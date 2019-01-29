Новости Украины и Новороссии 29 января 2019

Взрыв прогремел на заводе под Днепропетровском, пострадавшие в тяжёлом состоянии (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на вторник, 29 января, в г. Днепродзержинске (декоммунизирован в Каменское) Днепропетровской области произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе. Как уточнили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума в 3-этажном здании смолоперерабатывающего цеха прогремел в 3:30 по местному времени (4:30 мск). Пострадали пять человек: они экстренно госпитализированы с ожогами, их состояние медики оценивают как тяжёлое. Пожар на месте ЧП был ликвидирован в течение 40 минут. Взрывом и последующим горением повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается. Читайте также: «Майданутый алкаш», обливший краской памятник «Вежливым людям» в Крыму, оказался киевлянином

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Украина заходит на Азов с воздуха, отрабатывая новую провокацию

Фото: Zuma/ ТАСС

Украинская авиация провела учения над Азовским морем, о чем сообщила пресс-служба министерства обороны страны. На сайте ведомства сказано, что летчики «отрабатывали воздушную поддержку патрульных кораблей Военно-морских силы Украины и Государственной пограничной службы». В ходе учений военнослужащие готовились к совместному наведению вооружения на корабли условного противника.

«Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время», — говорится в сообщении. По итогам учений летчиков, моряков и военнослужащих пограничной охраны признали «готовыми к выполнению задач по назначению».

Украина уже не в первый раз отрабатывает авиационные маневры над Азовским морем. Так, с 8 по 19 октября на Украине прошли международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО. В ходе учений разбились два самолета Су-27 украинских военно-воздушных сил, их экипажи погибли. Позднее выяснилось, что одна из «сушек» была поставлена на хранение в связи с выработкой ресурса, однако в 2014 году ее расконсервировали и снова вернули в строй, даже не проведя капремонт.

Однако эти учения проходили до инцидента в Азовском море 25 ноября, когда российские пограничники задержали три украинских судна, нарушивших государственную границу РФ и не реагировавших на требования остановиться. Теперь же, в свете этого события, учения Украины выглядят более тревожно.

Кроме того, учения совпали по времени с заходом в Черное море американского эсминца «Дональд Кук» и большого десантного корабля «Форт Макгенри», который появился в акватории еще раньше. В Киеве, разумеется, назвали это знаком поддержки со стороны США, так как для России присутствие таких кораблей в акватории Черного моря якобы имеет «дестабилизирующее значение».

Возможно, своими учениями Киев решил снова привлечь внимание Запада к ситуации, о которой стали забывать. Тем более что ожидаемого эффекта она не принесла — реакция Европы была довольно сдержанной, и, несмотря на требования об освобождении моряков, новых санкций в адрес России, о которых мечтали в Киеве, не последовало. Даже военное положение Петру Порошенко пришлось свернуть всего через месяц, видимо, не без вразумления со стороны «старших товарищей».

В последний раз об украинских моряках вспоминали в ПАСЕ 24 января. Комитет по политическим вопросам и демократии призвал Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, поскольку они попадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. В России на это логично ответили, что никакими военнопленными экипажи судов не являются, а являются они нарушителями государственной границы Российской Федерации и ее Уголовного кодекса, и решать их судьбу может только суд в соответствии с российским законодательством.

Стоит отметить, что в отличие от резолюции Европарламента, принятой ранее, в документе ПАСЕ нет оценки инцидента как российской агрессии и призыва к санкциям в отношении российских судов, приписанных к азовским портам.

Вопрос в том, может ли Киев пойти на новую провокацию, чтобы снова разогреть ситуацию или предпочтет не играть с огнем. Военный аналитик Иван Коновалов считает, что США вряд ли дадут добро на новую операцию перед выборами президента, которые намечены на 18 марта.

— Есть несколько факторов, которые вызвали эти учения. Первый — это остаточные явления после ноябрьской провокации, информационный шлейф которой постепенно сошел на нет. Запад так ничего и не сделал, что было очевидным. И не потому, что он не хотел ничего предпринять. Просто ситуация была настолько откровенной, украинская сторона действовала так провокационно, что при всех западных криках в защиту Украины поддерживать подобные вещи действиями — значило бы выступить против всех тех ценностей, которые они же провозглашают.

Второй фактор в том, что украинская сторона имеет какие-никакие, но военно-воздушные силы. Они утверждают, что имеют и военно-морские силы, хотя это утверждение весьма спорное. Но раз самолеты и какие-то корабли у Киева есть, они обязаны демонстрировать, что движутся по пути развития и строительства своих вооруженных сил.

Тем более, что американцы постоянно требуют от Украины хоть что-то делать со своей армией, которая уже давно стала притчей во языцех для всего мира. Теперь чтобы найти для примера полуразвалившуюся армию со слабым командованием и гигантскими размерами коррупции, больше не надо ездить в Африку. Достаточно взглянуть на украинскую армию. Так что им что-то надо делать, вот они и демонстрируют активность.

«СП»: — А возможна ли новая провокация со стороны Украины?

— Во-первых, вряд ли в этой акции может принять участие авиация. В крайнем случае, если они что-то и попытаются сделать, то с использованием военно-морских сил. Использование авиации станет нарушением воздушного пространства РФ, и со стороны России тут же последует реакция, которая приведет к понятным последствиям. С кораблями еще можно было поиграть, они попробовали и доигрались.

Во-вторых, на Украине приближаются выборы, и любую провокацию штаб Порошенко должен согласовать с американцами. Вторая такая акция может закончиться плачевно, и не заручившись поддержкой США, Киев на это не пойдет.

«СП»: — А провокация не в интересах США? После нее, к примеру, можно снова ввести военное положение…

— Военное положение, которое вводили на Украине, ни к чему особо не привело. Ну, введут его снова, а дальше-то что? Порошенко будет разгонять оппозицию, арестовывать недовольных, усиливать власть военных структур? Вряд ли западные партнеры это позволят. Во всяком случае, в первый раз ничего этого сделано не было. Эти бессмысленные действия вызывают только ухмылку в кулуарах западных политиков, которая уже давно превратилась в оскал от того, что делает украинское руководство.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что провокации в будущем вполне возможны, и к ним нужно быть готовыми.

— На эти учения стоит обращать внимание, как и на любую военную активность любой страны, находящейся за нашей границей. Если, конечно, она не является нашим союзником, и учения с нами согласованы или мы в них участвуем.

Но говорить о том, что это какое-то из ряда вон выдающееся событие не стоит. Это стандартные учения по плановой боевой подготовке на Украине. За год таких мероприятий у них проходит несколько десятков. Украина имеет достаточно большую протяженность границы по Азовскому морю и, конечно, ее авиация может там летать. Она никак не нарушает наше воздушное пространство и к нему не приближается. Конечно, если это не делается осознанно с какой-то целью. Украинские военно-воздушные силы тренируются, это естественно. Мы знаем, что они наращивают военные усилия. Но даже вся украинская авиация не является серьезной угрозой для России.

«СП»: — Возможны ли новые провокации Киева?

— Безусловно, такие провокации будут, и к ним нужно быть готовыми. Совершенно очевидно, что ноябрьская провокация была проведена в интересах Порошенко и тех сил, которые стояли за ним. Если бы эта ситуация разрешилась иначе, например, гибелью украинских военнослужащих или затоплением одного из катеров, международный «выхлоп» был бы совершенно иным.

Возможно, на это и был расчет. Люди, стоявшие за провокацией, надеялись, что у нас сдадут нервы, и мы пойдем на жесткие меры. То, что мы обошлись малой кровью, говорит только о том, что мы смогли правильно разрушить эту ситуацию. Но, безусловно, такие провокации будут и в будущем. За спиной украинцев торчат американские уши. У них большой интерес к тому, чтобы загнать Россию за Можай, разрушить историю с «Северным потоком-2» и изолировать Россию в медвежьем углу.

Анна Седова

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Стали известны соперники ДНР и ЛНР на Чемпионате Европы по футболу

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу среди сборных непризнанных государств, который проводится под эгидой CONIFA. Об этом говорится на официальном сайте Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Участие в турнире, который состоится в июне 2019 года в Нагорном Карабахе, примут также Донецкая и Луганская народные республики. «ДНР» попала в группу C, где померится силами со сборными Падании и Сардинии. «ЛНР» по результатам жеребьевки будет соревноваться в группе А, где ее соперниками станут Арцах (Нагорный Карабах) и Лапландия. По 2 лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира. Сборная ЛНР сыграет с Лапландией, и Нагорным Карабахом. Сборная ДНР сыграет с Сардинией и Паданией. Сборная Абхазии сыграет с Ницей и Чамерией Сборная Осетии сыграет с Секейским краем и Западной Арменией Сам чемпионат пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. ConIFA — футбольная организация, образованная 7 июня 2013 года. Объединяет футбольные ассоциации и их сборные стран, которые официально не были включены в состав ФИФА и континентальные конфедерации. Читайте также: «Донецк против!» В ДНР резко ответили на новый план Запада по Донбассу

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Украина: Оккупация без киберпанка

Мне нравится перечитывать Александра Тюрина, ныне уже олдскульного основоположника российского киберпанка. «Отечественная война 2012 года», «Боятся ли компьютеры адского пламени», «Зона посещения», «Вася-Василиск»…. Нынешний киберпанк уже не тот. Теперь к этому жанру относятся книги о прохождении каких-то игр («ЛитРПГ»). Чувак впадает в кому, его подключают к игре, и он давай килобайтами рассказывать, как прошел сразу десять уровней, нашел легендарное оружие, и так далее, и тому подобное. Или же не впадает в кому, но на последние деньги приобретает капсулу виртуальной реальности и с головой уходит в дивный мир «петов», драконов и прочей херомантии. Безусловно, и у этой категории литературы есть масса поклонников. Ведь смотрят же люди хентай. Но мне интереснее старый добрый тюринский киберпанк. С имплантами, искином, паленым азиатским софтом, нейроразьемами в основании черепа и, конечно же, оккупацией РФ «объединенными миротворческими силами». Эта тема довольно часто обыгрывается в произведениях Александра. И как-то я невольно поймал себя на мысли, что начинаю сравнивать киберпанковские прогнозы Тюрина с нашей украинской реальностью. «Амрашей», точнее, «амукров» («американских украинцев») у нас пока не появилось, колонизаторы не строят высотных хай-вэев из самоорганизующегося пластика, а «неблагонадежным гражданам» не ставят в мозги новый «софт», превращающий их в клиентов дурдома. Но, тем не менее, есть куча попаданий в яблочко. Например, описание натовского патруля, который поймал героя повествования, однако, поскольку там служили «парни из Житомира», удалось откупиться довольно приемлемой сумой в «желтодолларах». В Житомире действительно сегодня базируется десантно-штурмовая бригада, которая «одной из первых перешла на натовские стандарты обучения» (цитирую Порошенко). А «штурмовики» этого подразделения обожают шевроны дивизии СС «Мертвая голова». Или у Тюрина есть мэр «свободного» Санкт-Петербурга, сменивший пол. У нас есть Виталий Кличко, которому даже пол менять не надо, настолько все очевидно. В интеллектуальном, естественно, плане. Постепенно количество таких фактиков перешло в новое качество, и захотелось написать об американской оккупации Украины. Без киберпанка, а так, как это происходит в реальности. Ведь мне выпала редкая, хотя и очень сомнительная честь наблюдать это изнутри. Плюс базовое образование, полученное в университете имени Шевченко на излете советской эпохи. Наш выпуск одним из первых на Украине получил специальность «политолог, преподаватель философских дисциплин». И как же мы оказались оторваны от действительности… Реальность действительно превзошла все ожидания, и в январе мы фактически отмечаем пятую годовщину оккупации. Почему в январе? Потому что именно в это время так называемый «евромайдан» перешел под полный контроль посольства США в Киеве. У Левочкина (экс-глава администрации Януковича) и Фирташа (беглый украинский олигарх) американцы отобрали их «игрушку», которую использовали для превращения обширной территории в зону, враждебную России. Не «серую» или какую-нибудь другую, а именно в открыто агрессивное образование, имеющее формальные признаки государства. Но правда в том, что сегодня это обыкновенная колония. Много написано о том, как именно удалось сменить режим на Украине. Технологии «цветных революций», почти полная перезагрузка правящей элиты, формирование псевдогражданского общества и т. д. А вот как это все «работает» без натовских патрулей в стелс-броне, имплантации софта прямо в головной мозг и прочих киберпанковских штучек? Все просто до безобразия. Двадцать семь лет подряд США последовательно вкладывали в Украину миллиарды долларов. Казалось бы, вкладывали в сущую ерунду: независимый образовательный центр «Киево-Могилянская Академия», тренинги активистов и «новых политиков», развитие «мовы», реализацию концептов «возрождение самосознания нации», «автокефалия украинской православной церкви», «независимые медиа» и сотни других проектов. Никакой видимой отдачи. Во времена президентства Кучмы национал-патриотам даже почти отдали на откуп такие сферы, как образование и культура. Просто не видели смысла в таких малоприбыльных «мелочах». А зря. Десятки лет подготовки (!) теперь позволили американцам абсолютно свободно обходиться без таких устаревших атрибутов оккупации, как танки на узловых перекрестках, патрулирование неблагополучных — в идеологическом смысле этого слова — районов мегаполисов, карательные операции «миротворцев», выявление очагов сопротивления с помощью глобальной системы прослушки. США создали целое поколение, причем даже не одно, «амукраинцев», восприимчивых к новому историческому, культурному и мовному «софту». Теперь Штаты просто администрируют свой украинский проект, который развивается по заложенному в нем алгоритму. Более того, проект уже начинает приносить прибыль «акционерам». Гениально, не правда ли? Национальная компания «Нафтогаз Украины» неустанно печется о прибыли членов наблюдательного совета, в который входят бывший координатор по международным энергетическим вопросам в администрации Барака Обамы Амос Хохшейн, директор Gas Strategies Клэр Споттисвуд (Великобритания), бывший топ-менеджер Electricite de France Брюно Лескер (Франция) и другие. Все международные тендеры, проводимые «Нафтогазом», неизменно выигрывают румынские компании, играющие роль «прокладок» для американских корпораций. В снегах нации плотно садятся на брюхо «сверхсовременные тепловозы «Дженерал электрик» (закупили на сумму свыше одного миллиарда долларов). Детишки и родственники высокопоставленных американских политиков-демократов (экс-вице-президент, экс-госсекретарь) пристроены в украинских компаниях, специализирующихся на добыче газа. Все по классике: энергоносители являются самым прибыльным, после военного, бизнесом. Что еще есть в Украине привлекательного? Конечно же, ядерные энергоблоки. Миллиардный бизнес на поставках ядерного топлива. Проект перехода на сборки «Вестингауза» реализуется не так быстро, как хотелось бы, но в «правильном направлении». В военной сфере вообще открываются потрясающие перспективы. Киев будет безропотно закупать любое старье по сверхзавышенным ценам. Потому что «переход на стандарты НАТО». Я могу долго перечислять… В Фонде государственного гарантирования вкладов физических лиц трудится скромный американец, который ходит в протертом на рукавах пиджачке. От его решения зависит, какие банки будут закрыты, а какие останутся. Банковский сектор нации давно уже расчищен под приход крупных американских банков, но что-то пока не складывается. Хотя «Приват» и отобрали у Коломойского. Без участия американцев НБУ никогда бы не провернул подобную операцию. Хотели еще отобрать у Игоря Валерьевича «нефтянку», но не смогли. А фармацевтика и медицина?! В правительстве Украины до сих пор «успешно трудится» последняя высокопоставленная гражданка США Ульяна Супрун. Просто некому из «местных» доверить эту высокорентабельную и сверхдоходную сферу. Возьмем только одну статью «доходов» — закупка лекарств у международного пула, в состав которого входят американские, английские и европейские компании (ЮНИСЕФ, IDA Foundation (Нидерланды), Crown Agents (Великобритания), Partnership for Supply Chain Management (США), Global Drug Facility (Швейцария). Примерно один миллиард долларов годового дохода. Причем чистейшего, поскольку в Украину поступают препараты с истекшим сроком годности. Поэтому Ульяна может писать любую ахинею на своей страничке в «Фейсбуке», призывать украинцев переходить с черной икры на красную и обучать тонкостям «сексуального проникновения твердого предмета в тело». Заменить ее пока некем. Отличный «продажник»! Не забывайте про бурный рост украинского донорского рынка, который уже законодательно урегулирован и набирает обороты. Его потенциальная «емкость» — десятки миллиардов долларов. А «испытание новейших лекарственных препаратов»? Здесь этого никто даже не скрывает! «Клинические испытания препаратов могут быть проведены (в Украине) с таким же уровнем профессионализма, с таким же уровнем эффективности, как в США и Европе — но без затрат», — заявил управляющий партнер американской биотехнологической компании Apollo Ventures Джеймс Пейер. Ключевые слова: «без затрат». Украина может присоединиться к Индии и Таиланду, став основной площадкой для быстро «развивающейся отрасли клинических испытаний новых лекарств». Это мнение Джеймса Пейера, которому можно доверять. И сколько сотен миллионов долларов сэкономили наши американские друзья на проведении испытаний «агрессивных биологических веществ» на украинской территории! Никто не знает, что делается в секретных биолабораториях древней нации, которые охраняются ЧВК. Но мы можем догадываться. И догадываемся. Проект «Украинская колония», в который двадцать семь лет вкладывали миллиарды долларов, уже уверенно выходит на уровень самоокупаемости. И скоро начнет приносить прибыль! Никаких особых вложений после 2014 года, одно эффективное администрирование проекта. Центр управления по-прежнему находится в посольстве США в Киеве. Формально «оболочка» политического режима имеет все признаки «независимости». Ну не с неба же упали все эти парубии, пашинские, турчиновы и прочие представители правящей «элиты». Единственный «вещественный след», который оставили в политической системе нации кибер-колонизаторы, — это чудовищно неэффективная система антикоррупционных органов. Авторы проекта «Украина», вне всякого сомнения, понимали, с каким уровнем взяточничества и откатов придется столкнуться в колонии. Поэтому почти добились внедрения сложнейшего антикоррупционного «софта». Национальное антикоррупционное бюро Украины на базе последних достижений США в сфере прослушки и контроля должно выявлять и задерживать высокопоставленных коррупционеров. Оборудование для НАБУ поставляется в контейнерах дипломатической почты США. Даже у СБУ нет таких возможностей. Для соблюдения видимости законности «зачистки» создана Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). А превентивное выявление фактов коррупции почти в автоматическом режиме должно осуществлять Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). С этой целью было введено всеобщее электронное декларирование расходов и доходов всех государственных чиновников, служащих и судей. Декларации в режиме он-лайн прогоняются через компы АНБ, фиксируются подозрительные транзакции, собирается информация по всем базам данных, и вуаля! Можно сажать коррупционера. Но и этого, как выяснилось, было не достаточно. Поэтому на протяжении пяти лет Госдеп с фанатичным упорством добивался создания в Украине высшего антикоррупционного суда. Чтобы замкнуть цепочку «расследование — надзор — вынесение приговора». В настоящее время идет лютый «срач» по поводу отбора судей ВАС. Заработать этот орган должен уже после президентских выборов. И чуть не забыл — еще создано Государственное бюро расследований (ГБР) со своим спецназом, оперативными сотрудниками и миллиардным бюджетом. Оно должно заниматься расследованием фактов коррупции в высших эшелонах власти — Кабмин, Администрация президента, Верховная Рада. Александр Тюрин вряд ли смог бы представить такую структуру. Даже при его богатейшей фантазии. Чтобы не перегружать текст избыточным фактажом, лишь констатирую провал затеи американцев с антикоррупционными органами. Они уличили друг друга в коррупции, схлестнулись между собой, САП перешла под контроль министра внутренних дел Арсена Авакова, секс-скандал ударил по имиджу ГБР, а директор НАБУ Артем Сытник уже просит убежища в США. Человеческий фактор. Издержки колониального правления. Но есть и плюсы. В частности, ФБР получило возможность проводить любые операции на территории Украины с помощью детективов НАБУ. ЦРУ давно это уже делает, но предпочитает работать своими силами, не полагаясь на «туземцев». Созданная США система самоорганизуется и воспроизводится. Поэтому я согласен с украинским олигархом и меценатом Виктором Пинчуком, который заявил в Давосе: «Курс на евроинтеграцию и НАТО останется неизменным и после выборов президента в марте 2019 года». Это правда. Проект настолько удачно реализован, что не важно, кто станет новым главой государства: Тимошенко, Гриценко или Зеленский. США стерли сознание целому поколению, заменив СССР «совком», историю — националистической версией «борьбы за независимость», настоящее — виртуальной «фейсбучной» реальностью. И по этим правилам теперь будет играть любой новый президент. Но выход все равно есть. Просто надо понимать, какое значение сегодня имеет война за сознание людей, «вещи», которые как бы не имеют видимого материального воплощения. Пятилетие успешной оккупации Украины — это урок. Урок того, что миллионы людей можно программировать дистанционно, оставаясь за кадром… …Александр Тюрин всегда остается оптимистом, поскольку у него оккупация заканчивается полным поражением противника. Это, кстати, тоже очень важно. Вера в наше время — гораздо больше, чем просто абстрактное понятие. Без нее вообще никак. 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Украина — главная гибридная угроза для Белоруссии (ФОТО)

В Киеве презентовали план гибридной войны, предусматривающий начало массированной пропаганды в Белоруссии, обучение местных журналистов, подготовку у себя, а также на белорусской территории боевиков-националистов и развертывание на границе с Республикой Беларусь вооруженных отрядов, прошедших «АТО» и состоящих из радикально настроенных белорусов. Об этом на брифинге для журналистов рассказал заместитель руководителя комитета Верховной Рады по иностранным делам Игорь Гузь (фракция «Народный фронт»). Кроме того, свое выступление он дополнил тезисами на своей странице в Facebook. Как заявил депутат, настало время усилить работу по многим направлениям, а для этого необходимо сформировать положительный имидж Украины. «Усиление посольства Украины в Республике Беларусь. Кадровые, финансовые, какие-либо еще моменты, которые будут нужны, потому что сейчас, по-моему, работа посольства недостаточна в этот критический момент для Украины», — заявил он на брифинге в Верховной Раде. На втором месте, по мнению Гузя, стоит информационная политика. «Мы должны действовать на опережение разными моментами, в частности, доступом украинских телеканалов, нашей другой информационной работой, которая должна вестись на территории Республики Беларусь». Третий аспект, военный (!), подробнее всего изложен именно в сопровождающем тексте: «Это и усиление обороноспособности приграничных к Белоруссии областей Украины, и начало уже сейчас консультаций представителей украинских спецслужб и белорусских активистов по вопросу развертывания «сети патриотических структур» в Белоруссии на случай оккупации со стороны России. Гузь знает, о чем говорит. Он имеет многолетний опыт сотрудничества с белорусской оппозицией, а в 2005 году даже был приговорен в Минске к 10 суткам административного ареста за участие в массовых беспорядках, именно при его посредничестве летом 2014 года начали формироваться вооруженные отряды белорусов на Украине, а в 2016 году ему был запрещен въезд в Белоруссию сроком на 5 лет. Сейчас он, уже в статусе депутата, призывает к прямому вмешательству украинских спецслужб во внутреннюю политику соседнего государства и поддержку белорусских экстремистов. На днях появилось еще одно интересное заявление, которое является еще более откровенным и радикальным. «Правый сектор»* предложил Белоруссии «военную и волонтерскую помощь» в случае конфликта с Россией. «Отдельным блоком здесь стоит судьба белорусских добровольцев, которые сражались за Украину и могут стать костяком структур, которые будут отстаивать независимость Беларуси. Надо дать „зеленый свет“ на формирование военной единицы в украинской армии, которая бы состояла из белорусов», — отметил Гузь. Как и Украине, Белоруссии предлагается стать пешкой в чужой геополитической игре. Пешкой, которой, в случае чего, можно и пожертвовать. Если оценить все сказанное, мы получаем последовательный план по дестабилизации ситуации в Белоруссии со стороны официального Киева (депутат ВРУ — официальное лицо, представляющее свою страну), и разворачивание при поддержке иностранных спецслужб «сети патриотических организаций» (отрядов боевиков-националистов). В свою очередь, Александр Лукашенко еще несколько лет назад заверил, что никогда с территории Белоруссии никто не будет атаковать Украину, если она сама не нападет на нас. Возникает ряд справедливых вопросов: для чего официальный Киев проводит все вышеописанные мероприятия, с какой целью активизируется военная активность в приграничных областях, и зачем в открытую готовятся отряды радикально настроенных боевиков для «Плошчы»? Такие действия сложно назвать дружественными, а если так, то, наверное, настало время военно-политическому руководству Белоруссии принять волевое решение и разместить на южном направлении дополнительные соединения или воинские части, организовать в приграничных областях учения подразделений ССО. Кроме того, в рамках проверки уровня боевой готовности оборудовать данные районы в инженерном отношении, провести слаживание танковых и мотострелковых батальонов, так сказать в новых условиях обстановки, максимально приближенных к боевым. Тем более что последнее время подразделения Вооруженных Сил страны в рамках мероприятий боевой подготовки, в ходе учений с партнерами по Союзному государству и ОДКБ успешно апробируют новые формы и способы ведения вооруженной борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Ведь если в критический момент через украино-белорусскую границу в нашу страну хлынут потоки обученных, закаленных в боях на Донбассе националистов, с высокой долей вероятности, для поддержания порядка и защиты территориальной целостности страны одних пограничных войск будет маловато. К тому же данная стратегия Киева не то что не скрывается, а обсуждается на Украине официальными лицами! То есть на миролюбивую и добрососедскую политику белорусская сторона в ответ имеет подготовку революции! Хороши партнеры, ничего не скажешь… Читайте также: «Огромные потери, много раненых»: украинский депутат попала в эпицентр скандала Николай Крылов *запрещенная в России экстремистская организация

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«Это не серьёзно»: В Москве прокомментировали новый план ОБСЕ по Донбассу

В Москве не считают серьезной идею специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по новому плану мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в понедельник, 28 января, заявил близкий к Кремлю политический эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщает ТАСС. Ранее в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона. «Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас. Возможно, это непонятно даже самому господину Сайдику. Ведь, с одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив требуется решение стран „нормандской четверки”, одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей „нормандской четверки” „официальной реакции нет, но она и не нужна”. Это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение», — сказал Чеснаков. Судя по объяснениям Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании «показать возможность того, что есть способы работать», отметил политолог. «Позиция Москвы по вопросу выполнения минских соглашений неизменна — они должны быть полностью выполнены. Любые разговоры о «дополнении и развитии „Минска-2” выглядят как манипуляции и попытки создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя обязательства. Представителям ОБСЕ, прежде чем рассуждать о новых планах, необходимо провести четкий анализ политических причин невыполнения Комплекса мер от 12 февраля 2015 года», — подчеркнул политический эксперт. Читайте также: «Донецк против!» В ДНР резко ответили на новый план Запада по Донбассу

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3aшквap зa твoи дeньги

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Более 50% украинцев готовы отдать Донбасс ради мира

Больше половины украинцев выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от неподконтрольных территорий. Об этом заявил 28 января директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский. «Более чем половина населения Украины, почти 60% (59,2% — прим. ред.) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий», — рассказал Боровский на презентации социологического исследования «Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019» на пресс-конференции. По его словам, 24,1% респондентов выбрали из предлагаемых ответов вариант продолжения конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен контроль Украины над всей территорией Донбасса. Согласно опросу, 73,1% жителей на Востоке Украины поддерживают прекращение войны. «Эта тема фактически разделяет Украину на два политических лагеря, или две большие общественные группы», — подытожил Боровский. Компания Seetarget провела исследование «Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019» 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%. Читайте также: «Огромные потери, много раненых»: украинский депутат попала в эпицентр скандала

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