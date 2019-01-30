Хотел сбежать: Матвиенко рассказала подробности задержания сенатора Арашукова (ВИДЕО)
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан в рамках расследования событий, которые происходили задолго до того, как он стал парламентарием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять — это ответственность субъектов федерации, губернатора и Законодательного собрания. Очевидно, это информация была не известна, я могу только предположить.
Поэтому мы утром получили представление прокурора и, в соответствии с нашим регламентом, выполнили все необходимые процедуры. В том числе, как полагается при представлении о лишении полномочий, статуса неприкосновенности, мы это должны рассмотреть на следующем заседании — и вопрос был включен дополнительно в повестку дня», — сказала спикер СФ.
Задержание произошло прямо на пленарном заседании. Незадолго до этого перед сенаторами выступил генеральный прокурор Юрий Чайка.
Следственный комитет обвиняет Арашукова в создании и участии в преступной организации, хищении природного газа, двух убийствах и других преступлениях. Сам подозреваемый, услышав все это, попытался выйти из зала.
«Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующим правилам, он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения, но он от этой возможности отказался», — заключила Матвиенко.
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Источник: http://rusvesna.su/news/1548869273
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Скука. В любую такую (-и в немножко не такую) фамилию ткни..
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А куда смотрели едриснёвские партайгеносе?
Ведь принимали в партию, поручители небось были. Выдвигали от региона “самого лучшего”?
Если это лучший, то какие ж тогда худшие?
Неужели братки едросовцы не знали чем свой браток занимается?
Валька открестилась – я не я и лошадь не моя. Моя хата с краю
Прогнила вся система насквозь.
Демоны захватили власть. Представителей народа там вообще нет.
Кланы рулят по родственному признаку.
Журналист Рогозин Космосом рулит
Полный аут..
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Вот таким тожероссиянам и нужны госпосты для отмазки… Видать, не поделился, поэтому и определили в кутузку…