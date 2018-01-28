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Николай Субботин. Допетровский Питер. Часть 2. Секреты древних строителей

12:24. 28 января 2018 Просмотров - 493 Один комментарий Опубликовал:

По многочисленным просьбам зрителей мы приняли решение продолжить работу над фильмом “Допетровский Питер”. В настоящее время идёт работа над сценарием второй части, которая получила рабочее название “Секреты древних строителей”. Основные съемки уже проведены. Сегодня мы хотели бы вам представить некоторые рабочие кадры, которые войдут в фильм (но, конечно не все). Поэтому у вас есть уникальная возможность увидеть то, что возможно окажется “за кадром”!

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 1588 1292
    Игорь 28 января 2018 в 13:25 Ссылка Пометить
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    Находка конечно интересная, но уже несколько лет, как известно, что гранит и мрамор являются разновидностями архитектурного бетона, а технология изготовления бетонных блоков с гранитной штукатуркой использовалась в изготовлении египетских пирамид. По тем-же технологиям построена архитектура во всем мире. Не является секретом и знаменитая сейсмо-устойчивая полигональная кладка. Делалась деревянная опалубка и в нее сваливали мешки с жидким бетоном, когда конструкция застывала, снимали опалубку и обдирали мешковину с фасада, всё. Ошибкой автора фильма является его версия, что технологии были вывезены за границу. Вся проблема в том, что до 20-го века никакой заграницы не было, была единая империя на весь мир. Вообще слово ПЕТР означает слово КАМЕНЬ и Санкт Птер-бург переводится как: Святой каменный город. Ребята из Питера уже много накопали о своем городе, который ранее назывался Александрия. Даром, что на дворцовой площади стоит Александрийская колонна (еще Пушкин называет её Александрийским столпом). Александрийский маяк, как он описывается в истории в точности, по всем геометрическим формам и размерам, а также описанием окрестностей совпадает со шпилем Петропавловской крепости, библиотека с кунсткамерой. Затонувшая Атлантида выплыла давно из под воды и по всем описаниям совпадает с Васильевским островом, те-же столбы, тот-же дворец, только его замаскировали под местную Биржу. Так, что ничего не уничтожено все стоит на своих местах, только спрятано от нашего сознания, чтобы не было повадно отрицать, что Русские совсем недавно слезли с деревьев.

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