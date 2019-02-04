Если друг оказался враг? Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Выпуск 103. Если друг оказался враг?
… Дал слово? Держи?…
Алексей Орлов и Михаил Ять.
Часто мы, доверяя кому-то, искренне надеясь, что другой человек честный и порядочный, обещаем вести себя также честно и порядочно всю свою жизнь.
Иногда, наши светлые призывы именуются нерушимыми клятвами или присягами …
Но что делать, если противоположная сторона решила не исполнять своих обязательств, или того хуже, пользуясь твоей клятвой, как прикрытием, начинает тебя использовать в “тёмную”?
Чтобы подробней разобраться с такой неприглядной ситуацией и понять, как решить её правильно, мы решили записать эту передачу…
А что в итоге из этого вышло, решать Вам – наши уважаемые слушатели и зрители!
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-