Общество справедливости возможно

Концептуал СМИ Что будет, если завтра Путин решит воссоздать СССР?

Почему многополярный мир честнее и справедливее американоцентричного? В чём заключается главная проблема и болезнь всего человечества? Когда разные народы найдут общий язык и объединятся под единым созидательным началом? Возможно ли построить справедливое общество внутри каждой отдельно взятой страны?



Смогут ли Россия, Индия и Китай скинуть американское ярмо со своей шеи? Когда либералы исчезнут с политического горизонта? Когда станет возможен социализм и коммунизм? Есть ли в России революционная ситуация по Ленину? Почему любая попытка устроить в России революцию приведёт к гражданской войне и западной интервенции?



Кто из бывших республик сможет войти в СССР, если его воссоздать? Зачем Путин строит государственный капитализм и почему ему надо помогать? Почему СССР 2.0 – это проект на десятилетия и столетия?



Что можно противопоставить двум господствующим идеологиям – «атеистическому коммунизму» и «материалистическому капитализму»? Читайте в книге:

Зелёная книга, Муаммар Каддафи



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