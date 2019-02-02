Чему кролики могут научить человечество
Одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент
Учёные очень любят скармливать кроликам холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением.
Исследователи как обычно рассадили своих жертв по клеткам, и с щедростью, которой позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей.
Однако, в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chemu-kroliki-mogut-nauchit-chelovechestvo