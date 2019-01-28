Встреча с общественностью Ленинграда, 21.01.2019

Сразу после возвращения из Донецка, прошла встреча в Питерском магазине «Буквоед». Тему разговора задавали те, кто брали микрофон и задавали вопросы.

И вот о чем пошла речь…

Хронометраж:

00:00:34 – Впечатления о поездке в Донецк и Горловку

00:04:20 – Как прекратить войну на Донбассе

00:10:15 – Украина продолжает «переворачивать» новости

00:12:37 – Положение экономики Донбасса

00:16:30 – Непризнанные республики

00:24:27 – О применении смертной казни в РФ

00:26:50 – Позиция Белоруссии в отношении России

00:38:00 – Взаимное уважение — основа многонациональной культуры

00:39:50 – Развал СССР, как старт развития русофобии

00:44:00 – Монополизация власти в России

00:46:56 – Стратегия России касательно конфликта на Донбассе

00:53:46 – Трагедия в Магнитогорске — случайность или терроризм?

00:59:30 – Жители Донбасса не китайцы с Дальнего Востока

Скачать аудио

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс Dzen канале

Источник: nstarikov.ru