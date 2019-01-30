Дни философии в Санкт-Петербурге-2015. «Карл Маркс и будущее философии Санкт-Петербурга и России».

Из материалов симпозиума “Карл Маркс и будущее философии Санкт-Петербурга и России”, проходившего 30 октября 2015 года в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге:

00:00:11 – вступительные слова директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета доктора исторических наук Даудова Абдуллы Хамидовича,

00:04:09 – доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов,

00:27:45 – доктор философских наук, профессор Александр Сергеевич Казённов,

00:41:45 – руководитель симпозиума – доктор философских наук, Почётный профессор СПбГУ, Заслуженный деятель науки РФ Владимир Григорьевич Марахов.



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Источник: www.youtube.com