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К чему приводит анорексия : скелет, обтянутый кожей.

13:31. 30 января 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:


Знаменитая певица в откровенном наряде шокировала поклонников своей худобой на неделе Высокой моды в Париже.

Всемирно известная канадская певица Селин Дион стала одной из главных героинь недели Высокой моды в Париже.

50-летняя исполнительница знаменитой баллады «My Heart Will Go On» к фильму Джеймса Кэмерона “Титаник” предстала на публике в комбинезоне от Alexandre Vauthier, явив миру чрезмерную худобу и обвисшую грудь, чем немало шокировала своих многочисленных поклонников.



По мнению многих почитателей таланта обладательницв двух “Грэмми”, Дион сильно сдала после того, как два года назад от рака горла скончался ее супруг Рене Анжелила.

“Ужас”, “Скелет, обтянутый кожей”, “Похожа на мумию”, “Анатомический театр”, – вот лишь некоторые комментарии к появившемся в русском сегменте Интернета фотографиям исполнительницы.

Многие пользователи сделали вывод, что у Селин имеются серьезные проблемы со здоровьем.

“Абсолютно понятно, у нее анорексия”, “Можно с легкостью изучить скелет и его строение”, “Это триумф отчаяния”, “Стресс, видимо, дал о себе знать”, – заметили комментаторы.

Несмотря на то, что теперь певицу сопровождает ее новый 34-летний альфонс-возлюбленный – испанский танцор Пепе Муньос, сама Селин признается, что до сих пор считает себя замужней женщиной и не готова к новым отношениям.



– Я знаю Рене с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Я никогда не встречалась и даже не целовалась с другим мужчиной. Рене был любовью всей моей жизни, и я очень скучаю по нему, – откровенно призналась Селин.

По поводу своего внешнего вида певица абсолютно не переживает и заявляет, что сама себе она нравится как никогда. В частности в недавнем интервью The Sun артистка так высказалась по этому поводу: «Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не заморачивайтесь. Не фотографируйте меня. Если вам нравится, я с вами. Если нет, оставьте меня».

«Если быть честной, я думаю, что выгляжу лучше, чем когда бы то ни было в своей жизни, и я действительно хочу наслаждаться каждым ее моментом. Для меня все ново. У меня будто открылось второе дыхание», — признается Дион.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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