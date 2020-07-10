Биологическое оружие гражданского общества

Мы привыкли к обращениям по поводу инфантилизма, бисексуальности, бесплодия, шизофрении, создания или сохранения семьи, но ни с чем подобным не сталкивались. Стандартное тестирование помочь явно не могло: требовалось «ручное» изучение объекта [1]. Под благовидными предлогами мы принялись расспрашивать членов семьи об устройстве их быта, и выяснилось, что несколько лет назад в их многоэтажке были установлены счетчики холодной и горячей воды.

Однако исследование привело к поразительным выводам. Сначала мы обратили внимание, что члены данной семьи практически не моют рук: ни после туалета или улицы, ни перед едой или сном. Купаются раз в неделю: реже допускается, чаще – ни в коем случае; в семье почти не стирают одежды и постельного белья, не моют полов. Между тем аденовирусные конъюнктивиты недаром называют одной из «болезней грязных рук» (наряду с дизентерией, гельминтозами, желтухой): «глазная эпидемия» хотя бы получила объяснение. При этом мы не сомневались, что наша героиня-учительница прекрасно осведомлена об элементарной гигиене. Но тогда отчего же развела жуткую антисанитарию?

Впечатления от этой истории трудно сгладить, смягчить, передать эвфемизмами . В Институте психологического здоровья мы вообще не сразу осознали, что сюжет относится к нашей компетенции. В столице одного из регионов России школьная учительница заболела аденовирусным конъюнктивитом – инфекционным поражением глаз. Вскоре от нее по очереди заразились собственные дети: 7-летняя дочка и 4-летний сын. Ну при чем тут психология?



«Жилец редко расходует установленный норматив воды и поэтому платит за неиспользованные кубометры, – безо всяких счетчиков промывали мозги объявления в подъезде. – Только прибор учета точно определяет фактический расход воды в квартире и таким образом делает оплату справедливой».

В итоге жизнь разделилась на «до счетчиков» и «со счетчиками». При всяком открытии крана в головах учительницы и ее матери (тоже, кстати, педагога) включались свои собственные «приборы учета»: вместе с водой из скромного бюджета утекали деньги! И руки тянулись завернуть кран как можно скорее. Такое же отношение прививалось детям:– Сережа, зачем ты спустил воду в унитазе, если ты всего лишь пописал? Вода денег стоит, мы на них лучше игрушку купим!

– Таня, ты почему не закрыла воду, пока намыливалась? Знаешь, сколько мороженого можно купить на деньги за эту воду?

Поначалу обе женщины, мать и дочь, убеждали друг друга, что водой нужно пользоваться точно так, как прежде. Обольстители из фирмы, установившей счетчики, обещали, что «семья из 4-х человек будет экономить около 800 рублей ежемесячно». Этот убойный аргумент и решил дело в пользу счетчиков, за которые наивные учительницы выложили круглую сумму и надеялись быстро ее «отбить». Вдобавок в подсознание юркой ящеркой скользнула надежда на то, что удастся экономить не 800 рублей, а еще больше: главное – пореже пользоваться водой!

Увы, реальная экономия оказалась едва заметна, а по мере того, как подрастали дети, и вовсе устремилась к нулю. Никто ведь не объяснил обеим нашим хозяйкам (преподавательницам гуманитарных, т.е. заведомо вторичных наук), что экономия возможна в новых зданиях, а в старых плата за воду после установки счетчика нередко возрастает.



Однако учительницы решили, что сами виноваты: мол, нерачительно расходуют воду, отчего и не извлекают обещанной выгоды. Да и отступать им было особо некуда: демонтаж счетчиков означал новые траты плюс моральные потери, а кому же охота признавать ошибки? Наоборот! Отныне обе женщины стали агитировать за счетчики своих родных и знакомых по принципу: «Раз мы такие дуры, станьте ими и вы».

Как видит читатель, возникла чисто психологическая проблема, причем очень сложная. Дело в том, что исторически русские ни с чем подобным не сталкивались: психология народа формировалась в условиях неограниченности ресурсов. Соответственно, не существует и никакого ментального противоядия от скрупулезного – на грани психической нормы! – учета природных богатств.

«Малозаселенные земли были покрыты густыми лесами, заключали в себе полноводные реки и гарантировали нелегкую, но сытую жизнь в натопленной избе, – напоминает Виктор Бирюков об эпохе Московского царства. – Ничем подобным не могла побаловать свои народы средневековая Европа, страдавшая от дефицита всего подряд: еды, воды, жилищ, дров, теплой одежды, стройматериалов. В избытке была лишь вездесущая грязь, приводившая к чудовищным эпидемиям, которые обычно затухали на границах Руси» [2].



На нехватку всего и вся Европа ответила созданием гражданского общества – социума тщательно размежевавшихся крохоборов. В нем каждому предоставлена возможность расходовать сверхдорогие ресурсы в строго индивидуальном порядке.

«Одновременно лучшие европейские умы бились над тем, как избавиться от дефицита витальных ресурсов, – продолжает В.С. Бирюков. – Потихоньку прокладывались канализация и водопровод, улицы обзаводились фонарями, в отсутствие лесов поистине на века строились дома – из камня» [3].

Возможно, здесь-то и кроется ответ на вопрос о том, почему Россия столетиями догоняет и никак не догонит Запад. Гражданское общество вынуждено быть экономически эффективным в силу природной скудности своей территории. И вдруг ценности этого общества, включая всевозможные расходомеры, вбрасываются в общество солидарное, русское, выстроенное на натуральных льготах и абсолютно не подготовленное к тотальному крохоборству.

«Льготы натурой – исключительно экономная вещь и потому, что они "таятся в порах производства", – замечает Сергей Кара-Мурза. – Заводы в СССР отапливали дома своих рабочих (и их соседей) отходами технологического тепла, заводские сварщики между делом ремонтировали в этих домах трубы и обустраивали детские площадки. Эти натуральные льготы рабочим выкраивались из лоскутков производственных мощностей. Перевод их на рыночную основу влетает в копеечку…» [4].



Вместе с С.Г. Кара-Мурзой признаем, что у русских (включая, естественно, малороссов и белорусов) отсутствуют «навыки и даже культура накопительства», а для их формирования «должно пройти несколько поколений». Попросту нет никаких подходящих архетипов: «О наличии фондов у нас заботилось государство, община, трудовой коллектив. Какая тупая безответственность – лишить всего этого жителей России» [5].

Героини нашего рассказа, две учительницы, стали жертвами гражданского общества дважды. Во-первых, впитали абсолютно чужеродную, ничем не обоснованную для русского человека жадность к пресной воде. Во-вторых, инфицирование этой идеей осуществлялось при помощи порожденной гражданским обществом рекламной лжи. Примечательно, что в Москве выпускался журнальчик «Индустрия рекламы», который сам себя с циничным восторгом именовал «Индустрией лжи» (издание сие издохло в буре глобального кризиса 2008–10 годов, вызванного неуемными аппетитами гражданского общества).

Скажите на милость, ну для чего русским экономить воду с тем же рвением, что в перенаселенной Западной Европе или в полупустынном Израиле? Этот вопрос так и не постучался в головы зазомбированных рекламой учительниц. Зато в 2010 году им «на подмогу» пришло министерство регионального развития России, вздумавшее загнать «в счетчики» всех жителей благоустроенной (т.е. живущей без колодцев, несельской) части России.



Благодаря активности федерального ведомства, с 2012 года граждане, отказавшиеся установить расходомеры, будут платить за воду гораздо больше прежнего [6]. Тут уж мысли об откатах приходят как-то сами собой: ей-богу, трудно удержаться от подозрений деятелей Минрегиона в лоббизме интересов производителей счетчиков [7].

Вот уже свыше 25 лет кряду гражданское общество своими ложными соблазнами кладет на лопатки солидарное общество исторической Руси. По размашистой душе нашей расползаются черви сомнения: а не лучше ли «осметить» каждый шаг, чтобы потом экономить на каждом глотке? Вот ведь идеальное оружие, на которое у нас не выработан иммунитет! Зачем «им» на Западе пушки, ракеты, танки? К чему стратегические бомбардировщики и БПЛА? Советский Союз сгубила страсть его жителей к американским джинсам и немецким магнитофонам; на очереди – Российская Федерация.



Проводников ложных соблазнов предостаточно и среди полубезумных правозащитников (отрабатывающих западные гранты), и среди доблестных чиновников (благодарных Западу за сохранность своих активов). Хватает и бескорыстных чудаков, которые с самого старта перестройки неистово верят, будто жизнь в Отечестве должна быть обустроена по чужим лекалам.

Перенимая привычки гражданского общества, русские перестают мыться сами, едва ополоскивают фрукты и овощи, толком не смывают бытовую химию с тарелок (в точности как поросята с туманного Альбиона, где посуду моют не в проточной воде, а в раковине с перекрытым сливом). Если дело и дальше так пойдет, «огурцовые» и прочие эпидемии с Запада скоро с легкостью станут преодолевать через наши границы.

Но то ли еще будет! В обозримом будущем людям русской культуры предстоит обзавестись счетчиками на газ, отопление, возможно, и на слив в канализацию. Знатная будет экономия! Только, помоги, Неизреченный, удержаться потом от сыроядения. И хорошо бы еще не околеть ближайшей зимой. Плюс желательно не заплыть, извините, дерьмом.





P.S. Читатель, возможно, поинтересуется: какова судьба семьи двух учительниц? Подобно тому, как мы используем логические «мантры» в борьбе с нервной анорексией, для несчастных женщин также была разработана краткая «магическая формула» [8]. Ее суть сводится к той самой цепочке рассуждений, с которыми вы только что ознакомились выше.



Собственно говоря, идея данной статьи родилась как раз-таки в процессе возвращения наших пациенток в рамки психологической нормы и… физической гигиены. По словам одной из женщин, она словно избавилась от «гирь, которые ощущала из-за болезненной экономии воды». Другая женщина признала, что «теперь чувствует себя помолодевшей на много лет».



Примечания

[1]. Тестирование // Сайт Института психологического здоровья.

[2]. Виктор Бирюков. Станет ли Россия глобальным лидером // КМ.РУ. – 6 августа 2010.

[3]. Там же.

[4]. Сергей Кара-Мурза. Потерянный разум. – М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2005. – С. 392.

[5]. Там же. – С. 391.

[6]. Андрей Володин. Появятся ли к 2012 году приборы учёта потребления тепла и воды в каждом доме? // Городские новости. – 24 июня 2011.

[7]. Екатерина Калышева. Посчитаем литры // Российская бизнес-газета. – 24 августа 2010.

[8]. Александр Черницкий. Против нервной анорексии. Из психотерапевтической практики // Портал Medlinks.ru. – 23 мая 2011.

А. Черницкий



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