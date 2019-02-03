Эстония потребовала от России компенсацию ущерба за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.

По его словам, Москва нарушила Тартуский договор и должна возместить причиненный ею ущерб.

Эстония в субботу отметила 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, который подвел итог Освободительной войны 1918–1920 годов. По соглашению Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была определена госграница между двумя странами.

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной.

Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», — сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.

Ранее созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от «советской оккупации» составил более 90 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 1,2 миллиарда евро.

МИД России ранее пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин «оккупация» здесь не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось боевых действий, а войска были введены на основании договоров и с явного согласия правительств этих республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

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