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Дни философии в Санкт-Петербурге-2015. «Карл Маркс и будущее философии Санкт-Петербурга и России».

10:38. 30 января 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

Из материалов симпозиума “Карл Маркс и будущее философии Санкт-Петербурга и России”, проходившего 30 октября 2015 года в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге:
00:00:11 – вступительные слова директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета доктора исторических наук Даудова Абдуллы Хамидовича,
00:04:09 – доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов,
00:27:45 – доктор философских наук, профессор Александр Сергеевич Казённов,
00:41:45 – руководитель симпозиума – доктор философских наук, Почётный профессор СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ Владимир Григорьевич Марахов.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Ирбис 30 января 2019 в 12:43 Ссылка Пометить
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    Окуеть! КПСС запрещена на территории РФ, а главный идеолог КПСС живее всех живых! Вот по тому мы так и живёт! Где Ленинградской, Ульяновской и Свердловской областями управляют губернаторы, у которых есть уже и гербы а у многих да же титулы. Да неплохо звучит его сиятельство Абрам Исаакович Трубецкой губернатор Свердловской области и у народа от этой всей дури крыша едет не спеша, тихо шифером шурша!

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