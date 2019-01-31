Допетровский Питер / За кадром / Выборг мегалитический / Николай Субботин / Протоистория

Во время съемок первой части фильма “Допетровский Питер” “за кадром” осталось огромное количество интересного материала. Мы собрали многие рабочие моменты в тематические ролики под темой “Допетровский Питер. За кадром”. И сегодня представляем вашему вниманию четвертую часть рабочих материалов – “Выборг мегалитический”. Вместе с вами мы исследуем радиоактивные мегалиты Выборга, пройдем по парку Монрепо, найдем древнюю мегалитическую стену, а также раскроем некоторые тайны, которые не вошли в первую часть фильма “Допетровский Питер”.