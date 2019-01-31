Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву от рисоводов Херсонщины. Сентябрь 1963

От автора:Концепция Общественной Безопасности “Мёртвая вода” впервые опубликована в 1993 г. Авторский коллектив назвал себя Внутренним Предиктором России (СССР) и опубликовал копирайт об отказе на авторские права. Много лет вопрос о личностях авторов КОБ ...
Намедни общество “Мемориал” потребовало убрать могилу Сталина с Красной площади. Тот факт, что если бы не Сталин – на месте Красной площади сейчас была бы немецкая канцелярия, МакДоналдс или дешевая киностудия, разумеется, не имеет никакого значения. Куда...