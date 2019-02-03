Об истине или о возможном вреде при делании добра

(То есть, это и есть „системная ущербность” еврапИйцев и делающая их обречёнными – это всего лишь вопрос времени.)

…„Цивилизация, делающая главным образом основную "ставку" на активный(!) ум, который не знает по-настоящему истину ( не говоря уж о настоящей! любви к ней ) – и есть глубинная первопричина её закономерного самоуничтожения.”

Впрочем, это ещё до Чагина и автора поняли на себе, например, иракцы или ливийцы, когда добро с Запада к ним падало прямо с бомбардировщиков…

Просьба оценить работу начинающего автора-философа. Ему важен ваш критический отклик на публикуемый отрывок из небольшого эссе. Любопытно, что в недавней лекции учёный О.А. Чагин как раз практически проиллюстрировал ( в полемике со старшекурсницей ) одно из положений, выдвигаемое автором: не всякое „делание добра” есть истинное добро.



Заодно не помешает, наверно, и следующая цитата:

„Делать всё одно и то же и ждать перемен к лучшему – это и называется иметь еврапИйские мозги” (впрочем, это вроде не я сказал; но не столь важно).

Начну, с „перекопировки” части текста из самой „Велозаметки …” (почти его самого начала):

<< … Ибо не надо быть шибко умным, чтобы понять простую вещь: езда на велосипеде это более умственный труд, чем физический (впрочем, как и всякая любая другая деятельность) ..



А вот в уме я-то уж разбираюсь, поскольку работаю над своим умом, уж насколько себя помню .. И жаль, конечно, что мне всё никак не найти единомышленника, столь же обеспокоенного своим умом, как и я (заметил, люди иногда жалуется на свою память, а на ум – никто)

Ну, например, постоянно обо всём задумываюсь: „что, как и почему” (а главное – ПОЧЕМУ) … И думаю, например, а не наврежу ли я людям сейчас, через год или через 100 лет? (То есть, чтобы последствия от моей деятельности-поступка не сказались для нас вредными ни через год, ни через 10 или 100 лет).



И основным принципом, которым я по жизни стараюсь пользоваться: „отойди от зла – и приобретёшь добро”.

„О пользе людям" – людям не советую думать; а особенно делать .. Ибо заметил: с их „таким умом" на деле, как правило, окромя вреда в итоге и не получается (недаром говорят: „хотели как лучше – а получилось, как всегда”).



„Делание пользы” для них, скорее своего рода прикрытие и для себя, и для других – своего большего вреда исходящего от них, от которого как раз-то и не хочется отказываться (или не можется)

Добро есть естественное состояние для человека. О нём не надо вспоминать специально – о нём вспоминают, когда появляется зло .. А вот тогда уж надо думать не столько о добре, сколько о зле

Это как с воздухом: он есть – и мы дышим, не вспоминая о нём. А вот когда его не хватает (или кто рядом подпортит) – то мы тогда и вспоминаем и о воздухе .. Если точнее выясняем, а кто же нам навонял – чтобы это безобразие прекратить (кстати, именно портители воздуха больше всех кричат о любви, доброте и о делании добра).

В жизни на практике неизбежно, если следовать этому честно (т. е. например, „делать добро"), приходишь к выводу, что вредить своему „вреду” и одновременно „вреду” вокруг себя – и есть настоящий смысл „принести пользу” („не навреди” есть в том числе и принести пользу – не выполнив которую, ты „причинешь" кому-то неоправданный вред)

Всё остальное не реально и есть лицемерие. Вот ЛИЦЕМЕРИЕ и есть основа нашего бытия (в основном европИйского); получить „как хотелось бы” не получается – остаётся только и говорить, что это может получится (не всегда осознаваемое „лукавство". например, говорят „можно построить социализм", или – „можно кататься на велосипеде для здоровья")

А чтобы „вредить вреду" – нужно разбираться, что такое вред, а что такое не вред (польза).



Человек приносит зло и вред другим людям не потому что они злыдни (злы) и вредители (вредные), а потому, что у них ума не хватает.

Вот что такое значит „ума не хватает” – об этом и речь

Ведь сотни раз мы за свою жизнь убеждались: то, что для нас (других) казалось добром (пользой) – в самом деле оказалось злом (вредом), и наоборот (что и составляет основу наших несчастий в жизни). И уж лучше, правильнее до этого додуматься не опосля, а заранее.



А вот для этого и нужно иметь, повторюсь, развитый ум, который в этом сумеет разбираться заранее (чтобы по жизни меньше проблем было из-за своей глупости). На то ум нам и „даден"

Когда одна рука приносит „вред", а другая пытается принести „пользу" – ничего хорошего всё равно из этого не выйдет; историей проверено – это закон (это как смазать белое и чёрное – всё равно чёрное получится)

Пока здесь скажу, что в первую(!) очередь „зло и вредность” человека сказываются в его недоразвитой (не гармоничной) особенности умственно-мыслительной деятельности (например, в неоправданной гипертрофированности каких-то одних „умственных функций" за счёт ущемления других, важных) – а уж только потом, как следствие его каких-то индивидуальных качеств.

И что именно любовь к истине и постоянное стремление понять по-настоящему(?!), „что же это такое в самом деле (не говоря уже о том, чтобы ей постоянно следовать в своём мышлении) - и есть наиболее эффективный способ „выравнивания" своих интеллектуально-мыслительных способностей, ведущих к более гармоничному взаимодействию с окружающей средой и с самим собой

Неумение, повторюсь, отличать полезное от вредного (добро от зла и т. п.) или стирание грани между ними (что сейчас и происходит) и есть ВЫРОЖДЕНИЕ

Вот об этом и речь…



Дарбуков





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