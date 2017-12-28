В России подготовили смену «Сатане»: начались испытания «Сармата»

Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» успешно прошла первое бросковое испытание. Эта тяжелая жидкостная МБР шахтного базирования должна в перспективе заменить комплекс «Воевода», или, как его называют на Западе, «Сатана», с тяжелой ракетой РС-20В. О том, когда новая ракета может заступить на боевое дежурство, «МК» побеседовал с военным экспертом.По данным источника «МК», первое бросковое испытание проходило на космодроме Плесецк в Архангельской области. Источник отметил, что поставленные задачи были полностью реализованы, программа испытания выполнена полностью. «Шахтная пусковая установка и ракета отработали штатно. Ракета пролетела несколько десятков километров и упала в пределах полигона», — рассказал он.Под бросковыми испытаниями подразумевается выталкивание грузомакета ракеты из шахтной пусковой установки за счет срабатывания порохового аккумулятора давления на высоту 30 метров, на которой при штатном пуске будет происходить запуск маршевой двигательной установки первой ступени ракеты.О ходе работ над новым комплексом речь шла на закрытой части заседания коллегии Минобороны, прошедшей в начале декабря. По всей вероятности, там в том числе уточнялись сроки начала бросковых испытаний.По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такие испытания — это одна из стадий опытно-конструкторской работы, обычно после них начинается следующий этап — пуски.— Если пуски будут успешными, ракету принимает междведомственная комиссия, затем проходят государственные испытания, после чего идет запуск в серийное производство, — рассказал эксперт.По словам Мураховского, начало бросковых испытаний говорит о том, что работы по ракете ведутся без срывов графиков, и можно предположить, что до 2020 года ракета, вполне вероятно, заступит на боевое дежурство.МБР «Сармат» в перспективе заменит тяжелые комплексы «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана», — самые мощные в мире. «Сармат» называют уникальной ракетой, которая станет «занозой» для средств ПВО потенциального противника.— Новый комплекс по своим характеристикам более совершенен. Он оснащен новейшей системой средств преодоления ПРО, имеет более короткое время активной работы, более точные средства, позволяющие снизить круговое отклонение боевых блоков, — рассказал Мураховский.Кроме того, эта ракета имеет дальность около 12 тыс. км и способна лететь как через Северный полюс, так и через Южный, в обход развернутых средств ПРО США. Принятие ракеты на боевое дежурство вынудит США создавать круговую систему ПРО, что, понятно, влетит им в копейку

Источник: nashaplaneta.su