Николай Субботин. Допетровский Питер. Часть 2. Секреты древних строителей

По многочисленным просьбам зрителей мы приняли решение продолжить работу над фильмом “Допетровский Питер”. В настоящее время идёт работа над сценарием второй части, которая получила рабочее название “Секреты древних строителей”. Основные съемки уже проведены. Сегодня мы хотели бы вам представить некоторые рабочие кадры, которые войдут в фильм (но, конечно не все). Поэтому у вас есть уникальная возможность увидеть то, что возможно окажется “за кадром”!