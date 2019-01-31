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Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву от рисоводов Херсонщины. Сентябрь 1963

18:02. 31 января 2019 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал:





















































Источник: https://humus.livejournal.com/6440585.html

Метки: история, Россия, фото
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