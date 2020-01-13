История масонства в России.

Масонство в России — явление общественной жизни России, которое охватывает период истории от начала XVIII века и по наши дни. Русское масонство преследует гуманистические и просветительские цели, больше внимания уделяется этическим вопросам. Фактически оно представляет собой духовное сообщество людей, единых в стремлении способствовать процветанию своего Отечества и просвещённости людей, живущих в нём.

В XVIII веке.

Масонство в России появилось в середине XVIII века. В масонских легендах основателями масонства в России часто называют Петра I и его соратников Франца Лефорта и Патрика Гордона. Эта версия, однако, не имеет документального подтверждения [1].

Первое достоверное известие о появлении первой масонской организации в России относится к 1731 году, когда гроссмейстер Великой ложи Лондона лорд Ловель назначил капитана Джона Филипса провинциальным великим мастером для России [2]. Широкое распространение масонства в России началось с основания нескольких масонских лож генералом русской службы Джеймсом Кейтом в 1740-х годах. В документах Великой ложи Англии указывается, что в 1741 году он был назначен провинциальным великим мастером для России. Первоначально большинство членов русских лож были иностранцами — офицерами на русской службе и купцами, но вскоре стало расти и число масонов русских по рождению. В 1750-х годах в Санкт-Петербурге работала ложа под руководством графа Р.И. Воронцова.

Впервые правительство Российской Империи обратило внимание на франкмасонов в 1747 году. Есть известие о существовании в Санкт-Петербурге ложи «Молчаливость», в Риге — «Северная звезда» в 1750 году. В 1756 году существовала петербургская ложа, где мастером ложи состоял граф Р. И. Воронцов, а членами — преимущественно молодые гвардейские офицеры, многие с значимыми впоследствии для истории именами: князь М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, А.П. Сумароков и другие. Тогда уже франкмасоны были под надзором правительства и «внушали панический страх» обществу. Вместе с тем, по преданию, император Пётр III учредил масонскую ложу в Ораниенбауме и подарил дом Санкт-Петербургской ложе «Постоянство». В 1762 году существовала в Санкт-Петербурге ложа «Счастливого согласия», признанная в 1763 году берлинской Великой национальной материнской ложей «Три глобуса». Во время розыска по делу В.Я. Мировича у его сообщника, поручика Великолуцкого полка Аполлона Ушакова, нашли отрывок масонского катехизиса (первая русская рукопись франкмасонов). В 1766 году существовала в Архангельске ложа «Святой Екатерины». В 1770 году открыта в Санкт-Петербурге великая провинциальная ложа. С этого года появляются систематические записи по истории масонства. По суждению Елагина, франкмасонство в России до 1770 года не носило серьёзного характера:

«обращали внимание на обрядовую сторону, слегка благотворили, занимались пустыми спорами, оканчивавшимися иногда „празднествами Вакха“».

Елагинские масонские ложи.

В 1772 году провинциальным великим мастером становится сановник Иван Перфильевич Елагин, который реорганизовал существовавшие к тому времени в России ложи в единую систему. Кроме самого Елагина в возглавляемую им великую провинциальную ложу в Санкт-Петербурге входили такие известные в то время масоны, как граф Р. И. Воронцов (наместный мастер), генерал-майор А. Л. Щербачев, князь И. В. Несвицкий и другие. Под управлением Великой Ложи, возглавляемой Елагиным, в первой половине 70-х годов XVIII века работало 14 лож:

Ложа «Parfaite Union» (1771 г., мастер John Cayley); Ложа «Девяти Муз» (1772 г., мастер И. П. Елагин); Ложа «Урании» (1773 г., мастер В. И. Лукин), Ложа «Беллоны» (1773 г., мастер И. В. Несвицкий), Ложа «Астреи» (1775 г., мастер Я. Ф. Дубянский), Ложа «Марса» (1774 г., Яссы, мастер П. И. Мелиссино), Ложа «Минервы» (1774 г., Садогура, мастер барон Гартенберг), Ложа «Скромности» (1750г, Санкт-Петербург, с 1774 г в елагинской системе), Ложа «Клио» (1774 г., Москва), Ложа «Талии» (1774 г., Москва-Полоцк), Ложа «Равенства» (1774 г., Москва- Санкт-Петербург), Ложа «Екатерины трёх подпор» (1774 г., Архангельск), Ложа «Эрато» (1774 г., Санкт-Петербург), Ложа под управлением Р. И. Воронцова (Владимир).

Общее число членов елагинских лож составляло приблизительно четыреста человек [3].

Елагин развил активную деятельность как в распространении франкмасонства, так и в его благоустройстве. Вследствие этого система, господствовавшая в ложах от него зависимых, называется «Елагинской». Сначала она была скопирована с английской, а потом к ней примешались влияния других систем, примешалось даже влияние розенкрейцерства, против которого выступал и сам Елагин.

Благодаря исследованиям академиков А.Н. Пыпина и П.П. Пекарского, известны многие подробности работы, осуществлявшейся в Елагинской системе лож, и ее отличий от других систем. Академиком Пекарским были найдены подлинные ритуалы, переведенные Елагиным с актов ложи «Аполлона» (учреждена в 1771 г. П. - Б. Рейхелем в Санкт-Петербурге, первая российская ложа циннендорфской системы). Особенность их, сравнительно со старинными английскими, которые можно найти в книгах «Иоакин и Боаз, или подлинный ключ к двери франкмасонства старого и нового» (1762 год) и «Три сильных удара, или дверь древнейшего франкмасонства, открытая для всех людей», заключается в так называемом «Пути», или «мытарствах» новопоступающего во время приема: допускаются устрашающие эффекты в виде брата в «окровавленной срачице», устремленных против него шпаг, «смешения крови… с кровию братиев наших». Еще больше эффектов показано в церемонии возведения брата в степень мастера, хотя все же эти «прикрасы» проще, чем о том говорится в донесении М.М. Олсуфьева о масонах при императрице Елизавете Петровне. Эти «прикрасы», однако, скоро распространились и в Англии, так что здесь еще нет отличия Елагинской системы от староанглийской. Елагин стремился удержать три первоначальных степени — «ученика, товарища и мастера», и если он и принял впоследствии четыре высших, рыцарских степени, то они не играли большой роли, а были просто почетные [5]. Сам Елагин в § 12 своих «Бесед» относится отрицательно к увеличению числа степеней:

«Не уповайте новых орденских степеней, ниже суетных украшений».

В книге «Обряд принятия в мастера свободные каменщики» помещены установленные Елагиным правила для подготовки новичка к принятию в ложу. Эти правила, в связи с «Уставом, или правилом свободных каменщиков», а также с «Беседами» Елагина, в общих чертах определяют отдельные пункты его системы со стороны содержания.

Первая цель ордена согласно Елагину:

«сохранение и предание потомству некоторого важного таинства от самых древнейших веков и даже от первого человека до нас дошедшего, от которого таинства может быть судьба целого человеческого рода зависит, доколе Бог благоволит ко благу человечества открыть оное всему миру».

Сохранение и передачу этой тайны мы находим и в древнем английском масонстве, например в «Apologie pour l’ordre de F.-M.» (1742 год). Вскоре эту тайну, которая, по объяснению старых масонов, была «тайной братской любви, помощи и верности», стали эксплуатировать в самых разнообразных формах, «от заговора в пользу Стюартов вплоть до дикой алхимии и нелепого колдовства». Несомненно, что и Елагин понимал эту тайну в мистическом духе: он искал «сладкого и драгоценного древа жизни, которого мы с потерянием едема лишены стали».

Если мы обратимся к тем источникам, из которых он черпал свои вдохновение своим идеям, то увидим, что они все весьма загадочные, по-видимому, зачастую все того же розенкрейцерского происхождения.

Согласно исследованиям академика А.Н.Пыпина, у Елагина был наставник в масонской премудрости — некий Эли, «в знании языка еврейского и каббалы превосходный, в теософии, в физике и химии глубокий». Как пишет Пыпин, этот Эли был розенкрейцером; книга его «представляет весьма характерный образчик розенкрейцерского, мнимо глубокого теологического и алхимического вздора». Существует еще известие на страницах дневника некоего немца-розенкрейцера, найденного академиком Пекарским в бумагах Елагина, что Елагин «хотел выучиться от Калиостро делать золото».

Из другого источника [6] мы знаем, что Елагин был близок с Калиостро, и что секретарь его дал Калиостро пощечину, может быть, за обман насчет создания золота. Этим, вероятно, объясняется позднейшая ненависть Елагина к делателям «мечтательного золота». Второй основной пункт Елагинской системы, наиболее ценный для русского общества — необходимость самопознания и нравственного самоусовершенствования и исправления всего человеческого рода.

Елагинская система была чужда политики: об этом говорится в бумагах Елагина, на это Н.И. Новикову указывал П. - Б. Рейхель. Елагину не удалось построить систему, которую можно было бы выставить в противовес тем «вольтерьянским взглядам», против которых боролось масонство. Серьёзные этические, религиозные, отчасти и социальные вопросы оказались не под силу тогдашней научно-критической мысли.

Циннендорфский устав.

В начале 1770-х годов альтернативной Елагинской масонской системе лож стала так называемая «Шведская» или «Циннендорфская система», основанная приехавшим в Россию из Берлина в 1771 году бывшим гофмейстером Браунгшвейгского двора П.-Б. Рейхелем. В 1771—1776 годах Рейхель основал несколько лож:

Ложа «Аполлона» (1771 г., Санкт-Петербург), Ложа «Гарпократа» (1773 г., Санкт-Петербург), Ложа «Аполлона» (1774 г., Рига), Ложа «Изиды» (1774 г., Ревель), Ложа «Горусы» (1774 г., Санкт-Петербург), Ложа «Латоны» (1774 г., Санкт-Петербург), Ложа «Немезиды» (1774 г., Санкт-Петербург), Ложа «Озириса» (1776 г., Санкт-Петербург — Москва).

Елагин и члены его лож относились к новой системе отрицательно и, как видно из протоколов ложи «Урания», сначала не допускали к себе лиц, не отрекшихся от Рейхеля. Однако сохранить чистоту своей первоначальной системы Елагину не удалось: в итоге он начал работать, кроме прежних трех степеней «Иоанновского масонства», еще и в четырех Высших Рыцарских степенях. В 1775 году в ложу «Астрея» Елагинской системы был принят сразу в третью, мастерскую степень Н.И. Новиков. В это время собрания масонские происходили уже публично, не возбуждая подозрений. О характере тогдашнего масонства мы знаем из отзывов Новикова. Он писал, что ложи занимались изучением этики и стремились к самопознанию, сообразно с каждой степенью. Но это Новикова не удовлетворяло, хотя он и занимал высшую степень. Новиков и некоторые другие масоны искали другой системы, более глубокой, что и привело к соединению, против воли Елагина, большинства Елагинских лож с Рейхелевскими. Случилось это в 1776 году, после переговоров между членами Елагинских и Рейхелевских масонских систем. Ложи объединились в единую систему [7] и стали называть себя «Соединённые». 3 сентября 1776 года они признали себя подчиненными Великой ложе Берлина «Минерва».

Кроме прежней Елагинской системы и системы «Соединенных», существовала еще по Рейхелевской системе ложа Розенберга-Чаадаева, а также ложи «Аполлона» (Рига) и «Марса» (Яссы). которые не пожелали войти в елагинско-рейхелевский союз. Союз Елагина с Рейхелем на время оживил петербургских франкмасонов и теснее связал их с Москвой. Впрочем, мир в этом соединенном масонском семействе продолжался недолго. Рейхель, недовольный Елагиным, фактически устранился от участия в орденской работе. Масонский союз во главе с Елагиным проработал до 1784 года, когда, якобы по собственному побуждению своего провинциального гроссмейстера (а фактически, надо полагать, по негласному повелению Екатерины II), и с согласия членов лож, деятельность их была временно приостановлена и возобновилась только в 1786 году, окончательно прекратившись к 1793 году в связи с делом Н.И.Новикова.

Вышедшая в 1775 году книга «О заблуждениях и истине» Луи Клода де Сен-Мартена, имевшего огромное влияние на умы русских масонов того времени, вызвала новое движение среди франкмасонов и стремление завязать более близкие сношения с иностранными ложами. Это произвело раскол в русском франкмасонстве. По совету Рейхеля, многие ложи присоединились, через посредство князя А.Б. Куракина и князя Г.П. Гагарина, к масонству Швеции. Петербургская ложа, где поместным мастером был Н.И. Новиков, и московская ложа князя Η.Η. Трубецкого остались верны Елагину. Таким образом в России стали существовать две системы: Рейхелевско-Елагинская и Шведская (Циннендорфская). В 1777 году во время своего визита в Петербург шведский король Густав III, стоявший вместе со своим братом Карлом Зюдерманландским во главе шведских масонов, посетил собрания русских франкмасонов ложи «Аполлона» и, по слухам, посвятил в масонство великого князя Павла Петровича [8].

В течение этого же времени и последующих лет Луи Клод де Сен-Мартен во время путешествий по Европе приобретает множество последователей и учеников. Во время пребывания в Германии он подружился с Рудольфом Зальцманом, ставшим его помощником. Зальцман представил Сен-Мартена алхимическому «Ордену Неизвестных Философов» («Order des Ubekannte Philosophen»), а также представил его Русскому императорскому двору в 1790 году. Там Сен-Мартен познакомился со многими знатными представителями царской семьи и приобрел большое количество учеников. Среди российских друзей Сен-Мартена были князь А.Б. Куракин, князь А.М. Голицын и Н.И. Новиков. Позднее Новиков включит в российское отделение ордена «Злато-Розового Креста», который будет возглавлять, учение Устава Рыцарей-Масонов Избранных Коэнов Вселенной, которое Сен-Мартен при посвящении передал А.Б. Куракину.

В 1778 году московская ложа князя Η.Η. Трубецкого присоединилась к Шведской системе. К ней примкнул и Н.И. Новиков, а его петербургская ложа в 1779 году закрылась, и он сам переехал в Москву. Этим закончилось господство Елагинской системы.

Новиков и масонство в Москве.

Новый этап в развитии русского масонства связан с Москвой, куда сместился центр его деятельности, и с именем Николая Ивановича Новикова, развернувшего в ней по переезде из Санкт-Петербурга широкую масонскую деятельность.

В то время в истории московского масонства играют главную роль две ярких личности — сам Новиков и Иоганн-Георг Шварц [9]. Они оба, особенно Шварц, способствовали тому, что масонство получило определенную структуризацию. Они же широко развили просветительскую сторону масонства. Шварц содействовал Новикову во всех его предприятиях, давал советы, указывал книги для перевода, работал в университете и гимназии, задумал общество для распространения в России просвещения, которое и возникло официально в 1781 году под названием «Дружеского ученого общества»[10]. В Москве, кроме ложи князя Η.Η. Трубецкого, существовала также ложа П.А. Татищева «Трёх римлян», которая влачила жалкое существование. В 1780 году была открыта, по настоянию Новикова, тайная сиентифическая ложа «Гармония», из 9 членов — братьев внутреннего ордена, жаждавших истинного масонства и не сочувствовавших партийности. В 1781 году, по предложению Шварца, руководители существовавших лож, не изменяя их организации, соединились в новой ложе «Гармония». Тогда же решено было отправить Шварца в Берлин для устройства масонских дел, так как Швеция вызывала общее недовольство. Результат поездки был следующий: русское франкмасонство признано было независимым от Швеции и получило организацию «теоретического градуса», по которому братья могли получать новые познания, а также обещание содействия для устройства из России самостоятельной «провинции» и приглашение на Вильгельмсбадский конвент в июле 1782 года. Все это было санкционировано великим мастером шотландских лож в Германии герцогом Фердинандом Брауншвейгским. Система осталась старая, не любимая Новиковым – Строгое соблюдение. Шварц был объявлен кем-то вроде диктатора, в качестве «единственного верховного предстоятеля теоретической степени соломоновых наук в России», с правом передачи этой степени другим, в том числе и Новикову, но со строгим отбором. Кроме того, Шварц, сдружившийся с И.К. фон Вёльнером, привез от него «Познания розенкрейцерства» и право основать из избранных орден «Злато-розового креста».

16 июля 1782 года собрался Вильгельмсбадский конвент под председательством герцога Фердинанда Брауншвейгского. На съезде присутствовали представители масонских лож Франции, верхней и нижней Германии, Австрии и Италии. Россия также имела представительство. На конвенте Россия, «во внимание к её обширному пространству и к большому числу лож, ревностно в ней работавших», была признана за восьмую провинцию ордена».[11]. По решению конвента, русское масонство организовалось следующим образом:

В капитуле:

провинциальный великий мастер — вакансия (по всей вероятности, оставлена для великого князя Павла Петровича);

Приор — П. А. Татищев;

Декан — князь Ю.Н. Трубецкой;

Генеральный визитатор — князь Н. Н. Трубецкой;

Казначей — Н. И. Новиков;

Канцлер — И.-Г. Шварц;

Генеральный прокуратор — князь А. А. Черкасский;

члены ордена.

В Директории для ведения текущих дел:

президент — Н. И. Новиков;

члены Директории — В. В. Чулков, И. П. Тургенев, Я. Шнейдер, Ф. П. Ключарев и Г. П. Крупенников.

Две ложи были признаны высшими материнскими ложами. Мастерами в степени теоретического градуса Соломоновых наук были в ложе «Коронованного знамени» — П. А. Татищев, в ложе «Латоны» — князь Н. Н. Трубецкой. Петербургские ложи в общение с Москвой не вступали и заметно уступали в численности. В 1782 году под начальством И.Шварца был учрежден орден «Злато-розового креста», членами которого стали Н. И. Новиков, князья Н.Н. и Ю.Н. Трубецкие, А.М. Кутузов, И.В. Лопухин, И.П. Тургенев, М.Д. Чулков, М.М. Херасков. Началась серьёзная масонская работа, как в общих ложах, так и в ордене «Злато-Розового креста», в котором были пока только низшие степени, члены занимались «познанием Бога через познание натуры и себя самого по стопам христианского нравоучения». В 1783 году в степень ложи-матери была возведена ложа «Озириса», с князем Н. Н. Трубецким во главе; место его в «Латоне» занял Н. И. Новиков. Вскоре появилась четвертая ложа-мать, «Сфинкс» во главе с Г.П. Гагариным, которая порвала сношения со Швецией и присоединилась к Новикову и Шварцу. Всех лож, объединившихся вокруг четырех материнских, насчитывалось в Москве до 20. Тогда же через А.А. Ржевского начались переговоры с ложами Петербурга, результатом чего явилось учреждение в Петербурге ложи-матери; но к объединению это не привело, а дело ограничилось только формальными отношениями.

В 1783 году по именным прошениям московских масонов состоялся прием их в состав главного розенкрейцерского братства. Одновременно с этим прекратились — по примеру берлинской ложи «Трех глобусов», где главой был И.К. фон Вёльнер, — связи с герцогом Брауншвейгским. Московские братья перестали интересоваться обрядовой стороной и занялись теоретическими вопросами. 1783 год является годом расцвета собственно масонской и общественной работы московского франкмасонства, объединившегося вокруг Московского университета В этом году при Дружеском ученом обществе, созданном Шварцем в 1779 г., возникли типографии: две гласные и одна «тайная», предназначенная для издания специальной розенкрейцерской литературы.

В 1784 году скончался «живой пример и вождь на пути нравственного усовершенствования» — И.-Г. Шварц. Со смертью последнего не стало руководителя российских розенкрейцеров. И.Х.А. Теден, руководитель берлинского розенкрейцерского масонства, посоветовал учредить вместо одного руководителя директорию из Татищева, Новикова и Н. Н. Трубецкого, а затем избрать двух надзирателей, одного для русских, другого для иностранцев. В 1784 году директория была учреждена и были выбраны два надзирателя: Лопухин и, по настоянию Тедена, бывший член берлинской ложи «Трех глобусов» барон Г.Я. Шредер, направленный Вёльнером из Пруссии для руководства директорией и занявший место Шварца. Уже с 1783 года главы франкмасонов мало занимались общим масонством и всецело предались розенкрейцерству. Через Шредера московские масоны получили из Берлина иероглифические знаки, аллегорическую азбуку, по которой упражнялись в отыскивании таинств высших степеней, формы присяги, «мистическую таблицу» и т. д.

Всего под управлением Москвы в период с 1782 по 1786 годы насчитывалось 19 лож. Больше всего – тринадцать – их было в Москве, по одной - в Орле, Могилеве, Кременчуге, Казани, Вологде и Харькове. В 1784 году из «Дружеского общества» выделилась «Типографическая компания», исключительно для печатания книг, из 14 членов, в том числе 12 франкмасонов. Вдохновителем этой компании был Н. И. Новиков. Дружеское общество и Типографическая компания выпустили множество книг, частью общего содержания, частью специально масонских. В том же году, по требованию комиссии народных училищ в Петербурге, были уничтожены некоторые учебники и запрещено печатание «Истории ордена иезуитов». В 1785 году к франкмасонству присоединились Карамзин и некоторые другие замечательные личности.

Усиление прусского, как и ранее шведского, влияния в русском масонстве вызвало сильную обеспокоенность императрицы, относившейся к нему с недоверием. Екатерина II предписала произвести обыск в книжной лавке Новикова и поручила митрополиту Московскому и Калужскому Платону испытать Новикова в Законе Божием и осмотреть изданные им книги. Новикова митрополит признал верным правилам церкви, но четыреста шестьдесят одно сочинение было изъято.

В 1786 году типографиям Новикова было почти полностью запрещено издательство и продажа книг «до святости относящиеся», а было почти отнято от франкмасонов школьное и больничное дело. Из четыреста шестидесяти одного подозрительных сочинений, шесть специализированно-масонских — «Апология, или защищёние, В. К.» (вольных каменщиков), были уничтожены, а шестнадцать запрещено перепечатывать и продавать; франкмасонам было сделано строгое внушение относительно издания книг. Книги франкмасонов были признаны, вопреки мнению митрополита Платона, более вредными, чем книги французских энциклопедистов в общем, и Энциклопедия Дидро и Д’ Аламбера, в частности. Н. И. Новиков продолжал, однако, издавать книги франкмасонов. Между тем, король прусский Фридрих-Вильгельм II, ревностный масон и враг России, сделал Вёльнера своим советником; следовательно, русские франкмасоны оказались подчиненными советнику враждебной державы.

К 1787 году выяснилось, что к роли своей Шредер подготовлен плохо, и поссорившись с другими руководителями московского масонства, он был отозван в Берлин и навсегда покинул Россию. По делам ордена поехал туда и А.М. Кутузов, рассматривавшийся московскими розенкрейцерами в качестве приемника и помощника исполнявшего на тот момент обязанности наместного мастера Провинциальной ложи князя Н.Н. Трубецкого. В штаб-квартире ордена в Берлине Кутузов должен был научиться «делать золото и искать философский камень».

В этом же году особенно ярко проявилась филантропическая деятельность франкмасонов, помогавших голодавшему вследствие неурожая народу. К 1787 году относится начало попыток сближения между франкмасонами московскими и великим князем Павлом Петровичем. В том же году было запрещено печатать духовные книги иначе, как в духовных типографиях, что связывало руки компанейской типографии. Розенкрейцеры, предавшись работам четвертой, высшей, степени «Теоретического градуса», мало заботились о поддержании лож общемасонских, вследствие чего к 1789 году закрылись две ложи-матери, Татищевская и Гагаринская, а также собрания лож Иоанновских трех низших степеней и некоторые ложи в провинциях. Таким образом франкмасонство все больше концентрировалось в розенкрейцерстве. С приездом в Москву главнокомандующего князя Прозоровского деятельность франкмасонов стала окончательно подавляться, а сами они состояли под строгим надзором.

Запрет Екатерина II продлить аренду Новиковым типографии у Московского университета, срок контракта на которую истек в 1789 году, нанес сильный удар по Типографической компании. С этого момента ее финансовое положение в условиях издательской политики Новикова, не приносившей прибыли, стало катастрофически ухудшаться, и в ноябре 1791 года Типографическая компания вынуждена была прекратить свое существование.

В 1792 году властями были опечатаны книги Новикова, из которых двадцать наименований продавались вопреки запрещению, а восемнадцать были изданы вовсе без разрешения. В это же время арестован был и сам Новиков. Заточение его в Шлиссельбурге продолжалось вплоть до кончины Екатерины II в 1796 году. Причина тяжкого приговора о заключении на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, постигшего Новикова, до сих пор неясна: ее видят в попытках вовлечь в деятельность розенкрейцеров великого князя Павла Петровича, что крайне неприязненно было воспринято императрицей. Это тем вероятнее, что приговор в отношении остальных арестованных франкмасонов, называемых иначе мартинистами, был довольно снисходителен: князь Трубецкой и Тургенев были высланы в дальние их деревни, с запрещением выезда, а Лопухину и вовсе разрешено было остаться в Москве. Прочие розенкрейцеры были только «потревожены». Проживавшим за границей за счёт франкмасонов студентам Невзорову и Колокольникову грозила ссылка в Сибирь, но по болезни они попали в больницу, где Колокольников умер, а Невзоров был помещён в дом умалишенных. Книгопродавцы, имевшие у себя на продаже запрещенные книги, были помилованы. С арестом Новикова деятельность московских розенкрейцеров фактически прекратилась.

В целом, императрицей Екатериной II были предприняты обыкновенные для всякой власти действия по ликвидации идеологической конкуренции и усиления революционности общества (по ее выражению – «разврата»). Вместе с тем, она неоднократно высказывалась относительно того, что, по ее мнению, франкмасонами и мартинистами декларировался «ложный пафос» и «нарочитая духовность». Причем, в первую очередь это относилось именно к Новикову, что очевидно и определило меру его наказания.

В царствование Императора Павла I франкмасоны отчасти оправились от удара, нанесенного им императрицей Екатериной II, что, впрочем, не свидетельствует о симпатиях к ним императора, но было проделано демонстративно, в пику правлению его матери. Павел I приказал освободить Н. И. Новикова из заточения, снял надзор с Лопухина, разрешил свободное проживание повсюду Татищеву и Трубецкому, велел освободить Невзорова и послать его к Лопухину в Москву, наградил многих франкмасонов, ненадолго приблизил к себе Новикова и Лопухина, но возобновить орден вольных каменщиков не разрешил. Только в царствование императора Александра I начинается некоторое оживление масонства, во главе которого стояли сначала Лопухин с Ковальковым и Невзоровым, а затем Α.Ф. Лабзин [12].

В XIX веке.

Великая ложа Астрея.

Письмом от 30 сентября 1815 года все Великие ложи Европы были уведомлены о образование на Востоке Санкт-Петербурга «Великой ложи Астрея». Была она образована по примеру Великой ложи Англии, и также выступили её учредителями четыре ложи: «Петра к порядку» и «Палестина» (обе – Санкт-Петербург), «Изида» (Ревель) и «Нептун к Надежде» (Кронштадт). Великим мастером Великой ложи Астрея стал граф В. В. Мусин-Пушкин [13][14].

В 1817 году в европейские великие ложи был разослано второе письмо — Свод законов. Цель союза лож, входивших в состав Великой ложи «Астрея», была сформулирована в учредительных документах следующим образом:

«усовершенствование благополучия человеков исправлением нравственности, распространением добродетели, благочестия и неколебимой верности государю и отечеству и строгим исполнением существующих в государстве законов…Эта новая Великая Ложа приняла представительную форму правления и отмела у себя все высшие степени, так что в состав её вошли только представители её четырёх иоанновских лож.»

Для своих работ «Астрея» избрала Шведскую систему, приняв за правило, когда каждая из лож в праве была выбирать себе любую из существующих на тот момент в Европе масонских систем [13]. С целью более эффективного привлечения на свою сторону братьев-масонов из других лож, «Астрея» гарантировала им право свободного избрания своих должностных лиц и свободное распоряжение ими своими финансами. Всякие поборы с мастерских, которые практиковались прежде, были отменены, за исключением сборов на благотворительные нужды [14]. Система, к которой обратился в поисках истинного масонства идеолог создания этого союза Е.Е. Эллизен, была так называемая Шрёдерова система, названная так в честь известного реформатора масонства — Ф.-Л. Шрёдера, актёра и писателя, яростно восстававшего против мистики и высших градусов [14].

Организационная структура, порядок и характер работ нового союза подробнейшим образом были регламентированы в «Уложении Великой ложи Астрея». Первые 16 пунктов его были приняты братьями 13 августа 1815 года. Работа над Уложением продолжилась и после его принятия. 20 августа того же года к документу прибавилось ещё 156 параграфов. 20 января 1816 года число параграфов увеличилось до 389. В результате число параграфов «Уложения» составило 561. Характерно, что «Уложение Великой ложи Астрея» было рассчитано всего на 6 лет. Это означало, что братья отнюдь не намеревались останавливать свою законотворческую реформаторскую деятельность. Е.А. Кушелев в связи с этим писал:

«Потом ещё сочинили под названием „Прибавление к книге законов“, присовокупляя к сему последнему ещё и разные дополнения. Что утвердили подписанием: первое дополнение — 14 октября 1816 года, второе дополнение — 14 апреля, третье — 21 апреля 1817 года и, наконец, четвёртое — 24 марта 1818 года».

Таким образом, руководители «Астреи» демонстрировали братьям свою приверженность курсу реформ в возглавляемом ими масонском сообществе [13].

Проводимые реформы привели к отпадению от Великой провинциальной ложи и переход в союз Великой ложи «Астрея» лож «Пламенеющая звезда» и «Соединённых друзей». Особенно влиятельной среди них была последняя, среди членов которой в 1816 году значились имена гвардейских офицеров Грибоедова, Чаадаева, Норова, Бенкендорфа, Пестеля и ряда других [13].

Прекращение деятельности Великой ложи Астрея.

1 августа 1822 года последовал высочайший рескрипт Александра I на имя управляющего министерством внутренних дел графа В. П. Кочубея «О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ»: «Все тайные общества под какими бы они наименованиями не существовали, как то: масонские ложи или другими — закрыть и учреждения их впредь не дозволять» [14][15].

Союз Великой ложи «Астрея» насчитывал к моменту закрытия в своих рядах 1404 брата, которые были объединены в 19 лож. Соперница ложи «Астрея» — Великая провинциальная ложа насчитывала всего 7 лож и 230 братьев [13].

11 августа 1822 года В. В. Мусин-Пушкин известил петербургского военного генерал-губернатора, что Великая ложа «Астрея» и восемь зависящих от неё в Петербурге масонских лож отныне закрыты[16].

Столь нешуточное неодобрение центральной властью деятельности масонов повлекло радикальную утерю масонскими ложами позиций в среде служилой аристократии. Романтически-наивное увлечение таинственными и малопонятными обрядами перешло из плоскости культурных предпочтений в категории взаимоотношений человека и государства. Возможно, к значению масонских тайных клятв отнеслись серьёзнее, чем они того заслуживали. Но после указа 1822 года они начинали естественно ассоциироваться с клятвами чуждыми верности престолу и православию. Вопрос непричастности к масонским тайнам и масонским клятвам открыто становился предметом утверждения лояльности к государственному суверенитету [17].

В XIX веке масоны тайно действовали еще долгое время, особенно в провинции, где они приносили некоторую пользу (если говорить о культурном аспекте их деятельности), содействуя просвещению и облагораживая нравы, но легально и открыто смогли возобновить свою деятельность только в начале XХ века с разрешения императора Николая II.

В 1800—1861 годах в России членами масонских лож были 5590 человек [4].

В начале ХХ века.

Первые ложи в России, после их запрета в 1822 году, вновь начинают появляться в начале XX века, при императоре Николае II в 1905 году под эгидой Великого востока Франции. Они получают весьма широкое распространение в стране на тот исторический период. В это время ложи Великого востока Франции относятся к так называемому либеральному масонству. В 1910 году от лож Великого востока Франции (ВВФ) начинают учреждаться ложи, которые вскоре составили основу новой организации, именуемой Великий восток народов России [18][19].

Великий восток народов России (ВВНР) был создан на учредительном съезде в Москве летом 1912 года. Характерным отличием лож ВВНР от лож ВВФ являлась отмена ряда обязательных пунктов в работе масонских лож. Такими пунктами стали: упразднение степени подмастерья, упрощение ритуалов, написание политических программ вместо зодческих работ, обсуждение политических вопросов на собраниях, работа не ради Прогресса, а политическая активность в Государственной Думе [14][16]. Ложи ВВНР, носившие название «масонские», таковыми не признавались братьями из ВВФ и других масонских лож, а считались политическими клубами. Это привело в будущем часть бывших членов ВВНР, когда после Октябрьской революции 1917 года они покинули Россию, к прохождению ими заново ритуала масонского посвящения [14][16].

Руководящей структурой ВВНР организации был Верховный совет, во главе которого стоял Генеральный секретарь. Первым секретарем Верховного совета ВВНР был Н. В. Некрасов, после с 1913 по 1914 годы А. М. Колюбакин, левый кадет, далее на пост руководителя организации вернулся Н. В. Некрасов, а начиная с Конвента 1916 года — эсер А. Ф. Керенский. После того, как А. Ф. Керенский стал во главе правительства России в июле 1917 года, пост руководителя ВВНР перешел управляющему делами Временного правительства меньшевику А. Я. Гальперну.

ВВНР объединял несколько десятков лож, приблизительно по 10-15 человек каждая. Ложи создавались по территориальному принципу. В ВВНР было несколько специальных лож — «Военная», «Литературная», и «Думская ложа „Роза“». Общее число членов лож ВВНР было в пределах нескольких сотен человек. ВВНР прекратил работу после революции 1917 года.

В конце ХХ века.

Георгий Дергачёв — Первый великий мастер (1995—2002) Великой ложи России (ВЛР).

Первые работы ложи «Гармония» № 698 Великой национальной ложи Франции (ВНЛФ) состоялись в Москве 7 сентября 1992 года.

В 1990 году, с посвящения Георгия Дергачёва — первого масона в новейшей истории, началось возрождение масонства в России. 28 апреля 1991 года, в Москве, под эгидой Великого востока Франции была открыта первая масонская ложа. Всего было открыто, с 1991 по 1997 год, 6 лож Великого востока Франции: «Северная звезда», «Свободная Россия», «Девять муз», «Северные братья», «Полярная звезда» и «Москва». С 1991 по 1993 год Великая ложа Франции также открывает свои ложи. Ею были открыты 3 ложи: «Николай Новиков», «Сфинкс» и «Лютеция».

После перехода в Великую национальную ложу Франции Георгия Дергачёва и части масонов ложи «Северная звезда», в 1992 году Великая национальная ложа Франции начинает открывать свои ложи. В 1992-1993 годах она открыла 4 ложи: «Гармония», «Лотос», «Новая Астрея», «Гамаюн» [20][21].

После учреждения в 1995 году Великой ложи России отток масонов из лож Великого востока Франции и Великой ложи Франции усиливается, что приводит к закрытию почти всех их лож на территории России.

6 июля 1996 года десять русских масонов Великой ложи России, посвящённых М. В. Гардером в высший, 33 градус Древнего и принятого шотландского устава, учредили Верховный совет России Древнего и принятого шотландского устава. В дальнейшем были учреждены все организационные структуры необходимые для полноценной работы Верховного совета [22].

В 1996 году декретом великого мастера Великого востока Франции были закрыты все ложи Великого востока Франции на территории России. Ложа «Полярная звезда» Великого востока Франции в полном составе перешла в Великую ложу России [21]. До 1998 года также были закрыты ложи Великой ложи Франции «Лютеция» и «Сфинкс». Ложа «Николай Новиков» продолжала свои работы под юрисдикцией Великой ложи Франции.

В 1997 году Великий восток Франции разрешил открыть новую ложу в России, ею стала ложа «Москва». В 1998 году было дано разрешение от Великого востока Франции на возобновление работ ложи «Северная звезда».

С 1995 по 1999 годы Великая ложа России открыла 7 новых лож: «Аврора» № 5 (Москва, 1996 г.), «Полярная звезда» № 6 (Архангельск, перешла в полном составе из Великого востока Франции в 1997 г.), «Юпитер» № 7 (Москва, 1997 г.), «Четверо коронованных» № 8 (Москва, 1998 г.), «Северное сияние» № 9 (Москва, 1998 г.), «Братская любовь» № 10 (Москва, 1998 г.), «Александр Сергеевич Пушкин» № 11 (Москва, 1999 г.).

В конце 1999 года в России было 12 лож Великой ложи России, 2 ложи Великого востока Франции и 1 ложа Великой ложи Франции [23].

В XXI веке.

С 2000 года Великая ложа России активно продолжила открывать новые ложи в разных городах России и за её пределами. Всего было открыто в период до 2015 года 42 ложи.

В 2000 году во Владивостоке Великой ложей России была открыта ложа «Тихоокеанское побережье» № 12.

В 2001 году Великой ложей России были открыты ложи: «Фёдор Волков» № 14 (Ярославль), «Орион» № 15 (Москва), «Феникс» № 16 (Москва), «Изида и Озирис» № 17 и «Сер» № 18 (Москва).

В марте 2001 года из Великой ложи России вышло около 100 человек. Как утверждалось вышедшими, причиной выхода стало «несогласие братьев с внутренней политикой проводимой тогдашним руководством Великой ложей России» [24]. Из трёхтомника «История русского масонства в XX веке»[20]историка масонства А. И. Серкова следует, что во время раскола ушли члены следующих лож: «Гармония», «Лотос», «Астрея», «Юпитер», «Орион»[18][25][26].

16 апреля 2001 года вышедшие провели свою первую ассамблею, после которой было объявлено о появлении «Русской регулярной великой ложи» (РРВЛ) [27]. Согласно материалам словаря «Масоны», историка масонства С. П. Карпачёва [11][21], РРВЛ стала добиваться признания Объединённой великой ложи Англии и регулярных великих лож [26], и добивалась его вплоть до июня 2007 года. РРВЛ не признала ни одна великая ложа в мире [18][28][29].

В 2002 году Великой ложей России были открыты ложи: «Северные братья» № 19 (Мурманск), «Доблесть» № 20 (Москва), «Созвездие» № 21 (Москва), «Под тремя коронами» № 22 (Калининград) и «Альфа и Омега» № 23 (Новосибирск).

В 2003 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Дружба» № 24.

В 2004 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Белый рыцарь» № 25.

В 2005 году Великой ложей России в Москве была открыта путешествующая ложа «Треугольник Хирама» № 26, которая учреждалась как международная.

В 2006 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Цитадель» № 27.

В 2006 году ложа «Северная звезда» в связи с малочисленностью прекратила свои работы, а оставшиеся члены ложи перешли в ложу «Москва» Великого востока Франции.

В 2006 году Великой ложей России в Воронеже была открыта ложа «Святой Грааль» № 28, которая начала проводить свои работы по ритуалу Циннендорфа.

После того как в мае-июне 2007 года члены РРВЛ пытались перейти в Великую ложу России и принять участие в выборах нового великого мастера, в Великой ложе России произошёл раскол[20][30][31]. Иностранные наблюдатели от великих лож, признающих Великую ложу России, не допустили к участию в ассамблее членов РРВЛ, которые попытались принять участие в голосовании на выборах великого мастера Великой ложи России. По итогам голосования Великим мастером был избран А.В. Богданов, что и было подтверждено наблюдателями [13]. Итогом избрания Богданова новым великим мастером стал уход 30 членов лож «Гармония», «Лотос», «Феникс» и «А. С. Пушкин» из Великой ложи России и объединение с членами РРВЛ. Новое объединение решило использовать название Великая ложа России, только добавила к нему уточнение «руководимая великим мастером А. С.»

Поскольку новому объединению отказали в признании все регулярные великие ложи [32], то в июне 2008 года некоторыми членами объединения, было принято решение установить отношения с Великой ложей Франции.

История окончательного оформления и появления Объединенной Великой ложи России (ОВЛР) в её нынешнем качестве описывается историком масонства А.И. Серковым так: 11 октября 2008 года, на своей торжественной ассамблее, под патронажем Великой ложи Франции была учреждена Объединённая великая ложа России. Объединённой великой ложе России был выдан патент Великой ложи Франции на право проведения работ по ДПШУ. В Объединённую великую ложу России вошли при учреждении 11 лож [20][27][33].

В 2008 году Великой ложей России в Сочи была открыта ложа «Акация» № 29, а в Магнитогорске ложа «Форпост» № 30.

В 2009 году Великой ложей России в Екатеринбурге была открыта ложа «Каменный пояс» № 31, а в Москве ложа «Франция» № 32, которая стала проводить свои работы по Французскому обряду.

В январе 2009 года в состав ОВЛР вошли две харьковские ложи — «Геометрия» и «Феникс Украины».

В 2010 году Великой ложей России были открыты ещё две ложи, которые стали проводить свои работы по Французскому обряду: ложа «Муз» № 33 (Санкт-Петербург) и франкофонная ложа «Совершенное согласие» № 34 (Москва).

В 2011 году Великой ложей России были открыты ложи: «Дельта» № 35 (Краснодар), «Фёдор Ушаков» № 36 (Саранск), «Клио» № 37 (Москва).

В 2012 году Великой ложей России была открыта ложа «Два орла» № 38 (Минск).

Летом 2012 года часть членов ложи «Астрея» приняли решение о выходе из ОВЛР. 8 июня 2013 года в Санкт-Петербурге прошла инсталляция ложи «Астрея» в ассоциации Великого востока Франции. Ложе был присвоен № 6032 и был выдан патент ВВФ на право проведения работ в этой ассоциации. Оставшиеся 5 членов ложи «Астрея» ОВЛР хоть и заявили о своём желании сохранить ложу с одноимённым названием, но так и не смогли это сделать, согласно Генерального регламента ОВЛР.

В 2013 году Великой ложей России были открыты ложи: «Святой Давид — Строитель» № 39 (Тбилиси), «Леон Великий» № 40 (Сухуми), «Святая Тамара» № 41 (Тбилиси), «Арарагат» № 42 (Москва, Ритуал Эмулейшн), «Павел Павлович Демидов» № 43 (Екатеринбург) и «Золотой ключ» № 44 (Пермь).

В сентябре 2013 года Масонским смешанным международным орденом «Право человека» в Москве была учреждена смешанная ложа «Новый свет» № 1989[34].

В 2014 году Великой ложей России были открыты ложи: «Александр Сергеевич Грибоедов» № 45 (Санкт-Петербург), «Череп и крест» № 46 (Нижний Новгород) и «Братская цепь» № 47 (Челябинск).

В 2015 году Великой ложей России были открыты ложи: «Георгий V Блистательный» № 48 (Тбилиси), «Джузеппе Гарибальди» № 49 (Москва, Восточный обряд), «Шипка» № 50 (Москва) и «Алихан Бокейханов» № 51 (Алма-Ата)[35].

По разным причинам были приостановлены работы в следующих ложах Великой ложей России: «Тихоокеанское побережье» № 12, «Фёдор Волков» № 14, «Изида и Озирис» № 17, «Северные братья» № 19, «Доблесть» № 20, «Созвездие» № 21, «Под тремя коронами» № 22, «Треугольник Хирама» № 26, «Святой Грааль» № 28[21].

От Великой ложей России отошли ложи перешедшие к другим великим ложам при их создании: «Сер» № 18 (к Великой ложе Армении), «Дружба» № 24 (к Великой национальной ложе Азербайджана)[20][21], «Святой Давид — Строитель» № 39, «Святая Тамара» № 41, «Георгий V Блистательный» № 48 (к Великой ложе Грузии)[18], «Алихан Бокейханов» № 51, «Свет Востока» № 52 и «United Nomadic Brothers» № 55 (к Великой ложе Казахстана)[36].

Масонские организации в современной России.

По состоянию на 2019 год в России представлены следующие масонские организации:

Великая ложа России — около 1000 членов в 36 ложах [37] ;

; Верховный совет России Древнего и принятого шотландского устава — около 200 членов (связан с Великой ложей России);

Державное российское святилище Древнего и изначального устава Мемфиса-Мицраима — около 50 членов (связан с Великой ложей России);

Всеобщий великий капитул Французского устава — около 50 членов (связан с Великой ложей России);

Капитул королевской арки «St. Cecilia» № 6190 — около 40 членов (связан с Великой ложей России);

Объединённая великая ложа России — около 200 членов в 7 ложах;

Великий восток Франции — около 30 членов в 2 ложах;

Великая ложа Франции — около 20 членов в 1 ложе;

Великая женская ложа Франции — около 25 сестёр в 1 ложе [18] ;

; Le Droit Humain — около 9 членов в 1 ложе [38] .

Источник: https://russianmasonry.ru/blogs/history/glor-history