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Эстония потребовала от России компенсацию ущерба за «советскую оккупацию»

10:06. 3 февраля 2019 Просмотров - 107 2 коммент. Опубликовал:
Эстония потребовала от России компенсацию ущерба за «советскую оккупацию» | Русская весна

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.

По его словам, Москва нарушила Тартуский договор и должна возместить причиненный ею ущерб.

Эстония в субботу отметила 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, который подвел итог Освободительной войны 1918–1920 годов. По соглашению Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была определена госграница между двумя странами.

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной.

Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», — сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.

Ранее созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от «советской оккупации» составил более 90 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 1,2 миллиарда евро.

МИД России ранее пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин «оккупация» здесь не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось боевых действий, а войска были введены на основании договоров и с явного согласия правительств этих республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1549177608

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 11280 9642
    Ирбис 3 февраля 2019 в 11:05 Ссылка Пометить
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    Вот реально по чему на куй на весь мир не пошлём!Есть законы для вступления в ЕС и НАТО! Эстония их подписала. Это что каждый раз кому то из тормозов, что то захочется и мы обязаны перед ними оправдываться? Ну сколько это будет и правда продолжатся?

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  • 150 138
    vasilisa 3 февраля 2019 в 11:16 Ссылка Пометить
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    В 1980-1982 годах с экскурсиями советские люди ездили в Эстонию. Во время обзорной экскурсии по городу всегда автобус заезжал в морской порт. Как достопримечательность экскурсовод рассказывала о том какой порт огромный и дорогой ( цифр не помню) построила Советская власть. Разве маленькая Эстония смогла бы это построить сама такой порт как и многое другое в Эстонии без помощи Советского Союза. Может быть встречный иск направить в Эстонию?

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