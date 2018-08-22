Таллин и Рига: Мы намерены взыскивать с России ущерб за годы “советской оккупации”

Власти Прибалтики продолжают вместо налаживания добрососедских отношений с Россией искать поводы для конфронтации и взаимного недоверия. На днях власти Литвы заявили, что Россия «может воспользоваться сокращением населения страны для её оккупации». Теперь министры юстиции Эстонии и Латвии объявили, что Таллин и Рига «предпримут все усилия для того, чтобы взыскать с России компенсацию за годы, проведённые в оккупации СССР». Ранее озвучивалась сумма в сотни миллиардов евро.



Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Расначс в ходе совместного заседания правительств двух стран Балтии заявили, что им необходимо совместно защищать «прибалтийскую демократию». По всей вероятности, эта демократия заключается в постоянных попытках получения новых кредитов от Евросоюза и в требований компенсаций от России на фоне поддержания антироссийских санкций.

Министр сообщили, что финансовые претензии Латвия и Эстония выдвигают именно в адрес России, так как Россия выступает в качестве правопреемницы Советского Союза.



Между тем, опытные юристы в самой Прибалтике отмечают, что любое требование компенсации от России (как правопреемницы СССР) может обернуться серьёзными проблемами для самих прибалтийских республик. Россия в ответ вполне может сосчитать те колоссальные объёмы средств, которые в советское время в развитие Прибалтики было вложены, и через международные суды потребовать их возмещения.



Также отмечено, что сама советская власть в России в своё время устанавливалась не без помощи известных латышских вооружённых формирований, а потому вырисовывается казус: прибалты “помогли” установлению в России советского строя, а потом стали обвинять советский строй в оккупации прибалтийских республик. Так кто с кого должен требовать компенсацию?

Источник: voicesevas.ru