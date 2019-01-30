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Хотел сбежать: Матвиенко рассказала подробности задержания сенатора Арашукова (ВИДЕО)

20:27. 30 января 2019 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал:
Хотел сбежать: Матвиенко рассказала подробности задержания сенатора Арашукова (ВИДЕО) | Русская весна

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан в рамках расследования событий, которые происходили задолго до того, как он стал парламентарием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять — это ответственность субъектов федерации, губернатора и Законодательного собрания. Очевидно, это информация была не известна, я могу только предположить.

Поэтому мы утром получили представление прокурора и, в соответствии с нашим регламентом, выполнили все необходимые процедуры. В том числе, как полагается при представлении о лишении полномочий, статуса неприкосновенности, мы это должны рассмотреть на следующем заседании — и вопрос был включен дополнительно в повестку дня», — сказала спикер СФ.

Задержание произошло прямо на пленарном заседании. Незадолго до этого перед сенаторами выступил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Следственный комитет обвиняет Арашукова в создании и участии в преступной организации, хищении природного газа, двух убийствах и других преступлениях. Сам подозреваемый, услышав все это, попытался выйти из зала.

«Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что, по действующим правилам, он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся, сел на свое место. Я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения, но он от этой возможности отказался», — заключила Матвиенко.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1548869273

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 2943 2685
    жора шапов 30 января 2019 в 21:25 Ссылка Пометить
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    Скука. В любую такую (-и в немножко не такую) фамилию ткни..

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  • 1433 1156
    Степан 30 января 2019 в 21:45 Ссылка Пометить
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    А куда смотрели едриснёвские партайгеносе?
    Ведь принимали в партию, поручители небось были. Выдвигали от региона “самого лучшего”?
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    Полный аут..

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  • 17432 15116
    Вячеслав 30 января 2019 в 21:55 Ссылка Пометить
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    Вот таким тожероссиянам и нужны госпосты для отмазки… Видать, не поделился, поэтому и определили в кутузку…

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