1990. Total Eclipse

Предлагаемый вашему вниманию материал попал в поле моего зрения при подготовке к изданию замечательной книги Н. А. Примерова «ГАРМОНИСТЫ РОССИИ». Признаюсь, меня до глубины души потрясла описанная в данном небольшом отрывке (из журнала Геннадия Заволокина...
Всё гораздо хуже, чем нам говорят! Катастрофа в Мексиканском Заливе оказалась намного масштабнее, чем ранее сообщалось. Американские чиновники оказались такими же врунами, как и все остальные. А в ВР, похоже, умеют только болтать, а ничего серьёзного не ...
Кратенько тебе расскажу. Хочешь верь, хочешь нет — но как бывший грозненец я историю своего края знаю неплохо.Блин, хоть FAQ делай. Задолбало одно и тоже рассказывать.Кстати, заранее предупреждаю — я всё это излагаю до невозможности мягко, корректно и ...
Мы возвращаемся к анализу зелёных книжек Вовы Мегре-Пузакова. Как вы, наверное, уже знаете, 13 ноября во Франции была иезуитски убита Светлана Левашова. Это трагическое событие оставило в наших сердцах незаживающую рану, и в прошлом выпуске рассылки мы ...
В Краснодарском крае совершилось потрясающее разум и сердце злодеяние. 5 ноября в двухэтажном доме по улице Зеленая станицы Кущевская, принадлежащем семье Аметовых, были обнаружены трупы 12 человек. Среди убитых: хозяин дома (фермер), его супруга, ...
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Браво, Михаил Сергеевич!
Спасибо, Михаил Сергеевич, за счастливую жизнь американских, английских, немецких, японских детей!
И вся ваша кодла до сих пор жрет и никак не нажрется.
Главное вовремя фоткнуть и через 20 лет сунуть в нос живущему в гаджетах поколению. Бедный Гагарин, с голодухи, наверное в космос слетал.
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что это?
очередной высер пархатого.
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Если бы не Чубайс…
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все ответы в видео ниже
https://www.youtube.com/watch?v=tO7HXrhHOS8