Хань. Примерно в 12 км к югу на берегах Ихэ в толще массивных известковых скал вырублено до 2000 гротов, до полусотни пагод и невероятное количество статуй Будды. Система искусственных пещер тянется вдоль побережья Ихэ около километра.
По информации от историков, активная часть строительства велась с 493 года вплоть до средины VIII века.
Пещера Биньян
Источник
***
Пещерные города в Гималаях
Десять тысяч загадочных искусственных гротов обнаружились на территории бывшего королевства Мустанг в северном районе современного Непала.
Источник
Спросите: ну, а зачем здесь было их строить? Это будет понятно из дальнейшей информации
2. Зачем строили на отвесной стене?
На вопрос: почему пещерные города строили на отвесных стенах по-сути каньонов, обрывов – у меня две версии.
Первая версия. Эти пещеры – спасение уцелевших при потопе жителей этих территорий. Представьте, что почти по всей поверхности текут потоки воды, грязи. Выходят они из гор (в случае Грузии), грязевых вулканов (Крым). Причем, со временем меняют свои потоки, мощность. Кроме как скрыться от них в помещениях на отвесных скалах – вариантов нет. Повсеместные слои глины (от водной эрозии) – говорят об этом.
Т.е. водогрязевые потоки стекают в каньон или море. Дома на поверхности строить было бесполезно. Большая вероятность, что освободившийся участок суши мог опять затапливаться глиняными потоками.
Город Тиритака. Все греческие города Крыма имеют вот такой уровень занесения глиной и каменистым грунтом. Наземная жизнь была полностью стерта потоками.
Раскопки Финагории. Оцените толщину снятых верхних слоев. Это не культурные слои
В случае с гротами и пещерами в Гималаях, то по ущелью на фотографии выше во время потопа уходила вода. Гроты – временные жилища уцелевших жителей. Как в Крыму.
Вторая версия. Море имело гораздо больший уровень, чем сейчас. И, которое, подступало к этим отвесным скалам. На поверхности жить было невозможно по причине первой версии или еще не высохшей глины. Т.е. еще стояли топи, лежала жидкая глина. Можно было на лодке подплыть к скалам, к своему жилищу и переночевать после рыбалки.
При спаде уровня Черного моря – пещеры вырубали все ниже, ближе к уровню воды. После того как вода ушла и поверхность высохла – жители вернулись на сушу.
Вода подступала к пещерным городам Крыма. Потопа (как гигантское цунами) не было, но был другой уровень зеркала Черного моря. Описываются, что на склонах отвесных утесов в 1826 году еще висели прикрученные кольца для привязывания посудин или даже судов. В том источнике пишется, что их уже было не много, но зафиксированы следы других снятых и есть показания древних авторитетных местных жителей, что все склоны были усеяны этими кольцами.
Факт, подтверждающий эту информацию:
Серебряное блюдо XVIII века – подарок Екатерине II. Экспонат с того же Эрмитажа. Крым и все побережье Черного моря – изображено в бухтах, имеет совершенно иный очертания, чем сейчас. Явно, уровень Черного моря был выше
Сравните с современным видом полуострова
Источник: Карта предпотопного Крыма или ошибка картографа?
Конечно, есть еще версии, что люди прятались от чего-то, что падало с неба: пыли, камней, метеоритов. Либо от солнечной радиации. В Каппадокии, в Турции люди тоже уходили под землю.
***
Еще один факт про высокий уровень Черного моря от уважаемого ученого: Я.А. Кеслер о подъеме Черного моря
Анализ резкой смены характера осадочных отложений позволил учёному сделать вывод, что уровень Чёрного моря до катастрофической волны был примерно на 12 метров ниже, чем сейчас. Затем вода поднялась на 80–100 метров и стояла так примерно 20 лет, после чего уровень стал снижаться, пока не дошёл до современного.
Это выдержка из работы: Другая история Российской империи. От Петра до Павла
Источник
Вот такая получилась альтернативная гипотеза назначения этих пещерных городов. Считаю, что она тоже имеет логику (и право на существование) в объяснении многих моментов, которые не объясняет официальная информация от историков.
***
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А что, если все-таки это были жилища? Вынужденные. По какой причине люди их делали в горной породе, а тем более на отвесных склонах у высоких обрывов? От чего-то спасались? Об этом поговорим далее, а пока давайте посмотрим, что из себя представляют пещерные города…
Пещерные города Крыма
Пещерный город Мангуп-Кале. Помещения, вырубленные в отвесных склонах
Пещерный город “Чуфут – Кале”
Пещерный город Крыма – Эски-Кермен
Приличный объем выбранной породы
В случае с этим местом в Чуфут-Кале можно предположить, что это были хранилища продовольствия, склады в породах, где более-менее всегда одинаковая температура. Или склад пороха – для безопасности жителей крепости.
Но это не единственное место. Возможно, крепость построили позже, приспособив часть пещер.
Пещерный город Бакла́ в Крыму. Подробнее
1. Как строили пещерные города?
Есть вот такая аналогия:
Если предположить, что порода в те времена была еще не окаменевшей, а представляла из себя полурыхлую, полупластичную массу, то вырубить помещение, пещеру можно одному человеку чуть ли не за один день. Благо, отвалы далеко носить не нужно – все скидывается вниз.
Пудотский камень в месторождениях глинистых пород около С-Петербурга, который каменеет на воздухе и из которого много чего там построено – тому подтверждение.
Т.е. такая ситуация, когда древние не вырубали долотом в известковой породе, а выгребали полупластичный полурыхлый грунт – вполне возможна.
Другое подтверждение этому – следы на стенах в пещерных городах:
В твердой породе такие борозды делать незачем. А вот, если порода была мягкой, и ее выбирали инструментом, типа кирки – то все становится понятным.
Источник
***
Другое место, где в аналогичных условиях находится пещерный город:
Вардзиа – пещерный город в регионе Самцхе-Джавахети, в Грузии.
Фотографии с блога
Помещения как и в Крыму находятся на отвесной стене
Постройку города приписывают царице Тамар, но первые пещеры были созданы в правление её отца Георгия III (1156 – 1184). Далее при царице Тамар строительство происходило в несколько этапов до 1205 года.
Здесь внутренние своды обработаны более качественно, чем крымские
Два вида кладки по уровню исполнения как машинная и ручная обработка блоков
***
Пещерный город в Китае
Лоян – древний центр Восточной империи Хань. Примерно в 12 км к югу на берегах Ихэ в толще массивных известковых скал вырублено до 2000 гротов, до полусотни пагод и невероятное количество статуй Будды. Система искусственных пещер тянется вдоль побережья Ихэ около километра.
По информации от историков, активная часть строительства велась с 493 года вплоть до средины VIII века.
Пещера Биньян
Источник
***
Пещерные города в Гималаях
Десять тысяч загадочных искусственных гротов обнаружились на территории бывшего королевства Мустанг в северном районе современного Непала.
Источник
Спросите: ну, а зачем здесь было их строить? Это будет понятно из дальнейшей информации
2. Зачем строили на отвесной стене?
На вопрос: почему пещерные города строили на отвесных стенах по-сути каньонов, обрывов – у меня две версии.
Первая версия. Эти пещеры – спасение уцелевших при потопе жителей этих территорий. Представьте, что почти по всей поверхности текут потоки воды, грязи. Выходят они из гор (в случае Грузии), грязевых вулканов (Крым). Причем, со временем меняют свои потоки, мощность. Кроме как скрыться от них в помещениях на отвесных скалах – вариантов нет. Повсеместные слои глины (от водной эрозии) – говорят об этом.
Т.е. водогрязевые потоки стекают в каньон или море. Дома на поверхности строить было бесполезно. Большая вероятность, что освободившийся участок суши мог опять затапливаться глиняными потоками.
Город Тиритака. Все греческие города Крыма имеют вот такой уровень занесения глиной и каменистым грунтом. Наземная жизнь была полностью стерта потоками.
Раскопки Финагории. Оцените толщину снятых верхних слоев. Это не культурные слои
В случае с гротами и пещерами в Гималаях, то по ущелью на фотографии выше во время потопа уходила вода. Гроты – временные жилища уцелевших жителей. Как в Крыму.
Вторая версия. Море имело гораздо больший уровень, чем сейчас. И, которое, подступало к этим отвесным скалам. На поверхности жить было невозможно по причине первой версии или еще не высохшей глины. Т.е. еще стояли топи, лежала жидкая глина. Можно было на лодке подплыть к скалам, к своему жилищу и переночевать после рыбалки.
При спаде уровня Черного моря – пещеры вырубали все ниже, ближе к уровню воды. После того как вода ушла и поверхность высохла – жители вернулись на сушу.
Вода подступала к пещерным городам Крыма. Потопа (как гигантское цунами) не было, но был другой уровень зеркала Черного моря. Описываются, что на склонах отвесных утесов в 1826 году еще висели прикрученные кольца для привязывания посудин или даже судов. В том источнике пишется, что их уже было не много, но зафиксированы следы других снятых и есть показания древних авторитетных местных жителей, что все склоны были усеяны этими кольцами.
Факт, подтверждающий эту информацию:
Серебряное блюдо XVIII века – подарок Екатерине II. Экспонат с того же Эрмитажа. Крым и все побережье Черного моря – изображено в бухтах, имеет совершенно иный очертания, чем сейчас. Явно, уровень Черного моря был выше
Сравните с современным видом полуострова
Источник: Карта предпотопного Крыма или ошибка картографа?
Конечно, есть еще версии, что люди прятались от чего-то, что падало с неба: пыли, камней, метеоритов. Либо от солнечной радиации. В Каппадокии, в Турции люди тоже уходили под землю.
***
Еще один факт про высокий уровень Черного моря от уважаемого ученого: Я.А. Кеслер о подъеме Черного моря
Анализ резкой смены характера осадочных отложений позволил учёному сделать вывод, что уровень Чёрного моря до катастрофической волны был примерно на 12 метров ниже, чем сейчас. Затем вода поднялась на 80–100 метров и стояла так примерно 20 лет, после чего уровень стал снижаться, пока не дошёл до современного.
Это выдержка из работы: Другая история Российской империи. От Петра до Павла
Источник
Вот такая получилась альтернативная гипотеза назначения этих пещерных городов. Считаю, что она тоже имеет логику (и право на существование) в объяснении многих моментов, которые не объясняет официальная информация от историков.
***
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