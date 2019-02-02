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Чему кролики могут научить человечество

17:15. 2 февраля 2019 Просмотров - 276 Нет комментариев Опубликовал:

Одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент

Учёные очень любят скармливать кроликам холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением.

Исследователи как обычно рассадили своих жертв по клеткам, и с щедростью, которой позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей.

Однако, в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость?

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Простые Мысли

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chemu-kroliki-mogut-nauchit-chelovechestvo

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