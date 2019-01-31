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Допетровский Питер / За кадром / Выборг мегалитический / Николай Субботин / Протоистория

09:48. 31 января 2019 Просмотров - 369 Нет комментариев Опубликовал:

Во время съемок первой части фильма “Допетровский Питер” “за кадром” осталось огромное количество интересного материала. Мы собрали многие рабочие моменты в тематические ролики под темой “Допетровский Питер. За кадром”. И сегодня представляем вашему вниманию четвертую часть рабочих материалов – “Выборг мегалитический”. Вместе с вами мы исследуем радиоактивные мегалиты Выборга, пройдем по парку Монрепо, найдем древнюю мегалитическую стену, а также раскроем некоторые тайны, которые не вошли в первую часть фильма “Допетровский Питер”.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/dopetrovskiy-piter-za-kadrom-vyborg-megaliticheskiy-nikolay-subbotin

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