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В России прошли первые в мире успешные испытания алюминиевого авиадвигателя

10:03. 31 января 2019 Просмотров - 396 3 коммент. Опубликовал:


Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) провели первые в мире успешные испытания алюминиевого двигателя внутреннего сгорания для самолетов.

В мире уже применяется алюминий в авиационных и автомобильных двигателях, однако детали, которые работают под высокой нагрузкой, все равно собираются только из стали. Материаловеды из НГТУ предложили заменить их на алюминиевые, созданные с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования.

Сейчас в университете собирают серийный образец первого алюминиевого двигателя. Пока разработчики остановились на V-образной схеме — это позволит сильно сократить габариты двигателя и устанавливать его на разные модели самолетов. Устройство будет состоять из двух силовых блоков мощностью 200 лошадиных сил, их можно использовать как вместе, так и отдельно.

Экспериментальный агрегат прошел многочасовые ресурсные испытания, которые подтвердили высокие эксплуатационные характеристики сверхпрочного покрытия алюминиевых деталей двигателя. Износ деталей не определяется микрометрическим измерительным инструментом, фактически его нет.

В будущем алюминиевые двигатели в случае начала серийного производства можно будет установить на самолеты Як-18Т, Ил-103, Бе-103. Все основные детали двигателя будут отливаться из алюминия в Новосибирске. Ученые отмечают, что это позволит полностью отказаться от импортных комплектующих. Использовать проектируемое устройство будет авиационный бензин Б-91. (с)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8230409.html

Метки: наука, наука и технологии
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3 коммент.»

  • 2416 608
    Слава 31 января 2019 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Уже давно проведены испытания алюминиевых двигателей. 100-155 тысяч современные движки ходят, потом на свалку, капиталить их нельзя.

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    • 657 617
      Хан_Уман Слава 31 января 2019 в 13:20 Ссылка Пометить
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      Точно, такие части как коленвал, распредвал, поршневые пальци, подшипники, поршневые кольца, болты, гайки…

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      • 2949 2691
        жора шапов Хан_Уман 31 января 2019 в 14:46 Ссылка Пометить
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        В последнее время известные производители любой техники и оборудования применяют такой способ, как ресурсовыравнивание . Уже никому не нужны двигатели-”миллионники”, например. А потребитель подсажен на короткое время начала ремонтов , что гораздо выгоднее производителю. Любому. Или замене на более дорогую вещь.

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