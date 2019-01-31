Новости Украины и Новороссии 31 января 2019
- 13:59 В 2018 году Порошенко спасли от 11 покушений, — глава охраны.
- 11:28 Тормозок с собой не брал.
- 07:56 Майдан работает: украинцы стали брать кредиты на оплату коммуналки.
- 04:00 «Интенсивная фаза интеграции». Как ДНР и ЛНР связаны с Россией?.
- 02:00 Похитил $8 миллионов и сорвал запуск «Лыбидя»: Экс-главе «Укркосмоса» объявили подозрение.
- Вчера 23:16 «Это преступление!» — один из основателей ДНР об отказе ему в гражданстве Республики.
- Вчера 23:00 В ООН прокомментировали новый план ОБСЕ по Донбассу.
- Вчера 22:08 В Донецком Краеведческом музее открылась выставка известного донецкого гончара Александра Ткаченко.
В 2018 году Порошенко спасли от 11 покушений, — глава охраны
Управление госохраны в 2018 году предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко. Так утверждает глава ведомства, экс-министр обороны «незалежной» Валерий Гелетей.
«В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства», — заявил Гелетей в эфире «Украинского радио», не сообщив, впрочем, никаких подробностей героических спецопераций по спасению Порошенко.
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Тормозок с собой не брал
От нормальных людей 861, 862
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Майдан работает: украинцы стали брать кредиты на оплату коммуналки
На Украине в последнее время стали популярными кредиты на оплату коммунальных услуг.
Как рассказали украиснким «Вестям» в одной из микрофинансовых организаций, которые предоставляют быстрые кредиты, львиная доля обращений приходится на кредиты для оплаты коммуналки.
«Мы постоянно анализируем анкетные данные наших клиентов. В последнее время популярными стали займы на оплату коммунальных услуг. В основном берут до двух тысяч. Многие приходят, чтобы перекредитоваться. Например, на неделе у нас был мужчина, который просил 100 тысяч гривен, чтобы заплатить долги банкам. Но чаще всего целью получения денег люди указывают подарки друзьям и родственникам, на лечение и ремонты. Несколько реже берут займы на образование и покупку медикаментов. И совсем редко — на покупку одежды», — рассказал менеджер одной из украинских микрокредитных организаций Александр.
По его словам, пики обращений за деньгами у них приходятся на периоды за несколько дней до получения аванса и зарплаты — 1-3 и 15-20 числа каждого месяца. Но больше всего мгновенных кредитов люди берут перед праздниками — 8 Марта, 14 февраля, Новым годом и Рождеством.
Конторы, которые предлагают быстрые деньги, растут как грибы после дождя. Причина очевидна — огромный спрос на ссуды без справки о доходах. И это при том, что переплата немаленькая. Процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 0,01 до 2,1% в день. Причем 0,01% чаще всего оказывается маркетинговым ходом. В итоге за месяц при займе в 10 тысяч гривен может набежать до 16,3 тысячи гривен, из которых 6,3 тысячи — это проценты.
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«Интенсивная фаза интеграции». Как ДНР и ЛНР связаны с Россией?
В начале недели глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление, на которое едва ли многие обратили внимание, посчитав его пустой риторической фигурой.
А между тем, к этим словам стоит прислушаться хотя бы потому, что они дают довольно полное представление о том, каким является политический курс нынешнего руководства республики.
Вот точная цитата: «Интеграция Донбасса с Россией перешла в интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра, еще рано».
Может показаться, что в сказанном смысл отсутствует вовсе. Какая «интенсивная фаза», когда республика уже несколько лет топчется на месте, являясь обладательницей сомнительного статуса никем не признанной территории. Никаких признаков того, что сближение с Россией идет, да еще, оказывается, и интенсивно» взгляд рядового гражданина не видит.
То есть кто-то, кто помнит советские времена, обязательно припомнит трескучие лозунги той эпохи о наращивающем темпы шествии советского народа к неотвратимой победе коммунизма.
Между тем, приведенная аналогия лишь на первый взгляд может показаться верной. Если от коммунистического завтра по мере того, как шло время, СССР скорее отдалялся, то сближение ДНР и России действительно происходит. Есть абсолютно конкретные спектры интеграции, которые поддаются простому исчислению.
Это и рублевая зона, и бюджет республики, большая часть которого формируется за счет поступлений из России, и кураторство по военной и гражданской линиям, и признание всех республиканских документов действующими на российской территории, и помощь в восстановлении промышленности, образовательные программы и свидетельства об окончании вузов российского образца.
Интеграция — это зримый и сущностный процесс, который можно измерить и описать. Но есть ли основания говорить об «интенсивной фазе»? Ведь все вышеперечисленное — это уже довольно давние дела и решения, в течение последнего года ничего такого, что говорило бы о продолжающемся сближении, не происходило.
Я бы толковал слова Пушилина не как характеристику интеграционной политики России в отношениях с республикой, а как его собственное целеполагание.
То есть он заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы ДНР двигалась в избранном направлении еще более быстрыми темпами, увеличивая разрыв между собой и Украиной.
Когда Москва фактически настояла на безальтернативности кандидатуры Дениса Пушилина на пост руководителя республики, многие посчитали, что речь идет о подготовке ДНР к капитуляции перед Киевом.
Дескать, Кремль сажает в кресло главы послушную фигуру для того, чтобы потихоньку избавиться от опостылевшего балласта. Мне эти опасения сразу казались беспочвенными, но теперь о них можно забыть насовсем.
Главный принцип политики нового руководства сформулирован предельно определенно и окончательно.
Что же касается перспектив интеграции, то никаких хороших новостей на эту тему у меня нет. Расчет на то, что она завершится в ближайшие год-два, едва ли верен.
Собственно, российское руководство не скрывает того, что ограничиваться территорией Донбасса, имея в виду восстановление нормального порядка вещей на Украине, оно не намерено.
Еще в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Комсомольская правда», объяснил, что «если Россия признает республики Донбасса — ДНР и ЛНР, — то она потеряет остальную Украину».
Действительно, и в случае признания, и при окончательной интеграции между Украиной и народными республиками проляжет непреодолимая геополитическая граница, тогда как сейчас ДНР и ЛНР, не признавшие государственный переворот в Киеве в 2014 году, являются единственными легитимными преемниками украинской власти.
Именно поэтому неизбежный крах неонацистского украинского режима позволит именно Донецку и Луганску определять будущее Украины, которая рано или поздно все равно будет связана с Россией союзническими и братскими отношениями.
Кровные узы, связывающие два славянских народа, сейчас кажутся разорванными навсегда, но это лишь видимость.
Объединение на тех или иных началах все равно произойдет хотя бы потому, что Украина без России обречена на угасание и деградацию. Это хорошо видно по ее нынешнему состоянию.
Поэтому республикам уготована роль локомотива, который когда-нибудь потащит вагоны с украинскими областями в нужном направлении. Мне эта роль представляется почетной и в высшей степени ответственной.
Донецк и Луганск — это ближайшие партнеры Москвы в очень важной операции по возвращению Украине ее места в культуре и истории — плечом к плечу с Россией.
ДНР и ЛНР уже заняли это местоположение, и в этом смысле можно говорить о том, что, если судить не по формальным признакам, а по сущностным, то интеграция состоялась тогда, когда два русских региона Украины во всеуслышание заявили о своем намерении оставаться с Россией, а не идти путем евроатлантической интеграции с нацистским привкусом.
Так что заявление Пушилина на метаисторическом уровне полностью соответствует реалиям нынешней ситуации.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
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Похитил $8 миллионов и сорвал запуск «Лыбидя»: Экс-главе «Укркосмоса» объявили подозрение
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам — бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику — о подозрении сообщено в декабре 2018», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2011–2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП ПО «Южмаш» и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 2924 млн долларов.
По данным следствия, бывший генеральный директор ГП «Укркосмос» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины — канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp — документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долл. США, полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована на Кипре, были использованы в его собственных интересах.
В результате таких действий был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.
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«Это преступление!» — один из основателей ДНР об отказе ему в гражданстве Республики
Один из идеологов и «отцов-основателей» ДНР, экс-председатель Народного Совета Андрей Пургин прокомментировал «Русской Весне» ситуацию с отказом в выдаче ему паспорта Донецкой Народной Республики.
— Информация о том, что вам отказано в гражданстве — окончательное решение?
— Да, окончательное. Я также хочу подчеркнуть, что данный документ мне отдали ровно через год. Теперь с этим решением я имею право пойти в суд, в котором, возможно, через несколько лет выиграю процесс. Но после этого, снова должен буду собирать пакет нужных документов, сдавать их, что бы в итоге опять получить отказ по любому предлогу. И так непрерывно.
— С чем связано решение отказа в гражданстве?
— Нужно учитывать факт, что с 2015 года я нахожусь под украинскими и международными санкциями, из-за которых я не могу выехать за границу. На Украине я вообще нахожусь в розыске. Кроме того, мне ограничен доступ в Google и Facebook. Но я считаю, что отказ в предоставлении паспорта связан с личной неприязнью тех офицеров СБУ, которые сегодня работают в МГБ ДНР. Других причин я не вижу.
Важно другое — это ненормально, потому что фактически лишает права на жизнь.
Отказ в гражданстве — это преступление против человечности, определенное Международным военным трибуналом. Оно стоит в одном ряду с убийством, порабощением или другим видом ущемления прав человека вне зависимости от внутреннего законодательства любой из стран.
Представьте: вы рождаетесь, живете, заводите семью, а потом вас просто взяли и «стерли» ластиком. Кстати, после Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе за преступления против человечности были осуждены более полутора десятка человек.
Потому, повторюсь, произошедшее — преступление. По сути, это лишение права на жизнь. Насколько я знаю, в Республике уже отказали в гражданстве около 6 тысячам человек и, что странно, гордятся этим.
Я не слышал о подобной ситуации в любой другой стране. Абсурдно, что государство отказывается признавать наличие человека, который в нем (этом государстве) проживает.
— Это может быть связано с прошедшими выборами в ДНР?
— Возможно. Скорее всего, пошли на это, чтобы не было никаких эксцессов. После того как все состоялось и можно уже никого не стесняться, мне отдали бумагу об отказе гражданства на руки.
— Может что-то изменится в данной ситуации?
— Вся проблема в нашем законодательстве. Принятый у нас закон открыто нарушает базовые права человека. Мне неизвестно, ни кто его писал, ни почему он был принят именно в таком виде. И мне совершенно непонятно, почему что-то должно измениться, если сейчас, получив этот документ, я должен опять следовать новой долгой процедуре, результат которой будет совершенно неизвестен.
— Вы не рассматриваете возможность получения другого гражданства, например, российского?
— Поймите, я родился, вырос и живу в Донецке. Нахожусь у себя дома, город никогда не покидал. И мне совершенно непонятно, почему я должен пытаться получить гражданство другой страны, будь то Россия, Новая Зеландия или другое государство. В данном случае меня больше беспокоит вопрос, почему в Республике нарушается право на жизнь — безусловное базовое право человека.
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В ООН прокомментировали новый план ОБСЕ по Донбассу
Генеральный секретарь ООН не получал обращений от специального представителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика относительно нового «мирного плана».
Об этом на брифинге в среду, 30 января, заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые разъясняли бы детали этого плана», — сказал спикер, отвечая на вопрос, обращались ли Сайдик и ОБСЕ к генсеку и ООН для согласования нового «мирного плана».
При этом Дюжаррик добавил, что он не может комментировать план Сайдика, не увидев его деталей.
Кроме того, в ООН заверили, что, как и раньше, поддерживают усилия «нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как ранее сообщала «Русская Весна», план Сайдика раскритиковали в Москве, Донецке и Киеве.
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В Донецком Краеведческом музее открылась выставка известного донецкого гончара Александра Ткаченко
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