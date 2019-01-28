Встреча с общественностью Ленинграда, 21.01.2019
Сразу после возвращения из Донецка, прошла встреча в Питерском магазине «Буквоед». Тему разговора задавали те, кто брали микрофон и задавали вопросы.
И вот о чем пошла речь…
Хронометраж:
00:00:34 – Впечатления о поездке в Донецк и Горловку
00:04:20 – Как прекратить войну на Донбассе
00:10:15 – Украина продолжает «переворачивать» новости
00:12:37 – Положение экономики Донбасса
00:16:30 – Непризнанные республики
00:24:27 – О применении смертной казни в РФ
00:26:50 – Позиция Белоруссии в отношении России
00:38:00 – Взаимное уважение — основа многонациональной культуры
00:39:50 – Развал СССР, как старт развития русофобии
00:44:00 – Монополизация власти в России
00:46:56 – Стратегия России касательно конфликта на Донбассе
00:53:46 – Трагедия в Магнитогорске — случайность или терроризм?
00:59:30 – Жители Донбасса не китайцы с Дальнего Востока
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Источник: nstarikov.ru