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Если друг оказался враг? Алексей Орлов и Михаил Ять

09:20. 4 февраля 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 103. Если друг оказался враг?

… Дал слово? Держи?…

Алексей Орлов и Михаил Ять.

Часто мы, доверяя кому-то, искренне надеясь, что другой человек честный и порядочный, обещаем вести себя также честно и порядочно всю свою жизнь.
Иногда, наши светлые призывы именуются нерушимыми клятвами или присягами …
Но что делать, если противоположная сторона решила не исполнять своих обязательств, или того хуже, пользуясь твоей клятвой, как прикрытием, начинает тебя использовать в “тёмную”?
Чтобы подробней разобраться с такой неприглядной ситуацией и понять, как решить её правильно, мы решили записать эту передачу…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам – наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZlcqgRUXWBY

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