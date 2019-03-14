Как живут пещерные люди в современном Китае?

Сложно себе представить, но даже в наше высокоразвитое во всех отношениях время есть на земле уникальное поселение, которое спряталось в самой настоящей пещере. Причем в этом огромном убежище, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря, под одним каменным сводом живет около сотни человек. Что же заставило до такой степени уединиться жителей деревушки и как они смогли организовать свой быт?

К пещере, в которой расположена деревня Чжундун, ведет единственная тропа (Китай). | Фото: grimnir74.livejournal.com.

Еще в далекие доисторические времена пещеры для людей и диких животных являлись самым уютным и безопасным укрытием от любой непогоды. Но по прошествии стольких веков сложно себе представить, чтобы люди предпочитали благоустроенным домам жизнь в таких условиях.

Под сводами огромной пещеры поместилось несколько улиц деревни (Чжундун, Китай). | Фото: youtube.com.

Но не все так просто, если речь идет о горной провинции Гуичжоу — одном из самых бедных регионов в Китае. Учитывая очень сложную ситуацию с отсутствием пригодных для строительства полноценного жилья и возделывания земель, люди нашли выход из ситуации в весьма неординарный для современности способ.

Самые маленькие жители деревни под сводами древней пещеры (Чжундун, Китай). | Фото: youtube.com.

И это не дикари или аборигены, и они не носят шкуры и не кидаются на пришельцев – это вполне цивилизованное сообщество, которое вынуждено жить в пещерных условиях.

Хижины в пещерной деревне имеют простые плетенные из бамбука стены (Чжундун, Китай). | Фото: interesnyefakty.org.

Это единственное в мире поселение, которое постоянно проживает в естественной пещере Чжундун, и расположено оно высоко в горах на высоте 1800 метров над уровнем моря. К сожалению, до сих к деревушке не проложена дорога, поэтому добраться к ней можно только по крутому склону, потратив немалое количество сил и времени.

Подворья деревни Чжундун, расположенные в древней пещере. | Фото: youtube.com.

Примечательно, но площадь самой пещеры до такой степени огромна, что в ней удалось организовать несколько улиц, на которых построены десятки хижин и различных сараев для домашних животных и не только. Естественно все блага создавали люди, издревле жившие здесь и неравнодушные люди.

Бывшая школа пещерной деревни Чжундун. | Фото: youtube.com.

Местные же власти наведывались сюда только с одной целью – проверить, как выполняется их основной закон «одна семья — один ребенок» и действовали только в рамках этого предписания. Об улучшении жизненных условий позаботится смог только меценат, о котором местные жители до сих пор с благодарностью вспоминают.

Баскетбольная площадка в пещерной деревне Чжундун. | Фото: grimnir74.livejournal.com.

Однажды в столь экзотическую деревню попал бизнесмен из Миннесоты Фрэнк Беддор, который решил помочь брошенным на произвол судьбы жителям. Ему удалось организовать подвод электричества, строительство бани, школы и детской баскетбольной площадки, естественно за собственные средства. Эти все блага стали реальностью лишь в 2002 году, и жизнь стала веселей, ведь появилось даже телевидение, да и дети смогли учиться дома, а не жить месяцами в интернатах.

Благодаря Фрэнку Беддору в деревне Чжундун появилась электричество, телевидение, школа и породистый скот. | Фото: fishki.net.

Также бизнесмен подарил людям породистый скот, закупил хорошие семена, ведь жители деревни на склонах гор пытались возделывать поля, а также более современные орудия труда и сельхозтехнику.

Только хижины, расположенные у входа в пещеру, имеют доступ к солнечному свету (Чжундун, Китай). | Фото: youtube.com.

К сожалению, после того как в 2011 году правительство заявило, что Китай – не пещерная страна, школу попросту закрыли. К тому времени их покровитель уже умер, и помочь отстоять их право на полноценное образование было некому.

Быт жителей деревни (Чжундун, Китай). | Фото: epochtimes.ru.

Но и такая жесткая мера не заставила жителей деревни покинуть столь неординарное жилище, теперь ученикам всех возрастов приходится ежедневно отправляться в соседнюю деревню, которая расположена в двух часах ходьбы от Чжундун, лишь бы снова не очутиться в стенах интерната. Ведь поэтому поводу вышла директива, чтобы детей старше 5 лет отправляли в школы-интернаты, но жители пещеры на такие условия не согласились.

Чтобы попасть на рынок, надо преодолеть 15 км. извилистого пути с корзинами в руках. | Фото: youtube.com.

Учитывая, что работы в таком поселении быть не может, взрослые жители занимаются скотоводством и раз в неделю выбираются на рынок в ближайший городок, расположенный в 15 километрах от пещеры. Там они продают мясо и молоко, а также различные корзинки, плененную мебель и оригинальные поделки.

Деревенские жители разводят домашних животных и птиц (Чжундун, Китай). | Фото: bugaga.ru.

Еще небольшие деньги деревня зарабатывает на туристах, которых как магнитом тянет посмотреть, как же живут современные отшельники. Хотя сами жители таковыми себя не считают, ведь они не закрытое общество и с удовольствием принимают новых жителей, если таковые появляются. А также молодежь может покидать деревню без проблем, уезжая в большие города в поисках новой жизни.

Женщины и дети зарабатывают рукоделием (Чжундун, Китай). | Фото: youtube.com.

Местные власти настаивают все-таки на том, чтобы народ переселился на ферму, построенную якобы для них еще 10 лет назад неподалеку от их пещеры. Они даже посулили немалые деньги для обживания на новом месте, около 9 тысяч долларов, но те, кто все же решился туда переехать, со временем пожалели об этом. Они утверждают, что построенные дома абсолютно не пригодны для жилья, да и родные стены все-таки ближе и комфортней.

Предприимчивые жители умудрились открыть свой магазинчик (Чжундун, Китай). | Фото: youtube.com.

Оставшиеся же жители свою пещеру ни на какие блага цивилизации не собираются менять, единственное, что требуют от властей – провести к ней дорогу, чтобы облегчить путь и сократить время на то чтобы добраться до близлежащих населенных пунктов.

Туристы стали частыми гостями деревни Чжундун (Китай). | Фото: fishki.net.

Такие экзотические бунгало сдают теперь всем желающим пожить в пещерных условиях. | Фото: fishki.net.

Да и в последнее время активизировался поток туристов, а значит, благосостояние деревни должно улучшиться. И поскольку власти за столько десятилетий так и не соизволили проложить дорогу, старейшины надеются, что теперь могут насобирать достаточно денег, чтобы самим оплатить строительство магистрали.

Местные жители довольны своим существование и не собираются покидать родную деревню (Чжундун, Китай). | Фото: epochtimes.ru.

Хотя для многих из нас такое существование кажется абсолютно неприемлемым из-за отдаленности от цивилизации, но пещерные жители вполне удовлетворены именно такой изолированностью и отрешенностью от суетного мира.