Хотел сбежать: Матвиенко рассказала подробности задержания сенатора Арашукова (ВИДЕО)

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан в рамках расследования событий, которые происходили задолго до того, как он стал парламентарием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять — это ответственность субъектов федерации, губернатора и Законодательного собрания. Очевидно, это информация была не известна, я могу только предположить.

Поэтому мы утром получили представление прокурора и, в соответствии с нашим регламентом, выполнили все необходимые процедуры. В том числе, как полагается при представлении о лишении полномочий, статуса неприкосновенности, мы это должны рассмотреть на следующем заседании — и вопрос был включен дополнительно в повестку дня», — сказала спикер СФ.

Задержание произошло прямо на пленарном заседании. Незадолго до этого перед сенаторами выступил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Следственный комитет обвиняет Арашукова в создании и участии в преступной организации, хищении природного газа, двух убийствах и других преступлениях. Сам подозреваемый, услышав все это, попытался выйти из зала.

«Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующим правилам, он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения, но он от этой возможности отказался», — заключила Матвиенко.

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